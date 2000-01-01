ক্রিপ্টো কিনুনমার্কেটস্পটফিউচারBTCআয় করুনইভেন্ট সেন্টাররিওয়ার্ড হাব
আরও
$1,000,000 TradFi Gala
সাইন আপ করুন

মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ অন-চেইন গেমিং টোকেনসমূহ

অন-চেইন গেমিং সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

#
কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
FLOKI
FLOKI
FLOKI
$ 0.00002275
+0.26%
+14.26%
+13.69%
$ 218.31M
$ 6.89B
2
WINK
WINK
WIN
$ 0.00003174
+0.03%
+9.26%
+2.81%
$ 31.65M
$ 2.13B
3
PlaysOut
PlaysOut
PLAY
$ 0.03747
-0.03%
+0.62%
+6.14%
$ 28.74M
$ 2.66M
4
QUEST
QUEST
$QUEST
$ 0.069103
+0.65%
+0.08%
+4.75%
$ 12.19M
$ 263.37K
5
League of Traders
League of Traders
LOT
$ 0.005978
-0.07%
+6.78%
+7.11%
$ 2.38M
$ 11.55M
6
Phantasma Phoenix
Phantasma Phoenix
SOUL
$ 0.01096934
+0.20%
0.00%
+1.00%
$ 1.50M
$ 38.66K
7
Shrapnel
Shrapnel
SHRAP
$ 0.00032113
+0.91%
+0.09%
+10.19%
$ 932.04K
$ 650.82
8
Sovrun
Sovrun
SOVRN
$ 0.0010441
+0.31%
+0.15%
+7.39%
$ 873.09K
$ 4.01K
9
LORDS
LORDS
LORDS
$ 0.00236581
+2.54%
+0.20%
+1.72%
$ 518.89K
$ 761.49
10
Fishing Frenzy
Fishing Frenzy
FISH
$ 0.00123127
0.00%
--
0.00%
$ 337.97K
$ 45.75
11
Deputy Dawgs
Deputy Dawgs
DDAWGS
$ 9.98423E-7
0.00%
+1.30%
+0.02%
$ 312.51K
--
12
VEE
VEE
VEE
$ 3.16E-5
+0.45%
+17.20%
+20.89%
$ 209.16K
--
13
Arrland RUM
Arrland RUM
RUM
$ 9.436E-5
0.00%
-0.10%
+8.95%
$ 102.30K
--
14
Fishwar
Fishwar
FISHW
$ 3.87E-6
+1.04%
-0.70%
-2.76%
$ 46.75K
--
15
Fate Adventure
Fate Adventure
FA
$ 0.00478877
0.00%
+0.13%
+7.84%
$ 30.89K
$ 5.89
16
TriviAgent by Virtuals
TriviAgent by Virtuals
TRIVI
$ 2.352E-5
0.00%
+2.20%
+5.42%
$ 22.25K
--
17
RICE AI
RICE AI
RICE
$ 0.0057
+6.08%
-16.03%
+83.91%
--
$ 19.93M

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

অন-চেইন গেমিং টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
অন-চেইন গেমিং টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 17 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $298.15M।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা অন-চেইন গেমিং টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা অন-চেইন গেমিং টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 17.20% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে VEE সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো অন-চেইন গেমিং টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 17 অন-চেইন গেমিং টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় অন-চেইন গেমিং টোকেনগুলোর মধ্যে FLOKI, WIN, PLAY অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
অন-চেইন গেমিং বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব অন-চেইন গেমিং টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $298.15M। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

অন-চেইন গেমিং সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।