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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ টোকেনাইজড এক্সচেঞ্জ-ট্রেডেড ফান্ড (ETF) টোকেনসমূহ

টোকেনাইজড এক্সচেঞ্জ-ট্রেডেড ফান্ড (ETF) সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
$ 774.16
+0.03%
+0.13%
-1.06%
$ 167.62M
$ 89.70
2
$ 779.36
+0.01%
+0.19%
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$ 70.12M
$ 71.63
3
$ 775.28
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$ 42.93M
$ 72.37
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+0.07%
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$ 36.26M
$ 85.41
5
Nasdaq xStock
Nasdaq xStock
QQQX
$ 718.59
+0.16%
0.00%
-2.30%
$ 33.03M
$ 1.86M
6
$ 60.33
+0.42%
+5.24%
+3.12%
$ 27.31M
$ 3.47K
7
$ 85.98
+0.03%
+1.08%
-0.03%
$ 19.08M
$ 650.04
8
$ 103.04
+0.32%
+1.13%
-0.83%
$ 17.56M
$ 536.30
9
$ 101.37
-0.03%
+0.63%
-0.08%
$ 14.37M
$ 571.59
10
$ 84.44
+0.15%
+2.79%
+3.29%
$ 13.42M
$ 656.90
11
$ 170.7
-0.04%
+0.66%
-1.14%
$ 12.84M
$ 345.85
12
$ 110.49
+0.46%
+0.40%
-1.79%
$ 11.53M
$ 526.35
13
$ 111.63
+0.03%
+0.15%
-0.45%
$ 11.20M
$ 507.56
14
$ 82.2
-0.18%
+0.43%
-0.13%
$ 9.94M
$ 704.45
15
$ 492.53
+0.14%
-0.76%
-1.90%
$ 9.34M
$ 114.15
16
Gold xStock
Gold xStock
GLDX
$ 411.77
-0.09%
+0.03%
+2.98%
$ 8.86M
$ 580.42K
17
Energy Web
Energy Web
EWT
$ 0.2713
+0.44%
+0.22%
+3.47%
$ 8.16M
$ 84.21K
18
$ 67.38
+0.33%
+1.39%
-0.31%
$ 7.56M
$ 871.78
19
$ 229.84
+0.18%
-0.13%
-0.93%
$ 5.67M
$ 248.50
20
TQQQ xStock
TQQQ xStock
TQQQX
$ 70.73
-0.01%
-0.02%
-8.97%
$ 3.80M
$ 6.33K
21
$ 303.69
+0.06%
+0.25%
-0.35%
$ 3.54M
$ 182.60
22
$ 102.2
-0.04%
+0.06%
-0.14%
$ 3.36M
$ 569.38
23
$ 77.68
+0.06%
-0.64%
-2.38%
$ 3.15M
$ 726.35
24
$ 88.46
-0.05%
+3.30%
+3.38%
$ 2.41M
$ 778.79
25
Vanguard xStock
Vanguard xStock
VTIX
$ 390.56
-0.06%
+0.01%
+0.42%
$ 1.59M
$ 46.83K
26
$ 178.08
+0.25%
+2.19%
-2.62%
$ 1.09M
$ 351.17
27
$ 79.15
-0.04%
-0.05%
-1.30%
$ 1.04M
$ 690.89
28
$ 522.16
+0.04%
-1.36%
-5.25%
$ 843.97K
$ 110.70
29
$ 411.53
+0.12%
+2.87%
+3.41%
$ 806.93K
$ 136.93
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$ 121.52
+0.55%
-4.11%
-16.65%
$ 634.85K
$ 523.50
31
Russell 2000 xStock
Russell 2000 xStock
IWMX
$ 300.75
0.00%
--
0.00%
$ 617.02K
$ 245.46
32
Core MSCI Emerging Markets xStock
Core MSCI Emerging Markets xStock
IEMGX
$ 149.91
0.00%
+0.85%
+83.47%
$ 473.00K
$ 17.90
33
DeFi
DeFi
DEFI
$ 0.0001249
-0.40%
+5.05%
+0.64%
$ 453.26K
$ 240.62M
34
TBLL xStock
TBLL xStock
TBLLX
$ 105.63
0.00%
--
-0.83%
$ 325.19K
$ 561.11
35
$ 120.88
+0.01%
+2.56%
+0.69%
$ 250.37K
$ 458.41
36
Schwab International Equity xStock
Schwab International Equity xStock
SCHFX
$ 28.42
0.00%
--
-1.18%
$ 185.83K
$ 77.61
37
$ 4.706
-0.74%
+3.48%
+15.93%
$ 81.36K
$ 12.88K
38
$ 26.1
-0.04%
+0.04%
+2.60%
$ 27.09K
$ 2.08K
39
$ 49.67
+0.36%
+1.01%
-0.36%
$ 17.67K
$ 1.12K
40
$ 247.22
-0.57%
-2.55%
-1.57%
$ 12.45K
$ 221.85
41
$ 95.11
+0.27%
+0.61%
-3.77%
$ 7.29K
$ 612.82
42
$ 164.34
+0.61%
+4.43%
+4.74%
$ 3.22K
$ 360.89
43
$ 56.75
+0.55%
+2.22%
-2.02%
--
$ 1.08K
44
$ 45.02
-0.27%
+2.61%
-0.71%
--
$ 1.22K

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

টোকেনাইজড এক্সচেঞ্জ-ট্রেডেড ফান্ড (ETF) টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
টোকেনাইজড এক্সচেঞ্জ-ট্রেডেড ফান্ড (ETF) টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 44 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $551.51M।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা টোকেনাইজড এক্সচেঞ্জ-ট্রেডেড ফান্ড (ETF) টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা টোকেনাইজড এক্সচেঞ্জ-ট্রেডেড ফান্ড (ETF) টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 5.24% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে SLVON সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো টোকেনাইজড এক্সচেঞ্জ-ট্রেডেড ফান্ড (ETF) টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 44 টোকেনাইজড এক্সচেঞ্জ-ট্রেডেড ফান্ড (ETF) টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় টোকেনাইজড এক্সচেঞ্জ-ট্রেডেড ফান্ড (ETF) টোকেনগুলোর মধ্যে SPYX, IVVON, SPYON অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
টোকেনাইজড এক্সচেঞ্জ-ট্রেডেড ফান্ড (ETF) বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব টোকেনাইজড এক্সচেঞ্জ-ট্রেডেড ফান্ড (ETF) টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $551.51M। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

টোকেনাইজড এক্সচেঞ্জ-ট্রেডেড ফান্ড (ETF) সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।