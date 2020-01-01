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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ এক্স লেয়ার ইকোসিস্টেম টোকেনসমূহ

এক্স লেয়ার ইকোসিস্টেম সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00063
-0.01%
0.00%
-0.02%
$ 74.86B
$ 85.28M
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 10.675
-0.07%
+9.06%
+20.70%
$ 7.00B
$ 146.83K
3
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0006
-0.01%
0.00%
-0.02%
$ 4.49B
$ 1.45M
4
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.998982
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 4.06B
$ 265.69M
5
Global Dollar
Global Dollar
USDG
$ 0.999814
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 3.46B
$ 650.57M
6
PayPal USD
PayPal USD
PYUSD
$ 0.999769
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.78B
$ 188.01M
7
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.35B
$ 6.21M
8
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,458.3
+0.35%
+0.19%
+21.89%
$ 1.04B
$ 29.38K
9
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 71,673
+0.78%
+0.12%
+14.74%
$ 213.85M
$ 25.11K
10
$ 218.62
+0.05%
-0.42%
-3.35%
$ 143.15M
$ 331.14
11
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.999779
+0.01%
0.00%
-0.01%
$ 114.36M
$ 7.02M
12
DOG GO TO THE MOON
DOG GO TO THE MOON
DOG
$ 0.0006946
-1.38%
+13.09%
+10.51%
$ 68.53M
$ 140.34M
13
Bedrock BTC
Bedrock BTC
BRBTC
$ 62,482
0.00%
--
0.00%
$ 50.03M
$ 127.66
14
Frax Staked frxUSD
Frax Staked frxUSD
SFRXUSD
$ 1.21
0.00%
0.00%
0.00%
$ 34.21M
$ 623.02K
15
OKX Wrapped ETH
OKX Wrapped ETH
XETH
$ 2,284.7
+0.20%
+0.19%
+21.71%
$ 20.90M
$ 967.91K
16
Wrapped OKB
Wrapped OKB
WOKB
$ 106.14
+0.08%
+0.04%
+3.73%
$ 20.78M
$ 3.65M
17
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.298561
+0.12%
+0.07%
+4.85%
$ 16.14M
$ 193.10K
18
XDOG
XDOG
XDOG
$ 0.00443668
+1.12%
-0.04%
-8.03%
$ 4.44M
$ 1.14M
19
OKX Wrapped SOL
OKX Wrapped SOL
XSOL
$ 87.44
+0.06%
+0.14%
+15.92%
$ 3.11M
$ 646.43K
20
Wrapped NVIDIA xStock
Wrapped NVIDIA xStock
WNVDAX
$ 218.69
+0.16%
-0.00%
-3.16%
$ 462.87K
$ 24.93M
21
Niuma
Niuma
NIUMA
$ 0.00041552
+0.23%
-0.25%
-28.69%
$ 404.54K
$ 11.33K
22
Wrapped Alphabet xStock
Wrapped Alphabet xStock
WGOOGLX
$ 344.96
0.00%
+0.00%
-0.70%
$ 267.17K
$ 743.91K
23
Wrapped SpaceX xStock
Wrapped SpaceX xStock
WSPCXX
$ 138.04
+0.07%
-0.02%
-3.90%
$ 240.81K
$ 279.96K
24
Wrapped Tesla xStock
Wrapped Tesla xStock
WTSLAX
$ 348.62
-0.07%
+0.03%
+1.80%
$ 221.53K
$ 130.66M
25
Wrapped Circle xStock
Wrapped Circle xStock
WCRCLX
$ 83.59
+0.07%
+0.17%
+10.86%
$ 204.75K
$ 193.25K
26
XFROG
XFROG
XFROG
$ 9.5352E-7
+0.90%
+3.50%
+1.84%
$ 200.45K
--
27
Wrapped Sandisk Corporation xStock
Wrapped Sandisk Corporation xStock
WSNDKX
$ 1,592.53
+0.50%
-0.00%
-2.62%
$ 188.54K
$ 214.09K
28
Wrapped SK hynix xStock
Wrapped SK hynix xStock
WSKHYX
$ 163.63
+0.51%
+0.01%
-3.42%
$ 133.49K
$ 125.60K
29
Wrapped Apple xStock
Wrapped Apple xStock
WAAPLX
$ 316.99
-0.10%
+0.02%
-0.22%
$ 109.17K
$ 2.66M
30
DOGSHIT
DOGSHIT
DOGSHIT
$ 1.04E-6
0.00%
-3.90%
-2.80%
$ 62.78K
--
31
DOGFART
DOGFART
DOGFART
$ 1.01E-6
0.00%
+0.20%
+20.75%
$ 49.80K
--
32
Xwawa
Xwawa
XWAWA
$ 4.727E-5
0.00%
+0.50%
-12.19%
$ 47.27K
--
33
GOUT Coin
GOUT Coin
GOUT COIN
$ 1.56075E-7
0.00%
+24.30%
+24.26%
$ 32.78K
--
34
Banmao
Banmao
BANMAO
$ 2.554E-5
+1.47%
-13.50%
-2.44%
$ 25.57K
--
35
Grodo AI
Grodo AI
GRODO
$ 1.70485E-7
0.00%
-2.90%
+0.23%
$ 16.71K
--
36
OKIE
OKIE
OKIE
$ 1.612E-5
+0.88%
+25.60%
+7.25%
$ 16.13K
--

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

এক্স লেয়ার ইকোসিস্টেম টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
এক্স লেয়ার ইকোসিস্টেম টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 36 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $99.73B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা এক্স লেয়ার ইকোসিস্টেম টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা এক্স লেয়ার ইকোসিস্টেম টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 25.60% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে OKIE সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো এক্স লেয়ার ইকোসিস্টেম টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 36 এক্স লেয়ার ইকোসিস্টেম টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় এক্স লেয়ার ইকোসিস্টেম টোকেনগুলোর মধ্যে USDC, LINK, USDE অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
এক্স লেয়ার ইকোসিস্টেম বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব এক্স লেয়ার ইকোসিস্টেম টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $99.73B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

এক্স লেয়ার ইকোসিস্টেম সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।