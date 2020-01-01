ক্রিপ্টো নিওব্যাংক হলো সম্পূর্ণ ডিজিটাল আর্থিক প্ল্যাটফর্ম যা প্রথাগত ব্যাংকিং পরিষেবার সাথে ডিসেন্ট্রালাইজড অ্যাসেটের সেতুবন্ধন তৈরি করে। এরা সাধারণত কোনো ভৌত শাখা নেটওয়ার্ক ছাড়াই ক্রিপ্টো-লিংকড ডেবিট কার্ড, ফিয়াট-টু-ক্রিপ্টো পেমেন্ট গেটওয়ে এবং উচ্চ-মুনাফা যুক্ত অ্যাকাউন্ট অফার করে। এই সেক্টরের টোকেনগুলো প্রিমিয়াম ব্যাংকিং ফিচার আনলক করতে, লেনদেনের ফি কমাতে এবং প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারকারীদের পুরস্কৃত করতে ব্যবহৃত হয়।
নিওব্যাঙ্ক সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।