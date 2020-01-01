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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ এনএফটিএফআই টোকেনসমূহ

এনএফটিএফআই সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Backpack
Backpack
BP
$ 0.408
+0.49%
+10.57%
+6.38%
$ 101.70M
$ 215.12K
2
DOG GO TO THE MOON
DOG GO TO THE MOON
DOG
$ 0.000694
-1.38%
+13.09%
+10.51%
$ 68.53M
$ 140.34M
3
Blur
Blur
BLUR
$ 0.01417
-0.35%
+7.90%
+9.82%
$ 40.06M
$ 4.28M
4
Fake World Assets
Fake World Assets
FWA
$ 0.02090357
-0.24%
-0.04%
-21.03%
$ 20.60M
$ 2.86M
5
Public Masterpiece
Public Masterpiece
PMT
$ 0.1007
-0.10%
+0.06%
-0.47%
$ 18.48M
$ 1.06M
6
SynFutures
SynFutures
F
$ 0.002846
-0.21%
+8.02%
+7.93%
$ 12.19M
$ 24.93M
7
Eesee
Eesee
ESE
$ 0.012004
+0.24%
+0.95%
-0.51%
$ 11.31M
$ 5.13M
8
PunkStrategy
PunkStrategy
PNKSTR
$ 0.00790058
-0.67%
+0.23%
+15.75%
$ 7.17M
$ 49.00K
9
Wen
Wen
WEN
$ 0.00000498
+9.62%
+76.88%
+66.47%
$ 3.71M
$ 21.59B
10
Unipeg
Unipeg
UPEG
$ 381.29
-2.66%
-0.04%
-44.28%
$ 3.69M
$ 340.31K
11
ChimpStrategy
ChimpStrategy
CHMPSTR
$ 0.0028856
+0.05%
+0.17%
+27.64%
$ 2.41M
$ 5.20K
12
Feisty Doge NFT
Feisty Doge NFT
NFD
$ 2.16E-5
0.00%
+1.00%
0.00%
$ 2.16M
--
13
Harambe
Harambe
HARAMBE
$ 1.396E-5
0.00%
+18.10%
+19.11%
$ 1.40M
--
14
VibeStrategy
VibeStrategy
VIBESTR
$ 0.00166689
+0.49%
+0.19%
+11.51%
$ 1.21M
$ 400.39
15
GOTM
GOTM
GOTM
$ 0.0011347
-0.17%
+0.10%
+11.55%
$ 874.91K
$ 757.28
16
X2Y2
X2Y2
X2Y2
$ 0.00091604
0.00%
--
+18.77%
$ 769.63K
$ 3.79
17
rHYPURR
rHYPURR
RHYPURR
$ 2.47
0.00%
--
+6.47%
$ 756.94K
$ 23.91
18
PudgyStrategy
PudgyStrategy
PUDGYSTR
$ 0.00069884
+0.50%
--
+19.98%
$ 675.28K
$ 1.35K
19
ApeStrategy
ApeStrategy
APESTR
$ 0.00091449
-0.12%
--
+15.85%
$ 661.20K
$ 3.89K
20
Anome
Anome
ANOME
$ 0.01678786
+0.74%
-0.02%
-2.24%
$ 503.64K
$ 289.20K
21
K9
K9
K9
$ 0.00033241
+0.11%
+0.18%
-24.70%
$ 373.30K
$ 2.16K
22
CheckStrategy
CheckStrategy
CHKSTR
$ 0.00033269
-0.02%
--
+19.69%
$ 304.03K
$ 1.33K
23
PainStrategy
PainStrategy
PAINSTR
$ 0.00031446
+0.60%
+0.18%
+18.23%
$ 294.05K
$ 314.46
24
BirbStrategy
BirbStrategy
BIRBSTR
$ 0.00028979
0.00%
--
+15.90%
$ 261.81K
$ 1.74K
25
OtherdeedStrategy
OtherdeedStrategy
DEEDSTR
$ 0.00022618
0.00%
--
-6.06%
$ 208.07K
$ 13.65
26
Bozo Benk
Bozo Benk
BOZO
$ 0.00025424
-0.13%
+0.40%
+42.27%
$ 203.14K
$ 2.22K
27
MeebitStrategy
MeebitStrategy
MEEBSTR
$ 0.00020588
0.00%
--
+1.52%
$ 189.92K
$ 4.24
28
GobStrategy
GobStrategy
GOBSTR
$ 0.00024613
+0.13%
+0.18%
+18.54%
$ 189.22K
$ 81.73
29
V1 Punk Strategic Reserve
V1 Punk Strategic Reserve
PUNKSR
$ 0.00028518
0.00%
--
+1.95%
$ 174.20K
$ 34.85
30
GLHFStrategy
GLHFStrategy
GLHFSTR
$ 0.0001886
+0.13%
+0.21%
+21.99%
$ 173.21K
$ 1.16K
31
ToadzStrategy
ToadzStrategy
TOADSTR
$ 0.00018574
0.00%
--
+1.24%
$ 172.60K
$ 134.73
32
Punk Auction
Punk Auction
PAST
$ 0.176264
+0.57%
-0.16%
-12.24%
$ 171.15K
$ 207.42
33
DickStrategy
DickStrategy
DICKSTR
$ 0.00018391
0.00%
--
+0.17%
$ 165.75K
$ 317.51
34
SquiggleStrategy
SquiggleStrategy
SQUIGSTR
$ 0.00016934
0.00%
--
+0.67%
$ 157.93K
$ 455.02
35
RektStrategy
RektStrategy
REKTSTR
$ 0.00017459
0.00%
0.00%
-2.12%
$ 157.83K
$ 1.71K
36
Nakamigo
Nakamigo
MEEGSTR
$ 0.00017472
0.00%
--
+0.01%
$ 154.09K
$ 139.61
37
Itheum
Itheum
ITHEUM
$ 0.00017837
-0.01%
+0.05%
+10.60%
$ 147.60K
$ 84.60
38
NakamotoStrategy
NakamotoStrategy
NAKASTR
$ 0.00013532
0.00%
--
-0.96%
$ 135.32K
$ 135.99
39
BendDAO
BendDAO
BEND
$ 3.035E-5
0.00%
+7.00%
+6.83%
$ 125.01K
--
40
Hacash Diamond
Hacash Diamond
HACD
$ 4.86
0.00%
+0.09%
+7.52%
$ 124.34K
$ 2.94K
41
Strategy Punks
Strategy Punks
$STRPNK
$ 0.00010321
0.00%
--
-3.65%
$ 103.21K
$ 1.39K
42
Niftyx Protocol
Niftyx Protocol
SHROOM
$ 0.00227955
+0.27%
+0.18%
+18.45%
$ 98.24K
$ 175.01
43
DeathSTR
DeathSTR
DEATHSTR
$ 0.00015268
0.00%
--
-2.45%
$ 87.86K
$ 76.34
44
Base Strategy
Base Strategy
BASTR
$ 8.28472E-7
0.00%
+19.10%
+18.50%
$ 79.10K
--
45
Fwogs Strategy
Fwogs Strategy
FWOGSTR
$ 7.795E-5
0.00%
-0.30%
-0.13%
$ 71.65K
--
46
Claynosaurz Strategy
Claynosaurz Strategy
CNZSTRAT
$ 0.00010007
0.00%
--
-0.52%
$ 54.63K
$ 63.58
47
Madlads Strategy
Madlads Strategy
MLSTRAT
$ 5.533E-5
+2.65%
+12.90%
+3.40%
$ 50.49K
--
48
Awoo
Awoo
AWOO
$ 8.204E-5
+0.95%
+12.40%
+5.00%
$ 41.02K
--
49
HypurrStrategy
HypurrStrategy
HYPSTR
$ 4.213E-5
0.00%
-0.50%
-4.42%
$ 37.52K
--
50
Bodoggos Strategy
Bodoggos Strategy
BDGSTRAT
$ 3.149E-5
0.00%
+10.90%
+10.76%
$ 30.06K
--

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

এনএফটিএফআই টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
এনএফটিএফআই টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 54 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $303.45M।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা এনএফটিএফআই টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা এনএফটিএফআই টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 76.88% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে WEN সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো এনএফটিএফআই টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 54 এনএফটিএফআই টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় এনএফটিএফআই টোকেনগুলোর মধ্যে BP, DOG, BLUR অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
এনএফটিএফআই বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব এনএফটিএফআই টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $303.45M। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

এনএফটিএফআই সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।