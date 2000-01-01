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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ প্যারোডি মিম টোকেনসমূহ

প্যারোডি মিম সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
would
would
WOULD
$ 0.07253
-0.38%
+0.05%
-0.91%
$ 72.49M
$ 46.89K
2
Dogelon Mars
Dogelon Mars
ELON
$ 0.00000003308
+1.29%
+21.82%
+26.24%
$ 32.95M
$ 2.80T
3
Memecoin
Memecoin
MEME
$ 0.0005066
+0.40%
+10.38%
+7.14%
$ 32.22M
$ 161.62M
4
BULLA
BULLA
BULLA
$ 0.018307
-3.18%
+0.73%
+13.58%
$ 18.07M
$ 4.33M
5
Kekius Maximus
Kekius Maximus
KEKIUS
$ 0.008425
+1.79%
+41.21%
+17.68%
$ 8.49M
$ 27.21M
6
GME
GME
GME
$ 0.000389
+0.72%
+11.02%
+11.81%
$ 2.71M
$ 158.34M
7
Jeff
Jeff
JEFF
$ 2.16
-0.46%
+0.39%
+35.00%
$ 2.16M
$ 79.72K
8
401jK
401jK
401JK
$ 0.0020215
+2.17%
+0.18%
+20.44%
$ 2.02M
$ 34.60K
9
TROLL
TROLL
TROLL
$ 0.00000000203
-0.93%
+17.52%
+19.89%
$ 1.94M
$ 30.08T
10
American Coin
American Coin
USA
$ 1.49848E-7
-3.14%
+10.40%
+9.82%
$ 1.74M
--
11
Jeo Boden
Jeo Boden
BODEN
$ 0.00139607
-0.10%
+0.20%
+23.52%
$ 963.76K
$ 15.37K
12
Ansem Cat
Ansem Cat
ANSEMCAT
$ 2.25E-6
+0.90%
+3.90%
-10.71%
$ 945.39K
--
13
Povel Durev
Povel Durev
DUREV
$ 0.00817933
+1.05%
+0.05%
+1.27%
$ 788.68K
$ 853.42
14
ZynCoin
ZynCoin
ZYN
$ 0.0005015
-0.05%
--
+10.89%
$ 453.27K
$ 803.91
15
Gavun Wud
Gavun Wud
WUD
$ 4.50046E-7
-0.83%
+2.20%
-3.24%
$ 450.02K
--
16
Dolan Duck
Dolan Duck
DOLAN
$ 0.00398807
-1.35%
+0.05%
+28.15%
$ 391.84K
$ 7.85K
17
Doland Tremp
Doland Tremp
TREMP
$ 0.00357395
+0.25%
+0.14%
+17.64%
$ 357.34K
$ 1.51K
18
pepe in a memes world
pepe in a memes world
PEW
$ 2.74689E-7
-0.20%
+21.40%
+21.13%
$ 274.69K
--
19
America is Back
America is Back
AIB
$ 0.00025993
+5.59%
+0.12%
+6.25%
$ 259.93K
$ 9.03K
20
AMC
AMC
AMC
$ 0.00025291
+0.15%
+0.16%
+14.67%
$ 252.91K
$ 2.26K
21
BarbieCrashBandicootRFK88
BarbieCrashBandicootRFK88
SOLANA
$ 2.51041E-10
+0.40%
+19.60%
+21.23%
$ 223.15K
--
22
Mittens
Mittens
MITTENS
$ 0.00021239
-13.98%
+0.04%
-8.54%
$ 212.39K
$ 10.90K
23
Chadimir Putni
Chadimir Putni
PUTNI
$ 0.0002029
-0.13%
--
+18.88%
$ 202.91K
$ 8.05
24
FARTGIRL
FARTGIRL
FARTGIRL
$ 0.00019975
+2.20%
+0.19%
+20.37%
$ 199.75K
$ 3.71K
25
Kamala Horris
Kamala Horris
KAMA
$ 0.00018203
-0.04%
+0.07%
-8.79%
$ 181.32K
$ 1.59K
26
OG SMINEM
OG SMINEM
OGSM
$ 1.708E-9
0.00%
+21.10%
+21.05%
$ 170.82K
--
27
Super Trump
Super Trump
STRUMP
$ 6.72E-5
-0.21%
+20.90%
+20.15%
$ 157.23K
--
28
Coinye West
Coinye West
COINYE
$ 0.00017764
-1.08%
+0.20%
+58.08%
$ 156.49K
$ 1.32K
29
Send It Larry
Send It Larry
LARRY
$ 0.00015482
+3.26%
+0.10%
+20.09%
$ 148.61K
$ 50.41K
30
DogeFather
DogeFather
THE DOGEFATHER
$ 0.00013201
-0.02%
+0.21%
+24.22%
$ 132.10K
$ 460.18
31
Elons Pet Snail
Elons Pet Snail
GARY
$ 0.00232961
-0.02%
--
+10.69%
$ 102.57K
$ 1.38K
32
tooker kurlson
tooker kurlson
TOOKER
$ 0.00010233
+0.75%
+0.16%
+1.62%
$ 99.34K
$ 811.40
33
Mini Donald
Mini Donald
BARRON
$ 9.383E-5
0.00%
+20.40%
+23.25%
$ 93.83K
--
34
Ghiblification
Ghiblification
GHIBLI
$ 8.779E-5
-0.01%
-8.70%
-24.42%
$ 87.79K
--
35
greg16676935420
greg16676935420
GREG
$ 8.389E-5
+2.59%
+10.10%
+8.05%
$ 83.86K
--
36
POWSCHE
POWSCHE
POWSCHE
$ 0.00078288
+0.60%
+0.16%
+10.43%
$ 78.13K
$ 298.49
37
SuperGrok
SuperGrok
SUPERGROK
$ 7.654E-5
0.00%
-15.40%
+0.17%
$ 76.54K
--
38
Briun Armstrung
Briun Armstrung
BRIUN
$ 8.149E-5
+0.90%
-1.50%
+2.13%
$ 62.60K
--
39
TUCKER CARLSON
TUCKER CARLSON
TUCKER
$ 6.15873E-7
0.00%
-3.10%
-3.97%
$ 61.59K
--
40
Obi PNut Kenobi
Obi PNut Kenobi
OPK
$ 5.125E-5
-0.68%
+12.90%
+15.01%
$ 51.19K
--
41
Squid Game
Squid Game
SQUID
$ 4.901E-5
+0.27%
+8.10%
+3.94%
$ 39.21K
--
42
Vled Tenov
Vled Tenov
TENOV
$ 4.09E-5
-1.80%
+27.30%
+18.21%
$ 38.34K
--
43
Doge Caucus
Doge Caucus
DOGECAUCUS
$ 0.03745184
-0.02%
+0.20%
+21.38%
$ 37.48K
$ 118.60
44
Jason Derulo
Jason Derulo
JASON
$ 3.685E-5
-0.67%
-4.50%
+5.14%
$ 36.83K
--
45
Sam Bankmeme Fried
Sam Bankmeme Fried
SBF
$ 0.00032499
+0.66%
--
-9.19%
$ 32.49K
$ 5.87
46
Elawn Moosk
Elawn Moosk
MOOSK
$ 3.221E-5
+0.69%
+14.00%
+17.55%
$ 32.20K
--
47
CSI888
CSI888
CSI
$ 3.285E-5
-0.21%
+20.00%
+21.22%
$ 29.17K
--
48
Patton
Patton
PATTON
$ 6.5E-8
0.00%
+1.40%
+1.76%
$ 27.35K
--
49
Gabin Noosum
Gabin Noosum
NOOSUM
$ 3.275E-5
0.00%
+1.50%
-4.35%
$ 26.18K
--
50
WAP
WAP
WAP
$ 2.458E-5
-0.65%
+0.30%
+2.97%
$ 24.56K
--

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

প্যারোডি মিম টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
প্যারোডি মিম টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 63 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $183.02M।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা প্যারোডি মিম টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা প্যারোডি মিম টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 41.21% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে KEKIUS সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো প্যারোডি মিম টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 63 প্যারোডি মিম টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় প্যারোডি মিম টোকেনগুলোর মধ্যে WOULD, ELON, MEME অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
প্যারোডি মিম বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব প্যারোডি মিম টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $183.02M। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

প্যারোডি মিম সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।