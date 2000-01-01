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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ মার্কিন ট্রেজারি-সমর্থিত স্টেবলকয়েন টোকেনসমূহ

মার্কিন ট্রেজারি-সমর্থিত স্টেবলকয়েন সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 2.14B
$ 1.99M
2
OpenEden OpenDollar
OpenEden OpenDollar
USDO
$ 0.998002
0.00%
0.00%
+0.06%
$ 26.71M
$ 454.28
3
Citrea USD
Citrea USD
CTUSD
$ 1.003
+0.64%
+0.01%
+0.46%
$ 6.77M
$ 50.51K
4
US Sonic Dollar
US Sonic Dollar
USSD
$ 1.008
+0.10%
+0.01%
+1.95%
$ 2.09M
$ 116.69K
5
STBL USST
STBL USST
USST
$ 0.999068
0.00%
--
-0.03%
$ 1.15M
$ 4.00K
6
USDM1
USDM1
USDM1
$ 1.004
0.00%
--
0.00%
$ 1.02M
$ 686.79
7
Solayer USD
Solayer USD
SUSD
$ 1.12
0.00%
--
+0.90%
$ 721.65K
$ 95.14
8
MANTRA USD
MANTRA USD
MANTRAUSD
$ 0.999562
+0.06%
+0.01%
+0.20%
$ 349.88K
$ 20.01K

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

মার্কিন ট্রেজারি-সমর্থিত স্টেবলকয়েন টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
মার্কিন ট্রেজারি-সমর্থিত স্টেবলকয়েন টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 8 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $2.18B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা মার্কিন ট্রেজারি-সমর্থিত স্টেবলকয়েন টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা মার্কিন ট্রেজারি-সমর্থিত স্টেবলকয়েন টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 0.01% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে USSD সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো মার্কিন ট্রেজারি-সমর্থিত স্টেবলকয়েন টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 8 মার্কিন ট্রেজারি-সমর্থিত স্টেবলকয়েন টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় মার্কিন ট্রেজারি-সমর্থিত স্টেবলকয়েন টোকেনগুলোর মধ্যে USDY, USDO, CTUSD অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
মার্কিন ট্রেজারি-সমর্থিত স্টেবলকয়েন বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব মার্কিন ট্রেজারি-সমর্থিত স্টেবলকয়েন টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $2.18B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

মার্কিন ট্রেজারি-সমর্থিত স্টেবলকয়েন সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।