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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ নাক্ষত্রিক বাস্তুতন্ত্র টোকেনসমূহ

নাক্ষত্রিক বাস্তুতন্ত্র সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.0007
-0.01%
0.00%
-0.02%
$ 74.86B
$ 85.28M
2
Stellar
Stellar
XLM
$ 0.1787
+1.88%
+13.32%
+12.12%
$ 6.03B
$ 6.52M
3
PayPal USD
PayPal USD
PYUSD
$ 0.999769
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.78B
$ 188.01M
4
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 2.14B
$ 1.99M
5
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 72,234
+0.80%
+0.12%
+15.36%
$ 468.57M
$ 38.98K
6
EURC
EURC
EURC
$ 1.17
0.00%
+0.01%
+0.86%
$ 463.06M
$ 52.89M
7
EUR CoinVertible
EUR CoinVertible
EURCV
$ 1.17
0.00%
+0.01%
+0.86%
$ 169.65M
$ 31.50M
8
Matrixdock Gold
Matrixdock Gold
XAUM
$ 4,476.93
+0.10%
+0.03%
+2.57%
$ 73.11M
$ 483.89K
9
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 71,768
+0.78%
+0.12%
+11.92%
$ 70.22M
$ 4.64
10
VELO
VELO
VELO
$ 0.003756
+0.33%
+10.36%
+13.12%
$ 64.20M
$ 10.13M
11
SHX
SHX
SHX
$ 0.003399
+0.15%
+11.56%
+11.34%
$ 59.11M
$ 44.02M
12
Brazilian Digital
Brazilian Digital
BRZ
$ 0.192198
+0.05%
+0.01%
+0.09%
$ 55.03M
$ 5.20K
13
Aquarius
Aquarius
AQUA
$ 0.00035138
+0.43%
+0.11%
+9.34%
$ 15.44M
$ 229.96K
14
Realio
Realio
RIO
$ 0.04887
+0.53%
+26.87%
+40.64%
$ 7.64M
$ 3.69M
15
GYEN
GYEN
GYEN
$ 0.0066234
+0.69%
+0.06%
+19.30%
$ 6.70M
$ 144.96
16
Australian Digital Dollar
Australian Digital Dollar
AUDD
$ 0.713915
+0.20%
+0.02%
+0.60%
$ 5.47M
$ 24.02K
17
VNX Swiss Franc
VNX Swiss Franc
VCHF
$ 1.24
0.00%
+0.02%
+1.64%
$ 5.06M
$ 235.47K
18
Afreum
Afreum
AFR
$ 0.0006108
+1.58%
+0.15%
+12.50%
$ 4.88M
$ 661.20
19
SIX
SIX
SIX
$ 0.0041
0.00%
+3.02%
+1.49%
$ 3.49M
$ 29.45M
20
VNX EURO
VNX EURO
VEUR
$ 1.043
0.00%
--
0.00%
$ 2.88M
$ 0.10
21
Blend
Blend
BLND
$ 0.04189921
-1.51%
+0.01%
+0.10%
$ 2.81M
$ 15.92K
22
StarSlax
StarSlax
SSLX
$ 0.00021363
+0.84%
+0.01%
-7.97%
$ 2.14M
$ 94.76K
23
Glo Dollar
Glo Dollar
USDGLO
$ 0.9994
+0.03%
+0.00%
+0.10%
$ 1.10M
$ 39.28K
24
USDM1
USDM1
USDM1
$ 1.004
0.00%
--
0.00%
$ 1.02M
$ 686.79
25
AllUnity EUR
AllUnity EUR
EURAU
$ 1.17
0.00%
+0.01%
+0.86%
$ 502.82K
$ 44.27K
26
Real MXN
Real MXN
MXNE
$ 0.059137
0.00%
--
+93.01%
$ 84.51K
$ 2.83K
27
WEEX Token
WEEX Token
WXT
$ 0.016787
+0.17%
+7.78%
+9.14%
--
$ 590.56M

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

নাক্ষত্রিক বাস্তুতন্ত্র টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
নাক্ষত্রিক বাস্তুতন্ত্র টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 27 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $87.29B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা নাক্ষত্রিক বাস্তুতন্ত্র টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা নাক্ষত্রিক বাস্তুতন্ত্র টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 26.87% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে RIO সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো নাক্ষত্রিক বাস্তুতন্ত্র টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 27 নাক্ষত্রিক বাস্তুতন্ত্র টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় নাক্ষত্রিক বাস্তুতন্ত্র টোকেনগুলোর মধ্যে USDC, XLM, PYUSD অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
নাক্ষত্রিক বাস্তুতন্ত্র বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব নাক্ষত্রিক বাস্তুতন্ত্র টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $87.29B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

নাক্ষত্রিক বাস্তুতন্ত্র সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।