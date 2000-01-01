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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ ব্যাকডফাই এক্সস্টকস ইকোসিস্টেম টোকেনসমূহ

ব্যাকডফাই এক্সস্টকস ইকোসিস্টেম সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
$ 773.97
+0.03%
+0.13%
-1.06%
$ 167.62M
$ 89.70
2
$ 83.68
+2.66%
+18.86%
+13.32%
$ 166.55M
$ 1.86K
3
Strategy PP Variable xStock
Strategy PP Variable xStock
STRCX
$ 102.71
+0.01%
+0.02%
+8.99%
$ 152.91M
$ 163.65K
4
$ 100.91
+1.26%
+11.19%
+2.29%
$ 149.54M
$ 743.28
5
$ 218.62
+0.05%
-0.42%
-3.35%
$ 143.15M
$ 331.14
6
$ 349.08
0.00%
+3.71%
+1.95%
$ 136.09M
$ 214.48
7
$ 344.76
-0.07%
-0.04%
-1.10%
$ 132.87M
$ 228.29
8
Bending Spoons xStock
Bending Spoons xStock
BSPX
$ 40.48
0.00%
+0.05%
-2.20%
$ 84.00M
$ 2.12K
9
$ 172.31
+1.72%
+18.34%
+14.13%
$ 79.37M
$ 695.49
10
$ 549.86
+0.16%
+0.51%
-7.25%
$ 78.58M
$ 112.20
11
$ 265.79
+0.02%
+2.19%
+0.34%
$ 59.81M
$ 221.12
12
MicroStrategy xStock
MicroStrategy xStock
MSTRX
$ 115.79
+1.16%
+0.25%
+20.59%
$ 52.62M
$ 11.27M
13
Nasdaq xStock
Nasdaq xStock
QQQX
$ 718.59
+0.16%
0.00%
-2.30%
$ 33.03M
$ 1.86M
14
$ 272.3
+0.26%
+2.02%
-0.75%
$ 31.23M
$ 205.78
15
WorldMobileToken
WorldMobileToken
WMTX
$ 0.03263
-0.03%
+5.48%
+11.79%
$ 27.90M
$ 2.32M
16
Sandisk Corporation xStock
Sandisk Corporation xStock
SNDKX
$ 1,587.46
-0.01%
-0.02%
-2.93%
$ 12.10M
$ 119.20K
17
Gold xStock
Gold xStock
GLDX
$ 411.77
-0.09%
+0.03%
+2.98%
$ 8.86M
$ 580.42K
18
SK Hynix xStock
SK Hynix xStock
SKHYX
$ 162.37
+0.23%
+0.01%
-4.01%
$ 8.42M
$ 769.60K
19
Intel xStock
Intel xStock
INTCX
$ 93.19
+0.11%
-0.01%
-12.16%
$ 8.18M
$ 204.36K
20
Microsoft xStock
Microsoft xStock
MSFTX
$ 484.78
+0.40%
+0.01%
-2.32%
$ 6.98M
$ 46.11K
21
$ 137.94
+0.04%
-3.31%
-3.52%
$ 6.72M
$ 2.16K
22
Marvell xStock
Marvell xStock
MRVLX
$ 239.76
0.00%
+0.12%
+5.94%
$ 4.68M
$ 108.93K
23
TQQQ xStock
TQQQ xStock
TQQQX
$ 70.73
-0.01%
-0.02%
-8.97%
$ 3.80M
$ 6.33K
24
AMD xStock
AMD xStock
AMDX
$ 469.73
+0.40%
-0.02%
-3.32%
$ 3.71M
$ 251.63K
25
TSMC xStock
TSMC xStock
TSMX
$ 411.24
-1.18%
0.00%
-5.02%
$ 3.19M
$ 7.19K
26
Broadcom xStock
Broadcom xStock
AVGOX
$ 368.77
+0.16%
-0.02%
-12.13%
$ 3.12M
$ 479.41K
27
Oracle xStock
Oracle xStock
ORCLX
$ 147.35
0.00%
+0.04%
-7.32%
$ 2.54M
$ 24.01K
28
Palantir xStock
Palantir xStock
PLTRX
$ 175.31
+0.04%
+0.02%
-0.74%
$ 2.10M
$ 64.00K
29
Vanguard Total World xStock
Vanguard Total World xStock
VTX
$ 161.93
-0.01%
--
-0.05%
$ 2.01M
$ 100.01
30
$ 318.13
-0.13%
+1.87%
+3.57%
$ 1.90M
$ 184.89
31
Berkshire Hathaway xStock
Berkshire Hathaway xStock
BRK.BX
$ 502.86
-0.01%
+0.00%
-0.86%
$ 1.61M
$ 40.40K
32
Vanguard xStock
Vanguard xStock
VTIX
$ 390.56
-0.06%
+0.01%
+0.42%
$ 1.59M
$ 46.83K
33
Bitmine xStock
Bitmine xStock
BMNRX
$ 22.3
+2.29%
--
+22.06%
$ 1.49M
$ 4.24K
34
Netflix xStock
Netflix xStock
NFLXX
$ 79.92
0.00%
+0.03%
+0.48%
$ 1.28M
$ 2.20K
35
Chevron xStock
Chevron xStock
CVXX
$ 206.95
-1.19%
+0.03%
+2.31%
$ 1.19M
$ 112.02
36
iShares Silver Trust xStock
iShares Silver Trust xStock
SLVX
$ 60.91
-0.02%
+0.07%
+3.85%
$ 1.13M
$ 3.64K
37
International Business Machines xStock
International Business Machines xStock
IBMX
$ 242.37
0.00%
+0.04%
+2.29%
$ 1.04M
$ 2.62K
38
Eli Lilly xStock
Eli Lilly xStock
LLYX
$ 1,277.18
0.00%
+0.04%
+5.72%
$ 947.11K
$ 94.99K
39
Gamestop xStock
Gamestop xStock
GMEX
$ 18.23
0.00%
+0.02%
-3.70%
$ 879.34K
$ 58.15K
40
Exxon Mobil xStock
Exxon Mobil xStock
XOMX
$ 163.62
+0.01%
-0.01%
+2.98%
$ 783.68K
$ 6.03K
41
CrowdStrike xStock
CrowdStrike xStock
CRWDX
$ 206.09
0.00%
-0.03%
-8.89%
$ 661.83K
$ 896.95
42
KRAQ xStock
KRAQ xStock
KRAQX
$ 9.98
0.00%
--
0.00%
$ 649.65K
$ 405.57
43
Cisco xStock
Cisco xStock
CSCOX
$ 112.98
+0.19%
-0.00%
-1.85%
$ 632.98K
$ 92.89K
44
ASML xStock
ASML xStock
ASMLX
$ 1,824.84
0.00%
--
-2.59%
$ 631.74K
$ 39.71
45
DFDV xStock
DFDV xStock
DFDVX
$ 3.67
+4.26%
+0.18%
+20.72%
$ 618.94K
$ 108.50K
46
Russell 2000 xStock
Russell 2000 xStock
IWMX
$ 300.75
0.00%
--
0.00%
$ 617.02K
$ 245.46
47
Energy Select Sector SPDR Fund xStock
Energy Select Sector SPDR Fund xStock
XLEX
$ 63.86
0.00%
--
+5.10%
$ 551.49K
$ 518.44
48
Novo Nordisk xStock
Novo Nordisk xStock
NVOX
$ 45.84
0.00%
+0.01%
-1.90%
$ 518.79K
$ 476.50
49
AppLovin xStock
AppLovin xStock
APPX
$ 305.76
-0.01%
--
-3.38%
$ 511.68K
$ 167.73
50
Core MSCI Emerging Markets xStock
Core MSCI Emerging Markets xStock
IEMGX
$ 149.91
0.00%
+0.85%
+83.47%
$ 473.00K
$ 17.90

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

ব্যাকডফাই এক্সস্টকস ইকোসিস্টেম টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
ব্যাকডফাই এক্সস্টকস ইকোসিস্টেম টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 97 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $1.60B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা ব্যাকডফাই এক্সস্টকস ইকোসিস্টেম টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা ব্যাকডফাই এক্সস্টকস ইকোসিস্টেম টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 18.86% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে CRCLX সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো ব্যাকডফাই এক্সস্টকস ইকোসিস্টেম টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 97 ব্যাকডফাই এক্সস্টকস ইকোসিস্টেম টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় ব্যাকডফাই এক্সস্টকস ইকোসিস্টেম টোকেনগুলোর মধ্যে SPYX, CRCLX, STRCX অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
ব্যাকডফাই এক্সস্টকস ইকোসিস্টেম বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব ব্যাকডফাই এক্সস্টকস ইকোসিস্টেম টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $1.60B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

ব্যাকডফাই এক্সস্টকস ইকোসিস্টেম সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।