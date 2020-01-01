ক্রিপ্টো কিনুনমার্কেটস্পটফিউচারBTCআয় করুনইভেন্ট সেন্টাররিওয়ার্ড হাব
আরও
$1,000,000 TradFi Gala
সাইন আপ করুন

মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ রোলআপস-অ্যাজ-এ-সার্ভিস (RaaS) টোকেনসমূহ

রোলআপস-অ্যাজ-এ-সার্ভিস (RaaS) সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

#
কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Espresso
Espresso
ESP
$ 0.0885
+3.06%
+9.88%
+12.71%
$ 44.65M
$ 2.20M
2
$ 0.006228
-0.71%
+5.10%
+7.37%
$ 39.63M
$ 9.23M
3
AnkrNetwork
AnkrNetwork
ANKR
$ 0.003557
+0.31%
+7.10%
+6.27%
$ 35.59M
$ 17.80M
4
ERA
ERA
ERA
$ 0.05775
+0.12%
+5.62%
-3.05%
$ 8.59M
$ 1.07M
5
Dymension
Dymension
DYM
$ 0.01533
+0.52%
+6.83%
+8.96%
$ 8.34M
$ 3.88M
6
Gelato
Gelato
GEL
$ 0.00085237
0.00%
--
0.00%
$ 240.67K
$ 6.80

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

রোলআপস-অ্যাজ-এ-সার্ভিস (RaaS) টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
রোলআপস-অ্যাজ-এ-সার্ভিস (RaaS) টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 6 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $137.04M।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা রোলআপস-অ্যাজ-এ-সার্ভিস (RaaS) টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা রোলআপস-অ্যাজ-এ-সার্ভিস (RaaS) টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 9.88% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে ESP সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো রোলআপস-অ্যাজ-এ-সার্ভিস (RaaS) টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 6 রোলআপস-অ্যাজ-এ-সার্ভিস (RaaS) টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় রোলআপস-অ্যাজ-এ-সার্ভিস (RaaS) টোকেনগুলোর মধ্যে ESP, ALTLAYER, ANKR অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
রোলআপস-অ্যাজ-এ-সার্ভিস (RaaS) বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব রোলআপস-অ্যাজ-এ-সার্ভিস (RaaS) টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $137.04M। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

রোলআপস-অ্যাজ-এ-সার্ভিস (RaaS) সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।