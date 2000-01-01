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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ কৌশলগত গেম টোকেনসমূহ

কৌশলগত গেম সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Fusionist
Fusionist
ACE
$ 0,20814
-1,92%
-11,02%
-17,93%
$ 20,37M
$ 4,33M
2
Heroes of Mavia
Heroes of Mavia
MAVIA
$ 0,03153
0,00%
+4,23%
+8,06%
$ 7,78M
$ 2,15M
3
Splintershards
Splintershards
SPS
$ 0,00341594
+0,61%
+0,04%
+1,39%
$ 4,53M
$ 3,09K
4
Raini
Raini
$RAINI
$ 0,00436533
0,00%
+13,78%
+2,93%
$ 2,18M
$ 2,79
5
PIXL
PIXL
PIXL
$ 0,00307546
+0,45%
+0,16%
+17,04%
$ 1,54M
$ 873,40
6
WAGMI Games
WAGMI Games
WAGMIGAMES
$ 5,86897E-7
-0,14%
+7,90%
+14,49%
$ 1,25M
--
7
BLOCKLORDS
BLOCKLORDS
LRDS
$ 0,01797645
-0,13%
+0,08%
+7,58%
$ 977,26K
$ 29,25K
8
Voxies
Voxies
VOXEL
$ 0,00298159
+0,33%
+0,06%
-8,24%
$ 892,31K
$ 19,14K
9
Warped
Warped
WARPED
$ 6,722E-5
-0,52%
+10,00%
+10,45%
$ 620,99K
--
10
Matchain
Matchain
MAT
$ 0,03631
+1,31%
+6,36%
+10,30%
$ 590,68K
$ 2,12M
11
LORDS
LORDS
LORDS
$ 0,00236581
+2,54%
+0,20%
+1,72%
$ 518,89K
$ 761,49
12
Dragon Coin
Dragon Coin
DGN
$ 0,00032547
-0,84%
-0,24%
-12,72%
$ 385,75K
$ 2,11K
13
My DeFi Pet
My DeFi Pet
DPET
$ 0,00389724
0,00%
--
0,00%
$ 195,76K
$ 131,63
14
Decimated
Decimated
DIO
$ 0,00032949
+0,41%
+0,07%
+1,68%
$ 179,01K
$ 1,31K
15
BNBOFLEGENDS
BNBOFLEGENDS
BOL
$ 0,00015334
0,00%
--
+1,81%
$ 139,93K
$ 15,33
16
Medieval Empires
Medieval Empires
MEE
$ 0,0001894
0,00%
+0,16%
-1,87%
$ 105,95K
$ 38,53M
17
HDOKI
HDOKI
OKI
$ 2,503E-5
0,00%
-0,10%
+2,20%
$ 98,68K
--
18
FaraLand
FaraLand
FARA
$ 0,00197768
0,00%
--
+1,80%
$ 86,23K
$ 6,88
19
Honeyland
Honeyland
HXD
$ 0,00010142
0,00%
+0,09%
+13,79%
$ 60,74K
$ 383,52
20
SpartaDEX
SpartaDEX
SPARTA
$ 0,00149316
0,00%
--
-0,04%
$ 59,31K
$ 1,33
21
League of Kingdoms
League of Kingdoms
LOKA
$ 0,00070681
0,00%
--
+1,38%
$ 47,36K
$ 1,77
22
SkyNity SkyDust
SkyNity SkyDust
SDT
$ 0,0007026
0,00%
--
-0,21%
$ 27,22K
$ 3,52
23
Pankito
Pankito
PAN
$ 0,0004255
+0,01%
--
+0,63%
$ 25,53K
$ 14,95
24
SGC
SGC
SGC
$ 3,74E-6
0,00%
+4,40%
0,00%
$ 24,71K
--
25
Wild Forest Token
Wild Forest Token
WF
$ 0,0005695
+0,04%
+0,04%
+6,12%
$ 23,22K
$ 348,81
26
Seascape Crowns
Seascape Crowns
CWS
$ 0,0030288
0,00%
0,00%
-33,86%
$ 23,16K
$ 14,08
27
Spellfire
Spellfire
SPELLFIRE
$ 3,486E-5
+6,51%
+9,10%
-4,75%
$ 22,31K
--
28
Legends of Elysium
Legends of Elysium
LOE
$ 0,0001294
0,00%
0,00%
+1,59%
$ 14,15K
$ 49,62
29
Wizardia
Wizardia
WZRD
$ 7,71E-5
+9,38%
-12,60%
-26,28%
$ 11,60K
--
30
Utgard
Utgard
UTG
$ 3,102E-5
0,00%
-4,00%
-3,96%
$ 11,17K
--
31
COP
COP
COP
$ 0,0003027
+0,03%
+1,00%
+2,02%
--
$ 191,51M

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

কৌশলগত গেম টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
কৌশলগত গেম টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 31 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $42.80M।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা কৌশলগত গেম টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা কৌশলগত গেম টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 13.78% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে $RAINI সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো কৌশলগত গেম টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 31 কৌশলগত গেম টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় কৌশলগত গেম টোকেনগুলোর মধ্যে ACE, MAVIA, SPS অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
কৌশলগত গেম বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব কৌশলগত গেম টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $42.80M। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

কৌশলগত গেম সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।