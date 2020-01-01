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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ মোনাড বাস্তুতন্ত্র টোকেনসমূহ

মোনাড বাস্তুতন্ত্র সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00075
-0.01%
0.00%
-0.02%
$ 74.86B
$ 85.28M
2
Wrapped stETH
Wrapped stETH
WSTETH
$ 2,839.3
-0.06%
+0.19%
+21.84%
$ 10.57B
$ 30.66M
3
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 71,870.62
+0.50%
+12.07%
+14.90%
$ 8.42B
$ 4.43
4
Coinbase Wrapped BTC
Coinbase Wrapped BTC
CBBTC
$ 72,135
+0.35%
+0.12%
+14.82%
$ 7.05B
$ 729.28M
5
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 10.683
-0.07%
+9.06%
+20.70%
$ 7.00B
$ 146.83K
6
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0008
-0.01%
0.00%
-0.02%
$ 4.49B
$ 1.45M
7
USD1
USD1
USD1
$ 0.99958
0.00%
-0.03%
-0.04%
$ 4.39B
$ 5.99M
8
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,529.73
0.00%
+21.24%
+23.33%
$ 4.13B
$ 0.14
9
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.998982
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 4.06B
$ 265.69M
10
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.35B
$ 6.21M
11
syrupUSDC
syrupUSDC
SYRUPUSDC
$ 1.18
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.04B
$ 786.56K
12
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
JTRSY
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 873.16M
--
13
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
JAAA
$ 1.046
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 699.09M
--
14
GHO
GHO
GHO
$ 0.998527
-0.02%
0.00%
0.00%
$ 697.99M
$ 10.34M
15
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 72,234
+0.80%
+0.12%
+15.36%
$ 468.57M
$ 38.98K
16
Monad
Monad
MON
$ 0.0258
+2.37%
+15.97%
+20.24%
$ 301.42M
$ 15.64M
17
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.465
-1.55%
+12.08%
+10.05%
$ 248.96M
$ 822.63K
18
AUSD
AUSD
AUSD
$ 0.999423
0.00%
0.00%
+0.05%
$ 212.56M
$ 17.06M
19
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0.1301
+0.85%
+7.50%
+7.15%
$ 130.40M
$ 1.30M
20
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4,465.82
+0.07%
+0.03%
+2.90%
$ 122.17M
$ 41.83M
21
Saturn Dollar
Saturn Dollar
USDAT
$ 0.999381
+0.01%
0.00%
+0.04%
$ 93.79M
$ 861.66K
22
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 71,768
+0.78%
+0.12%
+11.92%
$ 70.22M
$ 4.64
23
NEXPACE
NEXPACE
NXPC
$ 0.2161
+0.61%
+5.64%
+18.10%
$ 61.36M
$ 345.40K
24
Staked Yuzu USD
Staked Yuzu USD
SYZUSD
$ 1.047
0.00%
0.00%
0.00%
$ 61.30M
$ 9.88K
25
Midas Hyperithm BTC
Midas Hyperithm BTC
MHYPERBTC
$ 73,721
+0.02%
+0.12%
+14.54%
$ 41.00M
--
26
eBTC
eBTC
EBTC
$ 72,035
+0.30%
+0.12%
+14.68%
$ 39.95M
$ 9.63K
27
Midas mHYPER
Midas mHYPER
MHYPER
$ 1.12
0.00%
0.00%
0.00%
$ 37.44M
--
28
MetaMask USD
MetaMask USD
MUSD
$ 0.999305
0.00%
0.00%
-0.07%
$ 26.73M
$ 1.82M
29
earnAUSD
earnAUSD
EARNAUSD
$ 1.01
0.00%
0.00%
0.00%
$ 21.23M
$ 25.46
30
ShMonad
ShMonad
SHMON
$ 0.04087247
+0.22%
+0.16%
+20.65%
$ 9.72M
$ 1.04K
31
LeverUp
LeverUp
LV
$ 0.064928
+0.88%
+0.15%
+19.17%
$ 5.84M
$ 168.83
32
Mu Digital AZND
Mu Digital AZND
AZND
$ 0.178421
0.00%
--
0.00%
$ 2.91M
$ 1.21K
33
Midas mEDGE
Midas mEDGE
MEDGE
$ 1.14
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.18M
--
34
Wrapped Neverland USDT0
Wrapped Neverland USDT0
WNUSDT0
$ 0.993331
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 1.97M
$ 1.62M
35
Magma Staked Monad
Magma Staked Monad
GMON
$ 0.02767715
+1.13%
+0.17%
+20.15%
$ 1.95M
$ 360.17
36
LeverUp MON
LeverUp MON
LVMON
$ 0.0251999
+0.94%
+0.16%
+19.28%
$ 1.94M
$ 33.57K
37
Chog
Chog
CHOG
$ 0.00193023
+2.57%
+0.20%
+13.79%
$ 1.93M
$ 25.88K
38
LeverUp USD
LeverUp USD
LVUSD
$ 0.993342
0.00%
-0.00%
+0.02%
$ 1.39M
$ 758.02
39
Mu Digital muBOND
Mu Digital muBOND
MUBOND
$ 0.996783
0.00%
--
0.00%
$ 924.16K
$ 7.74K
40
Wrapped Neverland AUSD
Wrapped Neverland AUSD
WNAUSD
$ 1.0
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 711.92K
$ 1.63M
41
Wrapped Neverland USDC
Wrapped Neverland USDC
WNUSDC
$ 1.024
-0.10%
0.00%
-0.10%
$ 695.68K
$ 9.90
42
HOLD
HOLD
EARN
$ 0.00158422
-1.45%
+0.11%
-0.42%
$ 671.65K
$ 2.55K
43
aPriori Monad LST
aPriori Monad LST
APRMON
$ 0.02752173
+1.77%
+0.17%
+20.50%
$ 668.15K
$ 23.06K
44
emonad
emonad
EMO
$ 0.00046293
-4.05%
+0.14%
+7.37%
$ 464.50K
$ 3.89K
45
Mu Digital Locked AZND
Mu Digital Locked AZND
LOAZND
$ 1.45
0.00%
--
0.00%
$ 257.58K
$ 54.55
46
Newrails Euro
Newrails Euro
EURW
$ 1.17
0.00%
+0.01%
+0.86%
$ 257.29K
$ 5.15M
47
Etherfuse TESOURO
Etherfuse TESOURO
TESOURO
$ 0.240867
+0.03%
+0.01%
+0.49%
$ 201.50K
$ 2.44K
48
Etherfuse GILTS
Etherfuse GILTS
GILTS
$ 1.43
0.00%
--
+0.70%
$ 179.37K
$ 9.18K
49
Long
Long
LONG
$ 2.0755E-7
+0.36%
+17.00%
-9.97%
$ 163.50K
--
50
zkSwap Finance
zkSwap Finance
ZF
$ 0.00019676
-7.88%
-0.01%
-40.19%
$ 128.15K
$ 10.42K

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

মোনাড বাস্তুতন্ত্র টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
মোনাড বাস্তুতন্ত্র টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 67 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $131.61B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা মোনাড বাস্তুতন্ত্র টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা মোনাড বাস্তুতন্ত্র টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 35.50% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে ANAGO সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো মোনাড বাস্তুতন্ত্র টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 67 মোনাড বাস্তুতন্ত্র টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় মোনাড বাস্তুতন্ত্র টোকেনগুলোর মধ্যে USDC, WSTETH, WBTC অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
মোনাড বাস্তুতন্ত্র বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব মোনাড বাস্তুতন্ত্র টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $131.61B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

মোনাড বাস্তুতন্ত্র সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।