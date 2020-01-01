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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ টোকেনাইজড গোল্ড টোকেনসমূহ

টোকেনাইজড গোল্ড ক্রিপ্টোকারেন্সি হলো ভৌত গোল্ডের রিয়েল-টাইম মার্কেট ভ্যালুর সাথে যুক্ত (পেগড) ডিজিটাল অ্যাসেট। প্রতিটি টোকেন সাধারণত ইস্যুকারী সংস্থার দ্বারা সুরক্ষিত এবং অডিট করা রিজার্ভে রাখা গোল্ডের একটি নির্দিষ্ট ওজনের প্রতিনিধিত্ব করে। এগুলো বিনিয়োগকারীদের ব্লকচেইন প্রযুক্তির বিভাজ্যতা, ট্রান্সফারযোগ্যতা এবং 24/7 লিকুইডিটিসহ একটি প্রথাগত নিরাপদ আশ্রয় অ্যাসেট হোল্ড করার সুযোগ দেয়।

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গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Tether Gold
Tether Gold
GOLD(XAUT)
$ 4 468,29
+0,10%
+2,60%
+2,86%
$ 2,74B
$ 983,28
2
PAX Gold
PAX Gold
GOLD(PAXG)
$ 4 475,5
+0,10%
+2,56%
+2,62%
$ 2,05B
$ 1,78K
3
Kinesis Gold
Kinesis Gold
KAU
$ 144,18
0,00%
+0,03%
+3,10%
$ 344,05M
$ 7,35M
4
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4 465,82
+0,07%
+0,03%
+2,90%
$ 122,17M
$ 41,83M
5
Matrixdock Gold
Matrixdock Gold
XAUM
$ 4 476,93
+0,10%
+0,03%
+2,57%
$ 73,11M
$ 483,89K
6
Streamex GLDY
Streamex GLDY
GLDY
$ 4 479,64
0,00%
+0,03%
+2,81%
$ 13,79M
--
7
Digital Gold
Digital Gold
DGLD
$ 4 492,19
0,00%
+0,04%
+3,57%
$ 10,84M
$ 9,83K
8
VNX Gold
VNX Gold
VNXAU
$ 143,03
+0,03%
+0,02%
+0,06%
$ 6,31M
$ 47,13K
9
Pleasing Gold
Pleasing Gold
PGOLD
$ 272,97
+0,45%
+0,19%
-93,74%
$ 5,32M
$ 230,97
10
Comtech Gold
Comtech Gold
CGO
$ 144,26
-0,01%
+0,03%
+2,89%
$ 3,46M
$ 935,21K
11
Kinka
Kinka
XNK
$ 4 013,83
0,00%
--
0,00%
$ 1,93M
$ 34,09K
12
Gold Token
Gold Token
GLDT
$ 1,41
+0,71%
+0,08%
+23,68%
$ 836,10K
$ 8,26K
13
Tenbin Gold
Tenbin Gold
TGLD
$ 4 485,84
0,00%
--
+1,43%
$ 627,02K
$ 51,01
14
Gold rStock
Gold rStock
GLDR
$ 549,57
0,00%
--
0,00%
$ 76,16K
$ 9,96
15
Goldfish Gold
Goldfish Gold
GGBR
$ 4,332
+0,09%
-0,37%
+3,31%
--
$ 15,28K
16
GoldZip
GoldZip
XGZ
$ 143,79
+0,15%
+2,61%
+2,69%
--
$ 5,89K

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

টোকেনাইজড গোল্ড ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলো মূলত কী?
টোকেনাইজড গোল্ড ক্রিপ্টোকারেন্সি হলো স্থিতিশীল ডিজিটাল অ্যাসেট যেখানে প্রতিটি টোকেন সরাসরি একটি নির্দিষ্ট ওজনের ভৌত গোল্ডের মূল্যের সাথে পেগ করা থাকে এবং সুরক্ষিত ভল্টে রাখা গোল্ডের বুলিয়ন দ্বারা সম্পূর্ণরূপে সমর্থিত থাকে।
ইস্যুকারীরা কীভাবে নিশ্চিত করে যে টোকেনাইজড গোল্ড টোকেনগুলো সম্পূর্ণরূপে সমর্থিত?
টোকেনাইজড গোল্ড ইস্যুকারীরা তাদের ভৌত গোল্ডের রিজার্ভকে নিয়মিত ও স্বাধীন তৃতীয় পক্ষের অডিটের আওতায় এনে এবং ব্লকচেইনে স্বচ্ছভাবে রিজার্ভের প্রমাণ প্রকাশ করার মাধ্যমে এর ব্যাকিং নিশ্চিত করে।
মার্কেটের দরপতনের সময় ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডাররা কেন টোকেনাইজড গোল্ড ব্যবহার করেন?
ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডাররা বিয়ার বা মন্দার মার্কেটের সময় মূল্যস্ফীতি এবং ক্রিপ্টোর চরম ভোলাটিলিটির বিরুদ্ধে হেজ করার জন্য টোকেনাইজড গোল্ডকে সেফ-হ্যাভেন অ্যাসেট হিসেবে ব্যবহার করেন, যার জন্য তাদের অর্থ পুনরায় ফিয়াট মুদ্রায় রূপান্তর করার প্রয়োজন হয় না।
ভৌত গোল্ড বার হোল্ড করার চেয়ে টোকেনাইজড গোল্ড ট্রেড করার সুবিধাগুলো কী কী?
টোকেনাইজড গোল্ড ট্রেডিং উচ্চতর বিভাজ্যতা, তাৎক্ষণিক বৈশ্বিক ট্রান্সফারযোগ্যতা, ব্যক্তিগত স্টোরেজ বা বীমার খরচ না থাকা এবং DeFi প্রোটোকলগুলোতে টোকেনাইজড গোল্ড ধার দিয়ে মুনাফা অর্জন করার সক্ষমতা প্রদান করে।

ডিসক্লেইমার

টোকেনাইজড গোল্ড সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।