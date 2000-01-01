ক্রিপ্টো কিনুনমার্কেটস্পটফিউচারBTCআয় করুনইভেন্ট সেন্টাররিওয়ার্ড হাব
আরও
$1,000,000 TradFi Gala
সাইন আপ করুন

মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ শেয়ার বাজার-থিমযুক্ত টোকেনসমূহ

শেয়ার বাজার-থিমযুক্ত সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

#
কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
SPX6900
SPX6900
SPX
$ 0.3868
+0.94%
+20.04%
+23.33%
$ 360.29M
$ 513.93K
2
Stonks
Stonks
STNK
$ 5.51
+1.66%
+0.13%
+8.68%
$ 3.20M
$ 8.93K
3
GME
GME
GME
$ 0.000388
+0.72%
+11.02%
+11.81%
$ 2.71M
$ 158.34M
4
PMX500
PMX500
PMX
$ 0.00248637
0.00%
--
+36.61%
$ 2.49M
$ 1.35
5
DOWGE
DOWGE
DJI6930
$ 0.002274
-0.44%
+17.58%
+13.77%
$ 2.28M
$ 21.34M
6
MSTR2100
MSTR2100
MSTR
$ 0.02441068
+0.78%
+0.20%
+18.22%
$ 503.98K
$ 63.96K
7
Elon Trump Fart
Elon Trump Fart
ETF500
$ 0.00024745
-1.19%
+0.21%
+44.59%
$ 247.50K
$ 4.25K
8
ASSDAQ
ASSDAQ
ASSDAQ
$ 0.0001778
+0.23%
+0.16%
+13.31%
$ 177.78K
$ 1.64K
9
NSDQ420
NSDQ420
NSDQ
$ 0.00017264
+0.44%
+0.24%
+19.44%
$ 172.62K
$ 761.52
10
stockcoin
stockcoin
STOCKCOIN
$ 0.00011982
+4.37%
+0.23%
+21.03%
$ 119.70K
$ 8.49K
11
US Degen Index 6900
US Degen Index 6900
DXY
$ 0.0001138
0.00%
+0.21%
+25.14%
$ 113.80K
$ 454.04
12
The Retirement Token
The Retirement Token
42069K
$ 0.00011025
+0.73%
+0.21%
+15.34%
$ 110.03K
$ 701.04
13
National Trust Fund System
National Trust Fund System
NTFS
$ 9.161E-5
-0.09%
+12.20%
+0.64%
$ 91.60K
--
14
Liquid Solana Derivative
Liquid Solana Derivative
LSD
$ 0.00010622
+0.20%
+0.16%
+19.00%
$ 44.68K
$ 2.56K
15
Based SPX6900
Based SPX6900
SPX6900
$ 4.487E-5
+0.90%
+21.10%
+16.88%
$ 43.11K
--
16
Doge Jones Industrial Average
Doge Jones Industrial Average
DJI
$ 2.924E-5
-0.68%
+12.30%
+6.21%
$ 29.23K
--
17
CSI888
CSI888
CSI
$ 3.285E-5
-0.21%
+20.00%
+21.22%
$ 29.17K
--
18
NDQ666
NDQ666
NDQ
$ 1.988E-5
0.00%
+4.10%
+1.38%
$ 19.88K
--
19
VIX777
VIX777
VIX
$ 1.945E-5
0.00%
-2.50%
0.00%
$ 19.45K
--
20
Internet Capital Memes
Internet Capital Memes
ICM
$ 1.134E-5
-0.70%
+12.20%
+0.89%
$ 11.23K
--

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

শেয়ার বাজার-থিমযুক্ত টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
শেয়ার বাজার-থিমযুক্ত টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 20 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $372.70M।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা শেয়ার বাজার-থিমযুক্ত টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা শেয়ার বাজার-থিমযুক্ত টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 21.10% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে SPX6900 সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো শেয়ার বাজার-থিমযুক্ত টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 20 শেয়ার বাজার-থিমযুক্ত টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় শেয়ার বাজার-থিমযুক্ত টোকেনগুলোর মধ্যে SPX, STNK, GME অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
শেয়ার বাজার-থিমযুক্ত বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব শেয়ার বাজার-থিমযুক্ত টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $372.70M। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

শেয়ার বাজার-থিমযুক্ত সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।