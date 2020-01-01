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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ নিওব্যাংক টোকেনসমূহ

ক্রিপ্টো নিওব্যাংক হলো সম্পূর্ণ ডিজিটাল আর্থিক প্ল্যাটফর্ম যা প্রথাগত ব্যাংকিং পরিষেবার সাথে ডিসেন্ট্রালাইজড অ্যাসেটের সেতুবন্ধন তৈরি করে। এরা সাধারণত কোনো ভৌত শাখা নেটওয়ার্ক ছাড়াই ক্রিপ্টো-লিংকড ডেবিট কার্ড, ফিয়াট-টু-ক্রিপ্টো পেমেন্ট গেটওয়ে এবং উচ্চ-মুনাফা যুক্ত অ্যাকাউন্ট অফার করে। এই সেক্টরের টোকেনগুলো প্রিমিয়াম ব্যাংকিং ফিচার আনলক করতে, লেনদেনের ফি কমাতে এবং প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারকারীদের পুরস্কৃত করতে ব্যবহৃত হয়।

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গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Mantle
Mantle
MNT
$ 0.4858
+0.33%
+11.71%
+10.27%
$ 1.62B
$ 544.06K
2
Ether.Fi Foundation
Ether.Fi Foundation
ETHFI
$ 0.5737
+0.21%
+16.63%
+31.38%
$ 500.39M
$ 11.53M
3
Telcoin
Telcoin
TEL
$ 0.001658
+0.61%
+14.08%
+12.99%
$ 159.58M
$ 128.85M
4
Plasma
Plasma
XPL
$ 0.08257
+0.29%
+8.17%
+9.78%
$ 148.70M
$ 26.26M
5
ClawBank
ClawBank
$CLAWBANK
$ 1.296E-5
+0.78%
+15.50%
+68.97%
$ 1.30M
--
6
VPay
VPay
VPAY
$ 0.00043477
+0.84%
+0.13%
+6.95%
$ 434.27K
$ 4.78K
7
THORWallet
THORWallet
TITN
$ 0.00683187
+0.08%
0.00%
-2.51%
$ 290.35K
$ 40.97K
8
E Money Network
E Money Network
EMYC
$ 0.00095732
+0.01%
-0.09%
+20.53%
$ 243.61K
$ 6.32K
9
Blindfold Finance
Blindfold Finance
BLIND
$ 1.593E-5
0.00%
+1.40%
+4.12%
$ 15.91K
--
10
Unitas
Unitas
UP
$ 0.37747
+0.83%
+3.89%
-3.57%
--
$ 186.68K
11
TRIA
TRIA
TRIA
$ 0.00759
-0.13%
-3.88%
-9.87%
--
$ 17.26M
12
Avici
Avici
AVICI
$ 0.5001
+3.69%
+12.34%
+8.70%
--
$ 135.82K

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

ডিজিটাল ফাইন্যান্স সেক্টরে নিওব্যাংক ক্রিপ্টোকারেন্সি কী?
নিওব্যাংক ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পূর্ণ ডিজিটাল আর্থিক প্ল্যাটফর্মগুলোকে উপস্থাপন করে যা প্রথাগত ব্যাংকিং পরিষেবাগুলোর সাথে ব্লকচেইন নেটওয়ার্কগুলোকে সংহত করে ক্রিপ্টো-লিংক ডেবিট কার্ড এবং ফিয়াট-টু-ক্রিপ্টো পেমেন্ট গেটওয়েগুলোর মতো ফিচারগুলো অফার করে।
নিওব্যাংক টোকেনগুলো কীভাবে প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারকারীদের উপযোগিতা প্রদান করে?
নিওব্যাংক টোকেনগুলো প্রিমিয়াম ডিজিটাল ব্যাংকিং ফিচার আনলক করে, আন্তঃসীমান্ত লেনদেন ফি হ্রাস করে এবং নির্দিষ্ট নিওব্যাংক ইকোসিস্টেমের মধ্যে সঞ্চয়ী অ্যাকাউন্টগুলোতে উচ্চতর মুনাফার হার অফার করে কার্যকরিতা প্রদান করে।
ক্রিপ্টো নিওব্যাংকগুলো কি প্রথাগত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মতোই নিয়ন্ত্রিত?
নিয়ন্ত্রক কমপ্লায়েন্স উল্লেখযোগ্যভাবে ভিন্ন হয়। কিছু ক্রিপ্টো নিওব্যাংক নির্দিষ্ট এখতিয়ারের আনুষ্ঠানিক ব্যাংকিং লাইসেন্স নিয়ে কাজ করে, অন্যদিকে অন্যান্য ক্রিপ্টো নিওব্যাংক ফিয়াট কারেন্সি লেনদেন প্রক্রিয়া করতে তৃতীয় পক্ষের ব্যাংকিং পার্টনারদের উপর নির্ভর করে।
ব্লকচেইন-ভিত্তিক নিওব্যাংক ব্যবহারের প্রধান সুবিধা কী?
ব্লকচেইন-ভিত্তিক নিওব্যাংকের প্রধান সুবিধা হলো একটি প্রথাগত ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ম্যানুয়ালি অর্থ উত্তোলনের প্রয়োজন ছাড়াই ডেবিট কার্ড ব্যবহার করে বাস্তব জগতে নির্বিঘ্নে ক্রিপ্টোকারেন্সি হোল্ডিংগুলো ব্যয় করার সক্ষমতা।

ডিসক্লেইমার

নিওব্যাঙ্ক সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।