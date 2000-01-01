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$1,000,000 TradFi Gala
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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ আয় করতে খেলুন টোকেনসমূহ

আয় করতে খেলুন সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
FLOKI
FLOKI
FLOKI
$ 0.00002275
+0.26%
+14.26%
+13.69%
$ 218.31M
$ 6.89B
2
Immutable X
Immutable X
IMX
$ 0.1047
+1.24%
+9.35%
-2.06%
$ 210.38M
$ 680.67K
3
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.9331
-0.05%
+9.20%
+8.54%
$ 161.82M
$ 78.84K
4
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0.06795
+0.49%
+6.83%
+7.73%
$ 135.08M
$ 1.03M
5
$ 0.04198
+0.57%
+7.83%
+8.33%
$ 123.35M
$ 2.11M
6
GEODNET
GEODNET
GEOD
$ 0.2277
0.00%
+10.09%
+25.26%
$ 101.32M
$ 532.72K
7
$ 0.1968
+0.61%
+3.14%
+0.77%
$ 91.11M
$ 313.09K
8
Gala
Gala
GALA
$ 0.001457
+0.42%
+6.95%
-11.12%
$ 70.31M
$ 428.58M
9
ECOMI
ECOMI
OMI
$ 0.0001943
+3.93%
+9.86%
+0.71%
$ 56.06M
$ 379.66M
10
Notcoin
Notcoin
NOT
$ 0.0004106
+0.96%
+7.08%
+10.04%
$ 40.77M
$ 216.88M
11
RONIN
RONIN
RON
$ 0.05111
-0.10%
+6.22%
+3.62%
$ 39.32M
$ 1.24M
12
DEAPcoin
DEAPcoin
DEP
$ 0.000992
-0.11%
+1.13%
-0.51%
$ 29.62M
$ 103.85M
13
Degen
Degen
DEGEN
$ 0.0010244
+1.07%
+11.22%
+0.30%
$ 23.90M
$ 67.28M
14
Illuvium
Illuvium
ILV
$ 3.16
-0.16%
+9.40%
+11.44%
$ 23.16M
$ 21.57K
15
Catizen
Catizen
CATI
$ 0.0495
+0.81%
+2.28%
+9.03%
$ 22.58M
$ 1.36M
16
Smooth Love Potion
Smooth Love Potion
SLP
$ 0.0005725
-0.17%
+6.15%
+8.16%
$ 20.82M
$ 102.14M
17
GMT
GMT
GMT
$ 0.00645753
+0.73%
+0.09%
+3.54%
$ 20.06M
$ 3.35M
18
IdleMine
IdleMine
IDLE
$ 0.00178415
+0.20%
+0.08%
+5.00%
$ 17.84M
$ 176.98K
19
Yooldo Games
Yooldo Games
ESPORTS
$ 0.0304
-2.29%
-0.75%
-12.49%
$ 17.84M
$ 1.89M
20
WAX
WAX
WAXP
$ 0.003865
0.00%
+9.73%
+6.09%
$ 17.82M
$ 32.88M
21
Yield Guild Games
Yield Guild Games
YGG
$ 0.02039
+0.49%
+4.02%
+10.32%
$ 15.57M
$ 2.88M
22
Zentry
Zentry
ZENT
$ 0.001842
-0.70%
-1.19%
+6.94%
$ 14.68M
$ 34.55M
23
Big Time
Big Time
BIGTIME
$ 0.005536
+0.82%
+5.74%
+14.90%
$ 13.79M
$ 12.58M
24
Hamster Kombat
Hamster Kombat
HMSTR
$ 0.0001815
+0.22%
+5.37%
+3.58%
$ 11.74M
$ 453.53M
25
Gods Unchained
Gods Unchained
GODS
$ 0.02351
-2.45%
-0.04%
+4.30%
$ 9.99M
$ 2.54M
26
Alien Worlds Trilium
Alien Worlds Trilium
TLM
$ 0.0013929
+0.87%
+5.20%
-14.74%
$ 9.47M
$ 49.69M
27
WilderWorld
WilderWorld
WILD
$ 0.01518
-2.94%
+11.68%
+19.40%
$ 7.60M
$ 4.24M
28
SuperWalk GRND
SuperWalk GRND
GRND
$ 0.00907846
-0.40%
+0.04%
+4.88%
$ 7.36M
$ 54.69K
29
GUNZ
GUNZ
GUN
$ 0.003117
-0.06%
+4.09%
+5.86%
$ 7.34M
$ 19.59M
30
Radio Caca
Radio Caca
RACA
$ 0.00001421
-0.98%
+6.37%
+4.65%
$ 5.84M
$ 4.21B
31
Games for a Living
Games for a Living
GFAL
$ 0.00081835
+0.01%
+0.00%
+7.80%
$ 5.82M
$ 5.79K
32
Upland
Upland
SPARKLET
$ 0.02023
0.00%
+0.35%
-9.20%
$ 5.40M
$ 195.15K
33
ParagonsDAO
ParagonsDAO
PDT
$ 0.060815
+1.09%
-0.02%
+10.16%
$ 5.09M
$ 12.74K
34
SWEAT
SWEAT
SWEAT
$ 0.0003458
+0.05%
+0.04%
-0.73%
$ 4.64M
$ 20.96K
35
Splintershards
Splintershards
SPS
$ 0.00341594
+0.61%
+0.04%
+1.39%
$ 4.53M
$ 3.09K
36
Nakamoto Games
Nakamoto Games
NAKA
$ 0.03497
+11.12%
+28.51%
+21.11%
$ 3.54M
$ 4.07M
37
$ 0.0017354
-0.05%
+18.79%
+24.10%
$ 3.11M
$ 33.10M
38
Step App
Step App
FITFI
$ 0.00064134
0.00%
+338.59%
+329.77%
$ 2.95M
$ 9.95
39
Sharp Token
Sharp Token
SHARP
$ 0.0007503
0.00%
--
0.00%
$ 2.54M
$ 4.20K
40
Ancient8
Ancient8
A8
$ 0.00436
-1.28%
+10.26%
-4.83%
$ 2.39M
$ 10.77M
41
Aavegotchi
Aavegotchi
GHST
$ 0.0441953
+0.39%
+0.04%
+3.37%
$ 2.32M
$ 36.31K
42
Raini
Raini
$RAINI
$ 0.00436533
0.00%
+13.78%
+2.93%
$ 2.18M
$ 2.79
43
Foxsy AI
Foxsy AI
FOXSY
$ 0.0017868
-0.81%
+2.71%
+7.01%
$ 2.00M
$ 12.07M
44
Cornucopias
Cornucopias
COPI
$ 0.00181681
0.00%
--
+0.33%
$ 1.88M
$ 32.49
45
Metacade
Metacade
MCADE
$ 0.00091833
-0.64%
+0.15%
+13.84%
$ 1.74M
$ 172.81K
46
Aurory
Aurory
AURY
$ 0.01747751
+0.01%
-0.02%
-0.67%
$ 1.63M
$ 1.00K
47
Chain Games
Chain Games
CHAIN
$ 0.0040699
+0.86%
+0.04%
+16.59%
$ 1.58M
$ 27.21K
48
PIXL
PIXL
PIXL
$ 0.00307546
+0.45%
+0.16%
+17.04%
$ 1.54M
$ 873.40
49
Phantasma Phoenix
Phantasma Phoenix
SOUL
$ 0.01096934
+0.20%
0.00%
+1.00%
$ 1.50M
$ 38.66K
50
DAR Open Network
DAR Open Network
D
$ 0.002019
-2.75%
+0.51%
+3.34%
$ 1.47M
$ 29.03M

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

আয় করতে খেলুন টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
আয় করতে খেলুন টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 185 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $1.64B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা আয় করতে খেলুন টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা আয় করতে খেলুন টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 338.59% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে FITFI সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো আয় করতে খেলুন টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 185 আয় করতে খেলুন টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় আয় করতে খেলুন টোকেনগুলোর মধ্যে FLOKI, IMX, AXS অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
আয় করতে খেলুন বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব আয় করতে খেলুন টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $1.64B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

আয় করতে খেলুন সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।