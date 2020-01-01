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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ পূর্বাভাস বাজার টোকেনসমূহ

পূর্বাভাস বাজার সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Spacecoin
Spacecoin
SPACE
$ 0.005178
-0.62%
+3.22%
+7.14%
$ 27.16M
$ 36.10M
2
Predictions
Predictions
PRDT
$ 1.071
0.00%
0.00%
+0.47%
$ 25.69M
$ 28.47K
3
Overtime
Overtime
OVER
$ 0.227662
-0.42%
+0.04%
+21.53%
$ 12.56M
$ 39.78K
4
Aura
Aura
AURASOL
$ 0.011749
-15.40%
+16.47%
+17.99%
$ 11.13M
$ 7.93M
5
Opinion
Opinion
OPN
$ 0.05435
-0.04%
-0.64%
+18.17%
$ 9.79M
$ 1.22M
6
Limitless
Limitless
LMTS
$ 0.0636
-0.34%
+4.38%
+3.43%
$ 8.44M
$ 929.10K
7
Kleros
Kleros
PNK
$ 0.00834949
+0.28%
+0.01%
+1.51%
$ 7.64M
$ 168.73K
8
Drift Protocol
Drift Protocol
DRIFT
$ 0.0121
+0.17%
+4.50%
+10.23%
$ 7.38M
$ 5.13M
9
Hey Anon
Hey Anon
ANON
$ 0.3238
+0.09%
-1.25%
+34.70%
$ 4.49M
$ 183.62K
10
Sport.Fun
Sport.Fun
FUN
$ 0.0249
+1.06%
+4.81%
+17.07%
$ 4.42M
$ 2.33M
11
BETTER
BETTER
BETTER
$ 0.00200391
0.00%
--
0.00%
$ 1.32M
$ 969.80
12
Empyreal
Empyreal
EMP
$ 3.83
-0.26%
+0.11%
+13.99%
$ 1.15M
$ 137.45
13
Divergence Protocol
Divergence Protocol
DIVER
$ 0.00113118
0.00%
--
0.00%
$ 746.58K
$ 42.38K
14
HILO
HILO
HILO
$ 0.00545054
0.00%
+0.17%
+20.38%
$ 656.10K
$ 1.83K
15
PlotX
PlotX
PLOT
$ 0.0034844
+0.18%
--
+16.15%
$ 363.21K
$ 4.58K
16
Polkamarkets
Polkamarkets
POLK
$ 0.0029725
+5.91%
+0.27%
+28.58%
$ 297.25K
$ 4.62K
17
Bodega
Bodega
BODEGA
$ 0.01430907
+0.61%
--
-4.34%
$ 293.34K
$ 275.07
18
XRADERS
XRADERS
XR
$ 0.004178
-0.02%
-1.46%
-3.47%
$ 278.03K
$ 4.29M
19
MasterBOT
MasterBOT
$BOT
$ 0.00020819
+0.30%
+0.14%
+20.85%
$ 208.15K
$ 235.52
20
Sports Bet
Sports Bet
SBET
$ 0.00018912
+0.02%
0.00%
+0.03%
$ 171.33K
$ 6.10K
21
BLOXWAP
BLOXWAP
BLOXWAP
$ 0.00015342
-0.03%
+0.07%
+32.82%
$ 149.60K
$ 2.93K
22
Azuro
Azuro
AZUR
$ 0.0003526
-0.40%
+2.24%
-50.80%
$ 70.58K
$ 27.90M
23
HYPERSTITIONS
HYPERSTITIONS
HST
$ 0.00015031
0.00%
--
0.00%
$ 64.62K
$ 122.73
24
PNP Exchange
PNP Exchange
PNP
$ 5.356E-5
-0.67%
+12.90%
+4.67%
$ 53.55K
--
25
Triadmarkets
Triadmarkets
TRIAD
$ 0.00011335
+0.67%
+0.13%
+9.32%
$ 50.30K
$ 66.81
26
Hunch
Hunch
HUNCH
$ 4.19838E-7
0.00%
+2.80%
-4.24%
$ 41.98K
--
27
Finance Vote
Finance Vote
FVT
$ 0.00015642
0.00%
--
0.00%
$ 41.79K
$ 252.83
28
Pubhouse
Pubhouse
PUB
$ 3.467E-5
-1.03%
-9.00%
+77.43%
$ 34.66K
--
29
Pubhouse Dominance Index
Pubhouse Dominance Index
PUB
$ 2.865E-5
0.00%
+17.40%
+15.52%
$ 27.91K
--
30
fries
fries
FRIES
$ 2.33533E-7
0.00%
+2.50%
0.00%
$ 23.35K
--
31
XYRO
XYRO
XYRO
$ 2.664E-5
-0.22%
-8.40%
+10.72%
$ 15.50K
--
32
OracleBNB
OracleBNB
ORACLE
$ 1.28E-5
0.00%
+1.20%
+1.03%
$ 12.80K
--
33
BNBet
BNBet
BNBET
$ 1.023E-5
+0.29%
+6.40%
+4.92%
$ 10.22K
--
34
Dexsport
Dexsport
DESU
$ 0.014381
+0.53%
+1.11%
+4.93%
--
$ 1.53M
35
BULLS'S EYE
BULLS'S EYE
EYE
$ 0.001327
-5.02%
-49.93%
--
--
$ 63.50M
36
Cap
Cap
CAP
$ 0.07082
-0.74%
-0.90%
+5.51%
--
$ 3.00M
37
Rain Protocol
Rain Protocol
RAIN
$ 0.0139421
+0.02%
+6.53%
+7.84%
--
$ 263.89M
38
Capinfra
Capinfra
CAPINFRA
$ 0.09496
-0.30%
+0.84%
+1.27%
--
$ 698.20K

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

পূর্বাভাস বাজার টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
পূর্বাভাস বাজার টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 38 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $124.80M।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা পূর্বাভাস বাজার টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা পূর্বাভাস বাজার টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 17.40% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে PUB সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো পূর্বাভাস বাজার টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 38 পূর্বাভাস বাজার টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় পূর্বাভাস বাজার টোকেনগুলোর মধ্যে SPACE, PRDT, OVER অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
পূর্বাভাস বাজার বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব পূর্বাভাস বাজার টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $124.80M। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

পূর্বাভাস বাজার সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।