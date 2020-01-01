টোকেনাইজড গোল্ড ক্রিপ্টোকারেন্সি হলো ভৌত গোল্ডের রিয়েল-টাইম মার্কেট ভ্যালুর সাথে যুক্ত (পেগড) ডিজিটাল অ্যাসেট। প্রতিটি টোকেন সাধারণত ইস্যুকারী সংস্থার দ্বারা সুরক্ষিত এবং অডিট করা রিজার্ভে রাখা গোল্ডের একটি নির্দিষ্ট ওজনের প্রতিনিধিত্ব করে। এগুলো বিনিয়োগকারীদের ব্লকচেইন প্রযুক্তির বিভাজ্যতা, ট্রান্সফারযোগ্যতা এবং 24/7 লিকুইডিটিসহ একটি প্রথাগত নিরাপদ আশ্রয় অ্যাসেট হোল্ড করার সুযোগ দেয়।
টোকেনাইজড গোল্ড সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।