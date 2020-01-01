ক্রিপ্টো কিনুনমার্কেটস্পটফিউচারBTCআয় করুনইভেন্ট সেন্টাররিওয়ার্ড হাব
আরও
$1,000,000 TradFi Gala
সাইন আপ করুন

মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ উপার্জনের দিকে এগিয়ে যান টোকেনসমূহ

উপার্জনের দিকে এগিয়ে যান সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

#
কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
GMT
GMT
GMT
$ 0.00645753
+0.73%
+0.09%
+3.54%
$ 20.06M
$ 3.35M
2
SuperWalk GRND
SuperWalk GRND
GRND
$ 0.00907846
-0.40%
+0.04%
+4.88%
$ 7.36M
$ 54.69K
3
SWEAT
SWEAT
SWEAT
$ 0.0003458
+0.05%
+0.04%
-0.73%
$ 4.64M
$ 20.96K
4
Step App
Step App
FITFI
$ 0.00064134
0.00%
+338.59%
+329.77%
$ 2.95M
$ 9.95
5
MediTechX
MediTechX
MTX
$ 0.051516
0.00%
--
0.00%
$ 1.39M
$ 106.29K
6
Moonwalk Fitness
Moonwalk Fitness
MF
$ 0.00725654
-0.27%
+0.03%
+4.75%
$ 1.37M
$ 47.76K
7
STEPN Green Satoshi Token on Solana
STEPN Green Satoshi Token on Solana
GST-SOL
$ 0.00098738
-0.33%
+0.07%
+2.64%
$ 1.13M
$ 80.57K
8
Galvan
Galvan
IZE
$ 7.295E-5
0.00%
+22.00%
0.00%
$ 902.74K
--
9
KCAL
KCAL
KCAL
$ 0.01373507
0.00%
+336.86%
+27.11%
$ 686.75K
$ 9.95
10
dotmoovs
dotmoovs
MOOV
$ 0.0002676
0.00%
--
+13.84%
$ 267.61K
$ 14.09K
11
Walken
Walken
WLKN
$ 0.00015216
-0.14%
+0.08%
+12.50%
$ 249.81K
$ 3.23K
12
STEPN Green Satoshi Token on BSC
STEPN Green Satoshi Token on BSC
GST-BSC
$ 0.00115435
+1.86%
+0.04%
+3.31%
$ 244.91K
$ 461.74
13
Emorya Finance
Emorya Finance
EMR
$ 0.0001805
0.00%
+0.01%
+10.91%
$ 171.09K
$ 578.44
14
Genopets
Genopets
GENE
$ 0.00143556
-0.27%
+0.07%
+24.97%
$ 138.65K
$ 221.73
15
Athledium
Athledium
AEM
$ 0.03528436
-0.92%
+0.00%
+130.09%
$ 129.41K
$ 569.07K
16
Runwago
Runwago
RUNWAGO
$ 0.00207141
+0.86%
+0.04%
-1.89%
$ 106.51K
$ 393.38
17
MixMarvel
MixMarvel
MIX
$ 1.63E-6
-0.61%
+5.10%
+11.64%
$ 16.35K
--
18
PUMLx
PUMLx
PUMLX
$ 4.448E-5
0.00%
+15.50%
+15.59%
$ 14.24K
--
19
SolNav AI
SolNav AI
SOLNAV
$ 0.00011082
+0.70%
+0.14%
+16.26%
$ 11.07K
$ 8.19
20
Force
Force
FRC
$ 0.0002153
-0.05%
-0.05%
-0.65%
--
$ 23.40M
21
FIT
FIT
FIT
$ 0.00004812
-0.12%
-0.08%
-0.27%
--
$ 128.19M

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

উপার্জনের দিকে এগিয়ে যান টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
উপার্জনের দিকে এগিয়ে যান টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 21 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $41.85M।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা উপার্জনের দিকে এগিয়ে যান টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা উপার্জনের দিকে এগিয়ে যান টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 338.59% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে FITFI সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো উপার্জনের দিকে এগিয়ে যান টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 21 উপার্জনের দিকে এগিয়ে যান টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় উপার্জনের দিকে এগিয়ে যান টোকেনগুলোর মধ্যে GMT, GRND, SWEAT অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
উপার্জনের দিকে এগিয়ে যান বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব উপার্জনের দিকে এগিয়ে যান টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $41.85M। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

উপার্জনের দিকে এগিয়ে যান সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।