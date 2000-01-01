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$1,000,000 TradFi Gala
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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ মোল্টবুক এবং ওপেনক্ল-থিমযুক্ত টোকেনসমূহ

মোল্টবুক এবং ওপেনক্ল-থিমযুক্ত সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Baby Claw
Baby Claw
BABYCLAW
$ 0.091376
0.00%
--
0.00%
$ 91.38M
$ 5.43
2
KellyClaude
KellyClaude
KELLYCLAUDE
$ 7.34E-6
-0.14%
+14.50%
-5.05%
$ 733.22K
--
3
TurboUSD Unstablecoin
TurboUSD Unstablecoin
₸USD
$ 4.73E-6
+0.42%
+18.70%
+22.22%
$ 450.06K
--
4
Moltbook
Moltbook
MOLT
$ 3.68E-6
0.00%
+18.30%
-0.54%
$ 368.67K
--
5
CLAWNCH
CLAWNCH
CLAWNCH
$ 2.44E-6
0.00%
+21.80%
+45.24%
$ 243.81K
--
6
Moltask
Moltask
MOLTASK
$ 5.137E-5
0.00%
-75.90%
0.00%
$ 51.38K
--
7
Clawris
Clawris
CLAWRIS
$ 5.007E-5
0.00%
+38.50%
0.00%
$ 50.07K
--
8
openagentmarket
openagentmarket
OPENAGENTMARKET
$ 4.97288E-7
+0.90%
+17.20%
+19.08%
$ 49.65K
--
9
MOLT BUNKER
MOLT BUNKER
BUNKER
$ 4.7641E-7
+0.90%
+18.50%
+21.40%
$ 47.56K
--
10
MOLTYCASH
MOLTYCASH
MOLTYCASH
$ 5.16891E-7
0.00%
+9.20%
+5.29%
$ 45.68K
--
11
CLAW HARBOR
CLAW HARBOR
HARBOR
$ 4.49022E-7
+0.44%
+18.90%
+21.20%
$ 44.05K
--
12
x402guard
x402guard
X40G
$ 6.25E-5
0.00%
+4.90%
+4.55%
$ 39.01K
--
13
aaigotchi
aaigotchi
AAI
$ 3.75563E-7
0.00%
+17.00%
+18.62%
$ 37.56K
--
14
Molthunt
Molthunt
MOLTH
$ 3.69076E-7
0.00%
-0.30%
-3.08%
$ 36.91K
--
15
TACHI
TACHI
TACHI
$ 3.60511E-7
+0.90%
+18.20%
+15.45%
$ 35.99K
--
16
wintermolt
wintermolt
WINTERMOLT
$ 4.12917E-7
0.00%
+0.20%
0.00%
$ 35.47K
--
17
moltline
moltline
MOLTLINE
$ 3.54575E-7
0.00%
+17.30%
+17.08%
$ 35.46K
--
18
Clawshi
Clawshi
CLAWSHI
$ 3.52051E-7
0.00%
+0.10%
-0.43%
$ 35.21K
--
19
clawfred
clawfred
FRED
$ 3.47726E-7
+0.90%
+14.80%
+14.84%
$ 34.64K
--
20
fomolt
fomolt
FOMOLT
$ 3.21071E-7
0.00%
-0.10%
-2.42%
$ 32.11K
--
21
ClawiAi
ClawiAi
CLAWIAI
$ 2.96341E-7
0.00%
+1.80%
+1.88%
$ 29.62K
--
22
Molt Road
Molt Road
MOLTROAD
$ 2.8849E-7
-1.05%
+17.90%
+21.29%
$ 28.85K
--
23
CLAWBSTER
CLAWBSTER
CLAWBSTER
$ 2.73065E-7
+0.44%
+19.20%
+21.53%
$ 26.79K
--
24
ClawCloudX
ClawCloudX
CLOUDX
$ 2.5417E-7
0.00%
+0.20%
+1.18%
$ 25.42K
--
25
MoltyPics
MoltyPics
MOLTYPICS
$ 2.50793E-7
0.00%
+11.30%
+11.44%
$ 25.08K
--
26
Foundry
Foundry
FDRY
$ 2.43E-5
-0.33%
+11.50%
-0.25%
$ 24.30K
--
27
Myobot
Myobot
MOLT_MYOBOT
$ 2.3607E-7
0.00%
+20.50%
+23.12%
$ 23.61K
--
28
Iron Claw
Iron Claw
IRONCLAW
$ 2.34901E-7
0.00%
+13.30%
0.00%
$ 23.49K
--
29
Custos
Custos
CUSTOS
$ 2.33251E-7
+0.68%
+23.20%
+23.24%
$ 23.33K
--
30
CLAW BEACON
CLAW BEACON
BEACON
$ 2.11589E-7
0.00%
-4.40%
0.00%
$ 21.16K
--
31
ClawdBIOS
ClawdBIOS
CBIOS
$ 2.05125E-7
0.00%
+2.20%
+2.07%
$ 20.51K
--
32
MoltBrain
MoltBrain
BRAIN
$ 2.0307E-7
0.00%
-7.30%
0.00%
$ 20.31K
--
33
Moltworks
Moltworks
MOLTWORKS
$ 1.94555E-7
0.00%
-11.40%
0.00%
$ 19.46K
--
34
ClawZilla
ClawZilla
CLAWZ
$ 1.9132E-7
0.00%
-2.10%
+0.44%
$ 19.13K
--
35
Claw16z
Claw16z
CLAW16Z
$ 1.90154E-7
0.00%
+0.60%
0.00%
$ 19.02K
--
36
BlueClaw
BlueClaw
BCLAW
$ 1.79927E-7
0.00%
-5.00%
0.00%
$ 17.99K
--
37
MoltID
MoltID
MOLTID
$ 1.852E-5
-0.32%
+15.00%
-5.65%
$ 17.71K
--
38
ClawdVine
ClawdVine
CLAWDVINE
$ 1.83887E-7
0.00%
-9.10%
-8.95%
$ 17.53K
--
39
Molt domains
Molt domains
MOLTD
$ 1.43616E-7
0.00%
+2.60%
0.00%
$ 14.36K
--
40
HypurrClaw
HypurrClaw
HYPURRCLAW
$ 1.205E-5
+11.06%
+35.50%
-4.59%
$ 12.05K
--
41
Contentos
Contentos
COS
$ 0.0001589
-0.25%
+1.85%
-1.05%
--
$ 356.90M

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

মোল্টবুক এবং ওপেনক্ল-থিমযুক্ত টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
মোল্টবুক এবং ওপেনক্ল-থিমযুক্ত টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 41 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $94.21M।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা মোল্টবুক এবং ওপেনক্ল-থিমযুক্ত টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা মোল্টবুক এবং ওপেনক্ল-থিমযুক্ত টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 38.50% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে CLAWRIS সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো মোল্টবুক এবং ওপেনক্ল-থিমযুক্ত টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 41 মোল্টবুক এবং ওপেনক্ল-থিমযুক্ত টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় মোল্টবুক এবং ওপেনক্ল-থিমযুক্ত টোকেনগুলোর মধ্যে BABYCLAW, KELLYCLAUDE, ₸USD অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
মোল্টবুক এবং ওপেনক্ল-থিমযুক্ত বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব মোল্টবুক এবং ওপেনক্ল-থিমযুক্ত টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $94.21M। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

মোল্টবুক এবং ওপেনক্ল-থিমযুক্ত সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।