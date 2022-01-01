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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ সোলানা টোকেন-২০২২ টোকেনসমূহ

সোলানা টোকেন-২০২২ সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Xai
Xai
XAI
$ 0.007335
+0.05%
+4.16%
+5.03%
$ 15.15M
$ 14.73M
2
Anthropic PreStocks
Anthropic PreStocks
ANTHROPIC
$ 862.38
0.00%
-0.01%
+8.32%
$ 6.37M
$ 303.33K
3
The Digital Dinar
The Digital Dinar
DINAR
$ 0.149404
+0.74%
+0.12%
+15.08%
$ 2.97M
$ 2.22K
4
OpenAI PreStocks
OpenAI PreStocks
OPENAI
$ 1,327.36
-0.25%
-0.00%
+4.76%
$ 1.86M
$ 58.50K
5
Anduril PreStocks
Anduril PreStocks
ANDURIL
$ 126.3
0.00%
-0.01%
-7.66%
$ 1.29M
$ 6.15K
6
Fluxbot
Fluxbot
FLUXB
$ 0.00281058
+0.01%
--
+15.41%
$ 1.21M
$ 66.32
7
Kalshi PreStocks
Kalshi PreStocks
KALSHI
$ 711.33
0.00%
-0.01%
-2.92%
$ 933.28K
$ 1.37K
8
Hyper Bull
Hyper Bull
HBULL
$ 0.00091246
-2.42%
-0.06%
+27.66%
$ 912.95K
$ 436.03K
9
Crecoin
Crecoin
$CREC
$ 0.00044134
0.00%
--
+11.56%
$ 830.03K
$ 8.19
10
catwifhat
catwifhat
$CWIF
$ 2.4221E-8
-0.01%
+6.20%
+18.01%
$ 686.52K
--
11
Polymarket PreStocks
Polymarket PreStocks
POLYMARKET
$ 140.59
+0.01%
+0.02%
-0.45%
$ 677.47K
$ 15.17K
12
BonkEarn
BonkEarn
BERN
$ 0.0006586
-0.16%
--
+14.75%
$ 625.12K
$ 655.44
13
Infinite Money Glitch
Infinite Money Glitch
IMG
$ 0.00056681
-2.07%
+0.19%
+17.56%
$ 554.94K
$ 6.50K
14
ai16z
ai16z
AI16Z
$ 0.00034546
+1.39%
+0.07%
+18.32%
$ 379.97K
$ 10.95K
15
Veterans for the Cause
Veterans for the Cause
VETS
$ 0.00373904
+0.67%
+0.13%
+16.13%
$ 373.90K
$ 9.64
16
BULLEN
BULLEN
BULLEN
$ 0.00030381
-0.23%
--
+2.87%
$ 251.62K
$ 6.25K
17
DLMM
DLMM
DLMM
$ 0.00028807
-0.22%
+0.15%
+41.49%
$ 208.03K
$ 732.20
18
White Claw
White Claw
WCLAW
$ 0.00025248
+0.67%
+0.12%
+24.27%
$ 197.43K
$ 301.83
19
Revshare
Revshare
REVS
$ 0.00026182
+0.66%
+0.38%
+4.67%
$ 175.68K
$ 3.69K
20
penguinxbt
penguinxbt
PENGXBT
$ 0.00018894
+0.52%
-0.25%
+101.26%
$ 170.01K
$ 15.95K
21
Burncoin
Burncoin
BURN
$ 0.00702758
-2.82%
+0.14%
-1.03%
$ 139.11K
$ 62.48
22
GUARD OF DECENT
GUARD OF DECENT
GODEX
$ 1.098E-5
0.00%
+0.30%
0.00%
$ 92.77K
--
23
MaryJaneCoin
MaryJaneCoin
MARYJ
$ 8.212E-5
0.00%
+3.50%
+3.31%
$ 82.12K
--
24
ScrollPay AI
ScrollPay AI
SCROLL
$ 6.504E-5
-0.67%
+15.80%
+11.87%
$ 65.02K
--
25
SolControl
SolControl
SCTRL
$ 2.95E-5
0.00%
+2.00%
+1.97%
$ 29.84K
--
26
MUNTZE
MUNTZE
MUNTZE
$ 1.883E-5
0.00%
+0.40%
-2.84%
$ 18.19K
--
27
DARK
DARK
DARK
$ 1.735E-5
0.00%
+241.00%
0.00%
$ 16.77K
--
28
Blindfold Finance
Blindfold Finance
BLIND
$ 1.593E-5
0.00%
+1.40%
+4.12%
$ 15.91K
--
29
tappycoin
tappycoin
TAPPY
$ 2.053E-5
0.00%
+0.10%
-7.94%
$ 13.96K
--
30
SLINKsol
SLINKsol
SLINK
$ 1.409E-5
0.00%
-0.70%
0.00%
$ 13.80K
--
31
Russian Oil Asset Reserve
Russian Oil Asset Reserve
ROAR
$ 1.288E-5
0.00%
-0.30%
-0.92%
$ 12.88K
--
32
World Rebuilding Trust
World Rebuilding Trust
WRT
$ 1.085E-5
0.00%
-0.20%
-3.98%
$ 10.85K
--
33
SolFlow
SolFlow
SFLOW
$ 1.046E-5
0.00%
0.00%
-0.85%
$ 10.29K
--

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

সোলানা টোকেন-২০২২ টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
সোলানা টোকেন-২০২২ টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 33 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $36.35M।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা সোলানা টোকেন-২০২২ টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা সোলানা টোকেন-২০২২ টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 241.00% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে DARK সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো সোলানা টোকেন-২০২২ টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 33 সোলানা টোকেন-২০২২ টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় সোলানা টোকেন-২০২২ টোকেনগুলোর মধ্যে XAI, ANTHROPIC, DINAR অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
সোলানা টোকেন-২০২২ বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব সোলানা টোকেন-২০২২ টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $36.35M। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

সোলানা টোকেন-২০২২ সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।