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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ ইউনিচেইন ইকোসিস্টেম টোকেনসমূহ

ইউনিচেইন ইকোসিস্টেম সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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গত 7 দিন
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1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00068
0.00%
-0.01%
-0.03%
$ 74.84B
$ 77.31M
2
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 71.85
-0.94%
+18.79%
+21.92%
$ 17.69B
$ 63.64K
3
Wrapped stETH
Wrapped stETH
WSTETH
$ 2,809.33
+0.51%
+0.18%
+19.94%
$ 10.47B
$ 24.86M
4
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 71,984.19
+0.65%
+8.20%
+9.81%
$ 8.13B
$ 3.38
5
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 10.679
+0.27%
+11.35%
+19.63%
$ 6.96B
$ 136.26K
6
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.999468
0.00%
0.00%
+0.06%
$ 4.06B
$ 245.75M
7
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,529.73
0.00%
+19.31%
+20.72%
$ 4.06B
$ 0.21
8
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.696
+0.99%
+11.69%
+4.76%
$ 2.29B
$ 283.54K
9
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,436.86
+0.62%
+0.18%
+20.31%
$ 1.03B
$ 19.39K
10
Rocket Pool ETH
Rocket Pool ETH
RETH
$ 2,640.81
+0.39%
+0.18%
+19.82%
$ 845.80M
$ 2.25M
11
Jupiter
Jupiter
JUP
$ 0.1888
+0.44%
+9.05%
+7.32%
$ 603.96M
$ 1.94M
12
Kraken Wrapped BTC
Kraken Wrapped BTC
KBTC
$ 69,642
+0.61%
+0.08%
+9.70%
$ 521.95M
$ 3.25M
13
Bonk
Bonk
BONK
$ 0.000002606
-0.16%
+6.78%
+6.83%
$ 217.61M
$ 193.42B
14
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 69,048
+0.38%
+0.08%
+9.59%
$ 205.98M
$ 19.60K
15
dogwifhat sol
dogwifhat sol
WIF
$ 0.1561
+0.62%
+7.54%
+6.99%
$ 146.73M
$ 3.27M
16
1INCH
1INCH
1INCH
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-0.21%
+3.95%
+3.65%
$ 121.96M
$ 798.70K
17
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 1.0
0.00%
0.00%
+0.06%
$ 114.78M
$ 6.34M
18
Renzo Restaked ETH
Renzo Restaked ETH
EZETH
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+0.36%
+0.18%
+19.86%
$ 103.76M
$ 41.37K
19
Wrapped Savings rUSD
Wrapped Savings rUSD
WSRUSD
$ 1.094
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 67.96M
--
20
Bedrock BTC
Bedrock BTC
BRBTC
$ 62,482
0.00%
--
0.00%
$ 50.03M
$ 127.66
21
Venus
Venus
XVS
$ 2.9023
+0.56%
+4.44%
+7.17%
$ 46.78M
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22
Wrapped XPL
Wrapped XPL
WXPL
$ 0.08117
+0.66%
+0.07%
+8.54%
$ 38.35M
$ 2.03M
23
Euler Finance
Euler Finance
EUL
$ 1.2369
+1.21%
+8.19%
+11.40%
$ 30.24M
$ 79.32K
24
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.292434
+0.13%
+0.05%
-0.68%
$ 15.82M
$ 152.29K
25
RigoBlock
RigoBlock
GRG
$ 0.339342
+0.36%
+0.28%
+16.57%
$ 2.51M
$ 15.24
26
ORA Coin
ORA Coin
ORA
$ 0.00544027
-0.01%
+0.06%
-26.10%
$ 904.81K
$ 27.56
27
OpenUSDT
OpenUSDT
OUSDT
$ 0.999469
0.00%
0.00%
+0.05%
$ 852.11K
$ 1.58M
28
Reservoir rUSD
Reservoir rUSD
RUSD
$ 1.004
+0.40%
+0.00%
0.00%
$ 273.58K
$ 1.32K
29
Hooffather
Hooffather
HOOF
$ 1.05111E-7
0.00%
+0.60%
0.00%
$ 10.51K
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প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

ইউনিচেইন ইকোসিস্টেম টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
ইউনিচেইন ইকোসিস্টেম টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 29 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $132.67B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা ইউনিচেইন ইকোসিস্টেম টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা ইউনিচেইন ইকোসিস্টেম টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 19.31% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে WEETH সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো ইউনিচেইন ইকোসিস্টেম টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 29 ইউনিচেইন ইকোসিস্টেম টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় ইউনিচেইন ইকোসিস্টেম টোকেনগুলোর মধ্যে USDC, HYPE, WSTETH অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
ইউনিচেইন ইকোসিস্টেম বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব ইউনিচেইন ইকোসিস্টেম টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $132.67B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

ইউনিচেইন ইকোসিস্টেম সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।