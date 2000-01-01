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$1,000,000 TradFi Gala
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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ এমএমও টোকেনসমূহ

এমএমও সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Monad
Monad
MON
$ 0.02575
+2.37%
+15.97%
+20.24%
$ 301.42M
$ 15.64M
2
Big Time
Big Time
BIGTIME
$ 0.005525
+0.82%
+5.74%
+14.90%
$ 13.79M
$ 12.58M
3
Alien Worlds Trilium
Alien Worlds Trilium
TLM
$ 0.0013945
+0.87%
+5.20%
-14.74%
$ 9.47M
$ 49.69M
4
Star Atlas
Star Atlas
ATLAS
$ 0.000127
0.00%
+5.83%
+3.25%
$ 3.16M
$ 28.14M
5
Star Atlas DAO
Star Atlas DAO
POLIS
$ 0.00954343
+0.25%
+0.07%
+4.11%
$ 2.80M
$ 16.94K
6
World of Dypians
World of Dypians
WOD
$ 0.00377
0.00%
-1.31%
-4.33%
$ 1.99M
$ 11.97M
7
Cornucopias
Cornucopias
COPI
$ 0.00181681
0.00%
--
+0.33%
$ 1.88M
$ 32.49
8
Wrapped NCG
Wrapped NCG
WNCG
$ 0.00390953
-0.04%
+0.04%
-3.75%
$ 1.52M
$ 48.83K
9
3ULL
3ULL
3ULL
$ 0.0000866
+0.35%
+26.60%
+33.82%
$ 1.25M
$ 115.93M
10
Guild of Guardians
Guild of Guardians
GOG
$ 0.00116014
0.00%
+0.06%
+3.06%
$ 1.02M
$ 1.57K
11
Vulcan Forged PYR
Vulcan Forged PYR
PYR
$ 0.01864
-9.80%
-16.95%
-68.10%
$ 828.54K
$ 4.32M
12
XAYA
XAYA
WCHI
$ 0.01362839
+0.02%
+0.18%
+20.98%
$ 793.15K
$ 279.22
13
Draggin Karma Points
Draggin Karma Points
DKP
$ 0.00018836
+0.55%
+0.06%
-6.89%
$ 751.76K
$ 902.55
14
MetaCene
MetaCene
MAK
$ 0.0009502
-0.45%
-0.04%
-5.07%
$ 615.17K
$ 12.70K
15
RavenQuest
RavenQuest
QUEST
$ 0.00139688
0.00%
-0.00%
-4.64%
$ 557.73K
$ 1.98K
16
MCH Coin
MCH Coin
MCHC
$ 0.0107669
+0.44%
+0.10%
+12.21%
$ 527.22K
$ 3.91K
17
END
END
END
$ 0.00361668
-0.03%
--
+21.18%
$ 470.90K
$ 120.98
18
Moonsama
Moonsama
SAMA
$ 0.00035105
0.00%
--
+0.64%
$ 351.05K
$ 449.27
19
Bezoge Earth
Bezoge Earth
BEZOGE
$ 4.077E-12
0.00%
+17.60%
+13.76%
$ 161.40K
--
20
Sekuya
Sekuya
SKYA
$ 0.0002885
+0.24%
-1.77%
+4.70%
$ 159.14K
$ 17.86M
21
World Of Claudecraft
World Of Claudecraft
WOC
$ 0.00014676
+0.26%
+0.07%
-3.01%
$ 146.35K
$ 6.45K
22
Kindra by virtuals
Kindra by virtuals
KINDRA
$ 0.00014324
+1.86%
-0.13%
-21.16%
$ 143.24K
$ 3.04K
23
Domi
Domi
DOMI
$ 0.00027179
+10.88%
+0.22%
+19.36%
$ 133.05K
$ 281.08
24
Avarik Saga
Avarik Saga
AVRK
$ 0.00064745
+1.09%
--
+12.38%
$ 123.82K
$ 497.08
25
HermesWorld
HermesWorld
HERMESWORLD
$ 5.951E-5
-3.78%
+14.40%
+5.87%
$ 59.49K
--
26
Apeiron
Apeiron
APRS
$ 0.00018466
0.00%
--
-10.01%
$ 42.64K
$ 1.38
27
Gaia Everworld
Gaia Everworld
GAIA
$ 9.991E-5
0.00%
+0.60%
0.00%
$ 42.21K
--
28
Blink Galaxy
Blink Galaxy
GQ
$ 4.84E-6
0.00%
-0.10%
0.00%
$ 40.71K
--
29
DEEPSPACE
DEEPSPACE
DPS
$ 0.00051697
0.00%
--
0.00%
$ 37.88K
$ 1.12
30
Space Nation Oikos
Space Nation Oikos
OIK
$ 9.57E-5
+2.67%
+4.30%
+4.35%
$ 33.19K
--
31
SEKA
SEKA
SEKA
$ 3.309E-5
+0.73%
+6.30%
+5.28%
$ 33.08K
--
32
MetaDOS
MetaDOS
SECOND
$ 3.35E-6
0.00%
+2.40%
+2.76%
$ 33.04K
--
33
Metaverser
Metaverser
MTVT
$ 3.06E-5
0.00%
-36.10%
-36.26%
$ 19.11K
--
34
Valora
Valora
VALORA
$ 1.294E-5
-0.69%
+9.50%
-46.95%
$ 11.69K
--

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

এমএমও টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
এমএমও টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 34 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $344.40M।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা এমএমও টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা এমএমও টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 26.60% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে 3ULL সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো এমএমও টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 34 এমএমও টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় এমএমও টোকেনগুলোর মধ্যে MON, BIGTIME, TLM অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
এমএমও বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব এমএমও টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $344.40M। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

এমএমও সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।