ক্রিপ্টো কিনুনমার্কেটস্পটফিউচারBTCআয় করুনইভেন্ট সেন্টাররিওয়ার্ড হাব
আরও
$1,000,000 TradFi Gala
সাইন আপ করুন

মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ ওজাক-থিমযুক্ত টোকেনসমূহ

ওজাক-থিমযুক্ত সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

#
কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Non-Playable Coin
Non-Playable Coin
NPC
$ 0.006677
+1.12%
+32.94%
+31.75%
$ 51.40M
$ 43.03M
2
Wojak
Wojak
WOJAK
$ 0.00000007005
+0.86%
+25.04%
+3.68%
$ 22.59M
$ 2.86T
3
Harmony
Harmony
ONE
$ 0.0007291
+0.03%
+2.59%
+5.98%
$ 10.97M
$ 88.54M
4
Chudjak
Chudjak
CHUD
$ 0.00114155
-0.17%
+0.18%
+31.76%
$ 1.06M
$ 7.71K
5
Retard Finder Coin
Retard Finder Coin
RFC
$ 0.0004087
+0.59%
+0.13%
+7.99%
$ 407.09K
$ 7.71K
6
DOOMER
DOOMER
DOOMER
$ 0.00036267
+0.32%
+0.20%
+21.03%
$ 325.73K
$ 135.43
7
Boomer
Boomer
BOOMER
$ 0.00029447
-0.68%
+0.18%
+19.24%
$ 275.68K
$ 386.49
8
Based Chad
Based Chad
CHAD
$ 3.26E-6
+0.93%
+21.30%
+65.48%
$ 225.71K
--
9
Wifejak
Wifejak
WIFE
$ 0.00020116
+0.67%
+0.16%
+15.93%
$ 201.16K
$ 315.29
10
PumpMindVirus
PumpMindVirus
PMV
$ 0.00018968
+1.17%
+0.17%
+76.32%
$ 189.60K
$ 3.44K
11
Zoomer
Zoomer
ZOOMER
$ 0.00016508
+0.13%
+0.96%
+141.17%
$ 164.20K
$ 9.19K
12
Cope
Cope
COPE
$ 9.943E-5
-0.63%
+14.40%
+10.34%
$ 88.85K
--
13
FATGF
FATGF
FATGF
$ 7.387E-5
-0.79%
+15.90%
+16.79%
$ 72.61K
--
14
forever alone
forever alone
ALONE
$ 4.717E-5
-2.20%
+27.80%
+0.62%
$ 47.14K
--
15
Brainlet
Brainlet
BRAINLET
$ 3.346E-5
-0.68%
+12.60%
+15.90%
$ 33.45K
--
16
Purple Wojak
Purple Wojak
PURK
$ 1.625E-5
-0.67%
+15.20%
+18.87%
$ 16.22K
--
17
Ameliajak
Ameliajak
AMELIAJAK
$ 1.274E-5
-0.70%
+20.00%
+20.99%
$ 12.74K
--

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

ওজাক-থিমযুক্ত টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
ওজাক-থিমযুক্ত টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 17 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $88.08M।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা ওজাক-থিমযুক্ত টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা ওজাক-থিমযুক্ত টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 32.94% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে NPC সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো ওজাক-থিমযুক্ত টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 17 ওজাক-থিমযুক্ত টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় ওজাক-থিমযুক্ত টোকেনগুলোর মধ্যে NPC, WOJAK, ONE অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
ওজাক-থিমযুক্ত বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব ওজাক-থিমযুক্ত টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $88.08M। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

ওজাক-থিমযুক্ত সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।