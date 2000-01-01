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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ ছেলেদের ক্লাব টোকেনসমূহ

ছেলেদের ক্লাব সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0.000003128
-1.58%
+19.80%
+17.98%
$ 1.29B
$ 237.64B
2
APE and PEPE
APE and PEPE
APEPE
$ 0.0000009677
-0.03%
+1.34%
+4.60%
$ 203.22M
$ 155.29B
3
Brett
Brett
BRETT
$ 0.00436681
+0.72%
+0.20%
+15.19%
$ 43.27M
$ 4.08M
4
DOGS
DOGS
DOGS
$ 0.00003808
+0.71%
+10.84%
+12.29%
$ 19.87M
$ 3.39B
5
PEP
PEP
PEP
$ 0.000189
0.00%
+15.54%
+184.53%
$ 18.36M
$ 321.58M
6
HARRY
HARRY
HARRY
$ 0.015779
-1.76%
+20.14%
+19.07%
$ 15.63M
$ 4.19M
7
BONE SHIBASWAP
BONE SHIBASWAP
BONE
$ 0.0478
-0.27%
+16.79%
+15.64%
$ 11.07M
$ 1.60M
8
PepeCoin
PepeCoin
PEPECOIN
$ 0.09038
+0.25%
+19.51%
+27.71%
$ 9.56M
$ 666.85K
9
Kekius Maximus
Kekius Maximus
KEKIUS
$ 0.008384
+1.79%
+41.21%
+17.68%
$ 8.49M
$ 27.21M
10
PepeFork
PepeFork
PORK
$ 1.9774E-8
+3.29%
+26.40%
+46.14%
$ 8.32M
--
11
ANDY ETH
ANDY ETH
ANDY
$ 7.04E-6
+1.59%
+31.70%
+32.83%
$ 7.05M
--
12
Andy
Andy
ANDYETH
$ 0.000007102
-0.28%
+32.11%
+31.91%
$ 7.02M
$ 11.44B
13
LandWolf
LandWolf
LWOLF
$ 0.000006601
+0.64%
+28.68%
+26.65%
$ 5.94M
$ 1.63B
14
PEPECAT
PEPECAT
PEPECAT
$ 0.00552063
+0.51%
+0.14%
+23.91%
$ 5.46M
$ 5.49K
15
PURPLE PEPE
PURPLE PEPE
PURPE
$ 9.08E-6
+0.89%
+25.30%
+23.87%
$ 3.82M
--
16
PeiPei
PeiPei
PEIPEI
$ 0.000000006742
-2.04%
+12.30%
+13.24%
$ 2.81M
$ 1.46T
17
Zeus Network
Zeus Network
ZEUS
$ 0.0024
+0.89%
+1.75%
+9.13%
$ 2.21M
$ 26.27M
18
Wall Street Pepe
Wall Street Pepe
WEPE
$ 5.95E-6
-0.34%
+18.90%
+19.96%
$ 1.16M
--
19
Mellow Man
Mellow Man
MELLOW
$ 0.01419186
+0.29%
+0.22%
+34.70%
$ 984.89K
$ 1.78K
20
Mind of Pepe
Mind of Pepe
MIND
$ 3.699E-5
+0.16%
+16.80%
+16.14%
$ 967.68K
--
21
PePeonTron
PePeonTron
PEPEONTRON
$ 0.00073095
+0.09%
+0.01%
-2.45%
$ 730.95K
$ 1.36K
22
Pepe 2.0
Pepe 2.0
PEPE2
$ 0.000000001415
-0.64%
-7.79%
-3.76%
$ 660.35K
$ 50.53T
23
PEPECASH
PEPECASH
PECH
$ 5.506E-9
0.00%
+5.00%
0.00%
$ 550.65K
--
24
Pepe Unchained
Pepe Unchained
PEPU
$ 0.00004843
-0.50%
-1.68%
-7.80%
$ 520.35K
$ 1.71B
25
Baby Pepe
Baby Pepe
BABYPEPE
$ 1.15E-6
-0.86%
+24.40%
+27.52%
$ 484.30K
--
26
Pepe Grinch
Pepe Grinch
GRINCH
$ 0.00042681
-1.21%
-0.09%
-16.59%
$ 426.81K
$ 6.35K
27
Skull of Pepe Token
Skull of Pepe Token
SKOP
$ 0.0022654
+0.45%
+0.13%
+16.25%
$ 339.81K
$ 16.13K
28
Gasspas
Gasspas
GASS
$ 7.44819E-10
-0.15%
+19.90%
+8.49%
$ 313.12K
--
29
PepeMusk
PepeMusk
PEPEMUSK
$ 0.00030889
+0.04%
+0.03%
+2.91%
$ 308.89K
$ 1.80K
30
Mystery
Mystery
MYSTERY
$ 7.24406E-10
+1.25%
+22.40%
+23.32%
$ 304.35K
--
31
Dork Lord
Dork Lord
DORKY
$ 0.00426433
-0.02%
+0.24%
+15.83%
$ 296.22K
$ 537.56
32
Young Peezy AKA Pepe
Young Peezy AKA Pepe
PEEZY
$ 0.0002928
+0.86%
+0.20%
+23.80%
$ 291.28K
$ 821.35
33
pepe in a memes world
pepe in a memes world
PEW
$ 2.74689E-7
-0.20%
+21.40%
+21.13%
$ 274.69K
--
34
Chinese Andy
Chinese Andy
ANDWU
$ 6.52185E-10
-0.55%
+16.90%
+16.90%
$ 274.37K
--
35
Bird Dog
Bird Dog
BIRDDOG
$ 6.41979E-7
+0.44%
+21.80%
+25.49%
$ 270.07K
--
36
Pumpfun Pepe
Pumpfun Pepe
PFP
$ 0.00026681
+0.76%
+0.05%
-0.70%
$ 265.71K
$ 36.82K
37
Pepe Trump
Pepe Trump
PTRUMP
$ 0.0002378
+0.52%
+0.14%
+17.09%
$ 236.14K
$ 118.47
38
HOOD PEPE
HOOD PEPE
HPEPE
$ 0.00023267
+1.13%
+0.20%
-13.32%
$ 226.98K
$ 25.72K
39
Nitefeeder
Nitefeeder
NITEFEEDER
$ 5.02672E-10
-0.20%
+23.60%
+22.52%
$ 211.47K
--
40
Peezy
Peezy
PEEZY
$ 6.49788E-7
-0.20%
+18.90%
+21.81%
$ 206.93K
--
41
Bretter Brett
Bretter Brett
BRETT
$ 1.62587E-7
+1.21%
+20.50%
+19.22%
$ 162.59K
--
42
Strawberry In Bloom
Strawberry In Bloom
BERRY
$ 0.00038494
+0.58%
+0.21%
+16.51%
$ 162.02K
$ 26.51K
43
History of Pepe
History of Pepe
HOPE
$ 0.0001619
+0.11%
+0.27%
+31.44%
$ 161.90K
$ 1.41K
44
Landwolf on AVAX
Landwolf on AVAX
WOLF
$ 1.97038E-7
-0.61%
+8.40%
+1.60%
$ 135.96K
--
45
pepeAI
pepeAI
PEPEAI
$ 0.00012464
+0.52%
+0.12%
+24.86%
$ 124.62K
$ 625.88
46
PepeTopia
PepeTopia
PEPETOPIA
$ 0.00012291
0.00%
--
0.00%
$ 122.90K
$ 3.01
47
Babypepefi
Babypepefi
BABYPEPE
$ 0.00577949
+0.32%
+0.07%
+5.58%
$ 121.37K
$ 10.51
48
AstroPepeX
AstroPepeX
APX
$ 1.68E-6
0.00%
+0.60%
+1.82%
$ 109.34K
--
49
Bird Dog on SOL
Bird Dog on SOL
BIRDDOG
$ 9.926E-5
0.00%
+11.00%
+7.76%
$ 99.18K
--
50
Pepe Inverted
Pepe Inverted
ƎԀƎԀ
$ 2.3427E-10
-0.61%
+17.20%
+17.24%
$ 98.82K
--

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

ছেলেদের ক্লাব টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
ছেলেদের ক্লাব টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 104 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $1.67B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা ছেলেদের ক্লাব টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা ছেলেদের ক্লাব টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 41.21% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে KEKIUS সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো ছেলেদের ক্লাব টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 104 ছেলেদের ক্লাব টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় ছেলেদের ক্লাব টোকেনগুলোর মধ্যে PEPE, APEPE, BRETT অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
ছেলেদের ক্লাব বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব ছেলেদের ক্লাব টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $1.67B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

ছেলেদের ক্লাব সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।