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$1,000,000 TradFi Gala
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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ টোকেনাইজড স্টক টোকেনসমূহ

টোকেনাইজড স্টক সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
$ 83.81
+2.66%
+18.86%
+13.32%
$ 166.55M
$ 1.86K
2
Convex Finance
Convex Finance
CVX
$ 1.713
+0.18%
+11.72%
+4.35%
$ 164.65M
$ 58.97K
3
Strategy PP Variable xStock
Strategy PP Variable xStock
STRCX
$ 102.71
+0.01%
+0.02%
+8.99%
$ 152.91M
$ 163.65K
4
$ 101.07
+1.26%
+11.19%
+2.29%
$ 149.54M
$ 743.28
5
$ 218.63
+0.05%
-0.42%
-3.35%
$ 143.15M
$ 331.14
6
$ 349.6
0.00%
+3.71%
+1.95%
$ 136.09M
$ 214.48
7
$ 344.86
-0.07%
-0.04%
-1.10%
$ 132.87M
$ 228.29
8
$ 83.7
+2.69%
+19.55%
+13.43%
$ 120.93M
$ 4.09K
9
SOON
SOON
SOON
$ 0.2019
+0.79%
+1.19%
+1.19%
$ 104.82M
$ 389.15K
10
Bending Spoons xStock
Bending Spoons xStock
BSPX
$ 40.48
0.00%
+0.05%
-2.20%
$ 84.00M
$ 2.12K
11
$ 172.4
+1.72%
+18.34%
+14.13%
$ 79.37M
$ 695.49
12
$ 548.67
+0.16%
+0.51%
-7.25%
$ 78.58M
$ 112.20
13
$ 944.08
+0.49%
+1.53%
-3.00%
$ 70.53M
$ 94.15
14
$ 266.09
+0.02%
+2.19%
+0.34%
$ 59.81M
$ 221.12
15
MicroStrategy xStock
MicroStrategy xStock
MSTRX
$ 115.79
+1.16%
+0.25%
+20.59%
$ 52.62M
$ 11.27M
16
$ 218.7
+0.04%
-0.55%
-3.00%
$ 52.59M
$ 265.95
17
Orochi Network
Orochi Network
ON
$ 0.28338
-2.84%
+8.82%
-21.58%
$ 40.69M
$ 772.14K
18
ELF
ELF
ELF
$ 0.04513
-0.22%
-9.60%
-23.84%
$ 37.21M
$ 1.19M
19
$ 273.22
+0.26%
+2.02%
-0.75%
$ 31.23M
$ 205.78
20
$ 30.51
+0.03%
+11.56%
+4.92%
$ 29.65M
$ 2.05K
21
$ 235.4
+0.70%
+11.50%
+5.06%
$ 28.20M
$ 483.15
22
WorldMobileToken
WorldMobileToken
WMTX
$ 0.03262
-0.03%
+5.48%
+11.79%
$ 27.90M
$ 2.32M
23
SATS
SATS
SATS
$ 0.000000011756
+2.44%
+12.67%
+15.30%
$ 24.46M
$ 7.62T
24
Securitize
Securitize
SECZ
$ 6.03
0.00%
+0.02%
+5.79%
$ 24.28M
--
25
$ 344.99
-0.13%
+0.31%
-1.15%
$ 23.91M
$ 181.89
26
$ 349.45
0.00%
+3.83%
+1.96%
$ 21.99M
$ 201.96
27
$ 89.05
-0.09%
+1.22%
+5.76%
$ 15.15M
$ 633.10
28
$ 487.99
+0.12%
+1.12%
-2.16%
$ 14.25M
$ 140.63
29
$ 317.47
-0.18%
+1.83%
+3.43%
$ 14.02M
$ 172.29
30
$ 19.07
-0.21%
+7.09%
+2.59%
$ 13.79M
$ 3.04K
31
Simons Cat
Simons Cat
CAT
$ 0.00000177
+1.12%
+11.47%
+12.45%
$ 13.60M
$ 36.49B
32
SynFutures
SynFutures
F
$ 0.002846
-0.21%
+8.02%
+7.93%
$ 12.19M
$ 24.93M
33
Sandisk Corporation xStock
Sandisk Corporation xStock
SNDKX
$ 1,587.46
-0.01%
-0.02%
-2.93%
$ 12.10M
$ 119.20K
34
$ 114.83
+0.89%
+24.55%
+20.36%
$ 11.90M
$ 1.08K
35
$ 92.88
+0.26%
-2.03%
-11.68%
$ 11.74M
$ 952.38
36
BounceBit
BounceBit
BB
$ 0.00907
+1.45%
-16.17%
-22.87%
$ 10.55M
$ 49.89M
37
$ 417.44
+0.11%
-0.23%
-3.59%
$ 10.22M
$ 134.80
38
$ 467.7
+0.06%
-2.53%
-3.37%
$ 9.67M
$ 129.43
39
Intel xStock
Intel xStock
INTCX
$ 93.19
+0.11%
-0.01%
-12.16%
$ 8.18M
$ 204.36K
40
$ 173.08
+1.06%
+18.28%
+13.59%
$ 7.50M
$ 503.16
41
Backed Coinbase Global
Backed Coinbase Global
BCOIN
$ 160.78
0.00%
+0.10%
+7.60%
$ 7.45M
--
42
$ 266.1
-0.10%
+2.12%
+0.28%
$ 7.27M
$ 228.47
43
Microsoft xStock
Microsoft xStock
MSFTX
$ 484.78
+0.40%
+0.01%
-2.32%
$ 6.98M
$ 46.11K
44
$ 248.89
+0.29%
-0.67%
-11.93%
$ 6.96M
$ 235.22
45
$ 137.85
+0.04%
-3.31%
-3.52%
$ 6.72M
$ 2.16K
46
$ 548.68
+0.21%
+0.86%
-7.08%
$ 6.33M
$ 113.45
47
$ 1,586.67
+0.45%
-1.39%
-2.58%
$ 6.15M
$ 54.34
48
$ 367.23
+0.23%
-3.59%
-12.26%
$ 6.10M
$ 164.41
49
$ 145.37
+0.05%
+3.74%
-7.31%
$ 5.85M
$ 444.92
50
$ 1,281.06
+0.06%
+3.16%
+5.43%
$ 5.56M
$ 48.93

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

টোকেনাইজড স্টক টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
টোকেনাইজড স্টক টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 288 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $2.46B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা টোকেনাইজড স্টক টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা টোকেনাইজড স্টক টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 28.51% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে NAKA সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো টোকেনাইজড স্টক টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 288 টোকেনাইজড স্টক টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় টোকেনাইজড স্টক টোকেনগুলোর মধ্যে CRCLX, CVX, STRCX অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
টোকেনাইজড স্টক বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব টোকেনাইজড স্টক টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $2.46B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

টোকেনাইজড স্টক সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।