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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ গোপনীয়তা ব্লকচেইন টোকেনসমূহ

গোপনীয়তা ব্লকচেইন সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Canton Network
Canton Network
CC
$ 0.10408
-0.74%
+14.47%
+7.44%
$ 4.02B
$ 4.36M
2
Beldex
Beldex
BDX
$ 0.08249
+0.09%
-0.64%
-5.96%
$ 637.17M
$ 14.61M
3
Tezos
Tezos
XTZ
$ 0.218
+0.14%
+8.85%
+12.27%
$ 236.94M
$ 363.02K
4
Humanity
Humanity
H
$ 0.08255
-2.87%
-12.06%
-26.14%
$ 233.96M
$ 4.76M
5
STRK
STRK
STRK
$ 0.02473
+1.02%
+9.07%
+9.89%
$ 157.48M
$ 9.11M
6
ZANO
ZANO
ZANO
$ 7.936
0.00%
-6.33%
-13.31%
$ 121.63M
$ 82.11K
7
ZKsync
ZKsync
ZK
$ 0.008456
+0.74%
+13.28%
+17.58%
$ 83.86M
$ 14.41M
8
Mina Protocol
Mina Protocol
MINA
$ 0.04465
+0.29%
+10.39%
+13.09%
$ 57.28M
$ 5.32M
9
Concordium
Concordium
CCD
$ 0.003537
-0.53%
+5.25%
+9.85%
$ 44.73M
$ 30.93M
10
Oasis
Oasis
ROSE
$ 0.005698
+0.67%
+7.75%
+7.61%
$ 44.46M
$ 10.65M
11
Aztec
Aztec
AZTEC
$ 0.01362
+0.88%
+13.42%
+19.00%
$ 39.68M
$ 8.45M
12
Dusk Network
Dusk Network
DUSK
$ 0.07016
+0.46%
+10.35%
+15.81%
$ 34.91M
$ 1.28M
13
COTI
COTI
COTI
$ 0.010032
+0.30%
+3.40%
-5.93%
$ 28.74M
$ 6.68M
14
Ergo
Ergo
ERG
$ 0.2566
-5.06%
+25.09%
+24.54%
$ 21.25M
$ 883.58K
15
Aleo
Aleo
ALEO
$ 0.01545
-0.44%
+1.55%
+0.58%
$ 18.67M
$ 5.54M
16
Verus
Verus
VRSC
$ 0.213378
0.00%
-0.07%
+25.63%
$ 17.22M
$ 738.26
17
Octra
Octra
OCT
$ 0.02586619
-0.68%
+0.24%
+25.94%
$ 16.17M
$ 83.23K
18
Telos
Telos
TLOS
$ 0.024353
-0.08%
+0.96%
-25.47%
$ 10.98M
$ 3.15M
19
Wanchain
Wanchain
WAN
$ 0.053358
+0.12%
+0.01%
+0.84%
$ 10.61M
$ 1.05M
20
QUAI
QUAI
QUAI
$ 0.01181
-0.30%
+1.12%
+2.34%
$ 9.26M
$ 6.32M
21
Abelian
Abelian
ABEL
$ 0.06001
+0.23%
+2.43%
-0.33%
$ 7.05M
$ 248.85K
22
SCRT
SCRT
SCRT
$ 0.02037
-0.73%
-21.88%
-32.50%
$ 7.03M
$ 5.24M
23
ZEPHYR
ZEPHYR
ZEPH
$ 0.3982
-0.03%
+2.31%
+0.15%
$ 4.29M
$ 143.69K
24
Aleph Zero
Aleph Zero
AZERO
$ 0.010602
-1.15%
+19.30%
+19.93%
$ 2.83M
$ 6.93M
25
Memento
Memento
DEXTF
$ 0.02237661
-1.30%
+0.16%
+13.59%
$ 1.80M
$ 39.94K
26
BEAM
BEAM
BEAM
$ 0.007239
-2.00%
-7.84%
-7.57%
$ 1.09M
$ 189.65K
27
XELIS
XELIS
XEL
$ 0.185
-2.66%
+8.93%
+3.98%
$ 999.06K
$ 57.86K
28
DragonX
DragonX
DRGX
$ 0.03727653
+0.17%
-0.04%
+7.27%
$ 346.31K
$ 163.70K
29
Dero
Dero
DERO
$ 0.02036001
+1.88%
+0.28%
+49.57%
$ 258.12K
$ 1.71K
30
Integritee
Integritee
TEER
$ 0.00369558
0.00%
--
0.00%
$ 36.96K
$ 70.87
31
XGR
XGR
XGR
$ 0.00012862
-0.66%
-0.00%
-0.02%
$ 11.70K
$ 4.76K
32
XTM
XTM
XTM
$ 0.000361
+1.40%
+6.49%
+10.40%
--
$ 15.86M
33
Iron Fish
Iron Fish
IRON
$ 0.07855
-0.05%
+0.04%
-0.79%
--
$ 707.99K
34
SAL
SAL
SAL
$ 0.00518
0.00%
-14.94%
-11.75%
--
$ 392.03K
35
Midnight
Midnight
NIGHT
$ 0.01953
-0.71%
+10.39%
+14.39%
--
$ 4.23M
36
Confidential Layer
Confidential Layer
CLONE
$ 0.005367
0.00%
+0.62%
+1.05%
--
$ 4.50M
37
RYO Token
RYO Token
RYO
$ 4.092
-0.05%
+5.89%
+6.71%
--
$ 8.95K

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

গোপনীয়তা ব্লকচেইন টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
গোপনীয়তা ব্লকচেইন টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 37 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $5.87B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা গোপনীয়তা ব্লকচেইন টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা গোপনীয়তা ব্লকচেইন টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 25.09% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে ERG সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো গোপনীয়তা ব্লকচেইন টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 37 গোপনীয়তা ব্লকচেইন টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় গোপনীয়তা ব্লকচেইন টোকেনগুলোর মধ্যে CC, BDX, XTZ অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
গোপনীয়তা ব্লকচেইন বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব গোপনীয়তা ব্লকচেইন টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $5.87B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

গোপনীয়তা ব্লকচেইন সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।