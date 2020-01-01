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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ জ্ঞান শৃঙ্খল বাস্তুতন্ত্র টোকেনসমূহ

জ্ঞান শৃঙ্খল বাস্তুতন্ত্র সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00063
-0.01%
0.00%
-0.02%
$ 74.86B
$ 85.28M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 71,864.88
+0.50%
+12.07%
+14.90%
$ 8.42B
$ 4.43
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 10.675
-0.07%
+9.06%
+20.70%
$ 7.00B
$ 146.83K
4
Aave v3 WETH
Aave v3 WETH
AWETH
$ 2,291.39
+0.09%
+0.19%
+22.26%
$ 5.50B
--
5
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.695
+0.08%
+11.09%
+15.24%
$ 2.32B
$ 290.38K
6
GHO
GHO
GHO
$ 0.998527
-0.02%
0.00%
0.00%
$ 697.99M
$ 10.34M
7
Gnosis
Gnosis
GNO
$ 123.2
-0.07%
+8.09%
+18.77%
$ 324.48M
$ 597.22
8
crvUSD
crvUSD
CRVUSD
$ 0.999109
-0.06%
0.00%
+0.02%
$ 214.60M
$ 93.26M
9
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 2,123.6
-0.29%
+7.16%
+11.32%
$ 76.41M
$ 35.11
10
Safe Token
Safe Token
SAFE
$ 0.0883
0.00%
+5.37%
-1.12%
$ 66.21M
$ 11.98K
11
Data Network
Data Network
DATA
$ 0.1796
+0.39%
+4.47%
-6.79%
$ 64.10M
$ 582.43K
12
CoW Protocol
CoW Protocol
COW
$ 0.1094
+0.09%
+3.69%
+9.72%
$ 63.40M
$ 763.66K
13
Savings xDAI
Savings xDAI
SDAI
$ 1.26
+0.80%
+0.00%
+0.80%
$ 54.89M
$ 387.43K
14
Tellor Tributes
Tellor Tributes
TRB
$ 14.42
+0.56%
+0.11%
+11.18%
$ 40.42M
$ 52.80M
15
BRLA Digital BRLA
BRLA Digital BRLA
BRLA
$ 0.192048
+0.05%
+0.01%
+0.02%
$ 34.71M
$ 227.50K
16
Monerium EUR emoney
Monerium EUR emoney
EURE
$ 1.17
0.00%
+0.01%
+1.74%
$ 32.53M
$ 913.81K
17
Tokenised GBP
Tokenised GBP
TGBP
$ 1.36
0.00%
+0.01%
+0.74%
$ 27.84M
$ 268.44K
18
Spacecoin
Spacecoin
SPACE
$ 0.005228
-0.62%
+3.22%
+7.14%
$ 27.16M
$ 36.10M
19
JPY Coin v1
JPY Coin v1
JPYC
$ 0.00881396
-0.65%
+0.03%
+18.38%
$ 21.75M
$ 535.76
20
MAI
MAI
MIMATIC
$ 0.976047
-0.17%
+0.01%
-0.52%
$ 11.58M
$ 10.95K
21
Energy Web
Energy Web
EWT
$ 0.2714
+0.44%
+0.22%
+3.47%
$ 8.16M
$ 84.21K
22
balancer
balancer
BAL
$ 0.11363
+0.51%
+7.02%
+8.57%
$ 7.95M
$ 554.16K
23
Kleros
Kleros
PNK
$ 0.00834949
+0.28%
+0.01%
+1.51%
$ 7.64M
$ 168.73K
24
Backed Coinbase Global
Backed Coinbase Global
BCOIN
$ 160.78
0.00%
+0.10%
+7.60%
$ 7.45M
--
25
Badger
Badger
BADGER
$ 0.365885
-0.09%
+0.10%
+8.28%
$ 7.14M
$ 130.60K
26
Autonolas
Autonolas
OLAS
$ 0.02155
+0.23%
+13.03%
+10.70%
$ 4.78M
$ 3.22M
27
HOPR Token
HOPR Token
HOPR
$ 0.01069
-2.79%
+5.23%
-5.25%
$ 3.57M
$ 5.80M
28
ShapeShift FOX
ShapeShift FOX
FOX
$ 0.00437245
+0.64%
+0.15%
+5.38%
$ 3.50M
$ 202.73K
29
Agave
Agave
AGVE
$ 33.02
0.00%
+0.08%
+15.78%
$ 3.30M
$ 490.11
30
Mt Pelerin Shares
Mt Pelerin Shares
MPS
$ 5.85
+0.34%
+0.09%
+1.39%
$ 2.92M
$ 3.78K
31
RealToken Ecosystem Governance
RealToken Ecosystem Governance
REG
$ 0.00574357
0.00%
--
+0.10%
$ 2.88M
$ 1.11
32
Ethix
Ethix
ETHIX
$ 0.03532004
+0.25%
+0.27%
+25.16%
$ 2.49M
$ 786.30
33
Perpetual Protocol
Perpetual Protocol
PERP
$ 0.01719067
-0.44%
+0.02%
-6.23%
$ 2.27M
$ 80.84K
34
swarm
swarm
BZZ
$ 0.0416
-0.05%
+7.39%
+2.39%
$ 2.19M
$ 1.51M
35
Brazilian real
Brazilian real
WBRL
$ 0.19465
+0.60%
+0.00%
+0.24%
$ 1.68M
$ 611.32
36
EURA
EURA
EURA
$ 1.17
0.00%
+0.01%
+1.74%
$ 1.65M
$ 5.81K
37
Aura Finance
Aura Finance
AURA
$ 0.01563179
-19.96%
-0.15%
-15.10%
$ 1.13M
$ 0.02
38
IDRX
IDRX
IDRX
$ 5.616E-5
-0.04%
+0.20%
+0.07%
$ 1.04M
--
39
Jarvis Synthetic Euro
Jarvis Synthetic Euro
JEUR
$ 1.14
0.00%
+0.01%
-0.87%
$ 619.51K
$ 2.18K
40
Swash
Swash
SWASH
$ 0.00059358
-0.16%
-0.00%
-0.64%
$ 590.59K
$ 652.87
41
Backed NIU Technologies
Backed NIU Technologies
BNIU
$ 3.17
0.00%
0.00%
0.00%
$ 507.50K
--
42
Shutter
Shutter
SHU
$ 0.00131387
0.00%
-0.00%
-0.31%
$ 497.33K
$ 1.63
43
Fuse Network
Fuse Network
FUSE
$ 0.001978
+0.10%
+7.56%
+25.97%
$ 422.39K
$ 31.01M
44
Bread
Bread
BREAD
$ 1.003
+0.10%
+0.01%
+0.83%
$ 408.49K
$ 199.39
45
Etherisc DIP
Etherisc DIP
DIP
$ 0.00088017
+0.22%
--
-20.86%
$ 404.24K
$ 140.13
46
Monerium GBP emoney
Monerium GBP emoney
GBPE
$ 1.35
0.00%
--
0.00%
$ 397.96K
$ 6.54K
47
PoolTogether
PoolTogether
POOL
$ 0.0360848
+0.45%
+0.16%
+14.50%
$ 346.89K
$ 235.94
48
Elk Finance
Elk Finance
ELK
$ 0.00846797
+0.15%
+0.10%
+10.14%
$ 136.52K
$ 584.12
49
Lucid USDC
Lucid USDC
LUSDC
$ 0.9938
0.00%
--
0.00%
$ 124.46K
$ 149.21
50
Hop Protocol
Hop Protocol
HOP
$ 0.00055177
0.00%
+0.25%
+26.87%
$ 106.52K
$ 17.84

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

জ্ঞান শৃঙ্খল বাস্তুতন্ত্র টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
জ্ঞান শৃঙ্খল বাস্তুতন্ত্র টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 61 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $99.94B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা জ্ঞান শৃঙ্খল বাস্তুতন্ত্র টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা জ্ঞান শৃঙ্খল বাস্তুতন্ত্র টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 18.80% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে CLEAR সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো জ্ঞান শৃঙ্খল বাস্তুতন্ত্র টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 61 জ্ঞান শৃঙ্খল বাস্তুতন্ত্র টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় জ্ঞান শৃঙ্খল বাস্তুতন্ত্র টোকেনগুলোর মধ্যে USDC, WBTC, LINK অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
জ্ঞান শৃঙ্খল বাস্তুতন্ত্র বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব জ্ঞান শৃঙ্খল বাস্তুতন্ত্র টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $99.94B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

জ্ঞান শৃঙ্খল বাস্তুতন্ত্র সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।