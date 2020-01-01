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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ মাসকট-থিমযুক্ত টোকেনসমূহ

মাসকট-থিমযুক্ত সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Kekius Maximus
Kekius Maximus
KEKIUS
$ 0.008366
+1.79%
+41.21%
+17.68%
$ 8.49M
$ 27.21M
2
Froge
Froge
FROGE
$ 2.188E-9
-0.05%
+19.70%
+14.74%
$ 1.42M
--
3
Buy Button
Buy Button
BUY
$ 0.00133325
-0.01%
+0.46%
-6.94%
$ 1.22M
$ 141.37K
4
Million
Million
MM
$ 0.991331
+0.03%
+0.01%
-0.42%
$ 991.28K
$ 2.19K
5
vankedisi
vankedisi
VANKEDISI
$ 0.00857369
+0.47%
-0.27%
-26.01%
$ 730.63K
$ 441.21K
6
Luce
Luce
LUCE
$ 0.00033515
+0.45%
+0.14%
+18.13%
$ 335.10K
$ 36.39K
7
Litecoin Mascot
Litecoin Mascot
LESTER
$ 0.00015386
0.00%
+0.13%
+4.36%
$ 153.82K
$ 6.12
8
Krex
Krex
KREX
$ 4.82E-6
+0.21%
-2.00%
-5.86%
$ 101.30K
--
9
SOLLE
SOLLE
SOLLE
$ 5.536E-5
-0.68%
+19.00%
+32.28%
$ 55.33K
--
10
Fluffey
Fluffey
FLUFFEY
$ 4.281E-5
+0.30%
+25.20%
+29.92%
$ 42.60K
--
11
Astherus
Astherus
ASTHERUS
$ 3.308E-5
-0.96%
+9.20%
+19.38%
$ 33.07K
--
12
Captain Ethereum
Captain Ethereum
CAPTAIN
$ 2.072E-5
-0.24%
+29.10%
+33.25%
$ 20.72K
--
13
Plazzy the dog
Plazzy the dog
PLAZZY
$ 1.938E-5
+0.16%
+9.00%
+26.17%
$ 19.32K
--
14
Vatican Mascot
Vatican Mascot
LUCE
$ 4.4513E-8
-0.23%
+18.30%
+17.80%
$ 18.73K
--
15
Mooncat
Mooncat
MOONCAT
$ 1.59E-5
0.00%
0.00%
+1.60%
$ 15.90K
--
16
Qubit The Quantum Dog
Qubit The Quantum Dog
QUBIT
$ 1.43E-5
-0.69%
+13.10%
+20.17%
$ 14.26K
--
17
Anon Alien
Anon Alien
AALIEN
$ 1.304E-5
-0.61%
+16.00%
-15.54%
$ 13.03K
--
18
Lester
Lester
LESTER
$ 2.9937E-8
0.00%
-4.80%
0.00%
$ 12.59K
--
19
YURU COIN
YURU COIN
YURU
$ 0.387
+1.18%
+6.54%
+13.80%
--
$ 59.27K

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

মাসকট-থিমযুক্ত টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
মাসকট-থিমযুক্ত টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 19 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $13.69M।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা মাসকট-থিমযুক্ত টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা মাসকট-থিমযুক্ত টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 41.21% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে KEKIUS সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো মাসকট-থিমযুক্ত টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 19 মাসকট-থিমযুক্ত টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় মাসকট-থিমযুক্ত টোকেনগুলোর মধ্যে KEKIUS, FROGE, BUY অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
মাসকট-থিমযুক্ত বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব মাসকট-থিমযুক্ত টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $13.69M। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

মাসকট-থিমযুক্ত সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।