ক্রিপ্টো কিনুনমার্কেটস্পটফিউচারBTCআয় করুনইভেন্ট সেন্টাররিওয়ার্ড হাব
আরও
$1,000,000 TradFi Gala
সাইন আপ করুন

মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ লিকুইড স্টেকড ইটিএইচ টোকেনসমূহ

লিকুইড স্টেকড ইটিএইচ সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

#
কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Lido Staked ETH
Lido Staked ETH
STETH
$ 2,285.56
+0.14%
+19.13%
+21.88%
$ 20.59B
$ 51.58
2
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,458.3
+0.35%
+0.19%
+21.89%
$ 1.04B
$ 29.38K
3
Rocket Pool ETH
Rocket Pool ETH
RETH
$ 2,669.58
+0.50%
+0.19%
+21.93%
$ 854.60M
$ 2.70M
4
Liquid Staked ETH
Liquid Staked ETH
LSETH
$ 2,532.37
-0.67%
+0.18%
+20.47%
$ 725.93M
$ 299.38K
5
Mantle Staked Ether
Mantle Staked Ether
METH
$ 2,497.67
-0.40%
+0.18%
+21.40%
$ 539.89M
$ 2.46M
6
Coinbase Wrapped Staked ETH
Coinbase Wrapped Staked ETH
CBETH
$ 2,598.78
-0.29%
+0.19%
+21.65%
$ 434.37M
$ 24.03M
7
StakeWise Staked ETH
StakeWise Staked ETH
OSETH
$ 2,430.58
+0.59%
+0.19%
+21.88%
$ 345.84M
$ 364.82K
8
Staked Frax Ether
Staked Frax Ether
SFRXETH
$ 2,636.62
+0.17%
+0.19%
+22.06%
$ 98.20M
$ 8.92K
9
Origin Ether
Origin Ether
OETH
$ 2,287.62
+0.46%
+0.19%
+21.83%
$ 83.45M
$ 52.92K
10
Treehouse ETH
Treehouse ETH
TETH
$ 2,855.85
+0.50%
+0.19%
+21.93%
$ 59.35M
$ 22.40K
11
Fluid Wrapped Staked ETH
Fluid Wrapped Staked ETH
FWSTETH
$ 2,730.34
+0.13%
+0.19%
+21.03%
$ 41.35M
$ 98.31
12
Super OETH
Super OETH
SUPEROETHB
$ 2,277.48
-0.20%
+0.19%
+21.46%
$ 34.01M
$ 96.38K
13
Universal ETH
Universal ETH
UNIETH
$ 2,599.78
+0.18%
+0.19%
+21.86%
$ 23.50M
$ 653.38
14
Ankr Staked ETH
Ankr Staked ETH
ANKRETH
$ 2,770.1
0.00%
+0.17%
+19.11%
$ 18.89M
$ 1.20
15
Dinero Staked ETH
Dinero Staked ETH
PXETH
$ 2,284.45
0.00%
+0.19%
+24.15%
$ 4.92M
$ 6.31K
16
Wrapped Super OETH
Wrapped Super OETH
WSUPEROETHB
$ 2,543.21
+0.38%
+0.20%
+22.65%
$ 3.01M
--
17
Yay StakeStone Ether
Yay StakeStone Ether
YAYSTONE
$ 2,433.13
+0.15%
--
+22.03%
$ 394.58K
$ 13.56
18
Abstract Liquid Staked ETH
Abstract Liquid Staked ETH
ABSETH
$ 2,409.63
+0.91%
+0.20%
+26.08%
$ 203.92K
$ 2.43K
19
Berachain Staked ETH
Berachain Staked ETH
BERAETH
$ 2,418.15
0.00%
+0.19%
+24.03%
$ 165.99K
$ 34.43
20
Latch Staked ETH
Latch Staked ETH
ATETH
$ 1,719.83
0.00%
--
0.00%
$ 156.38K
$ 5.82

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

লিকুইড স্টেকড ইটিএইচ টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
লিকুইড স্টেকড ইটিএইচ টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 20 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $24.90B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা লিকুইড স্টেকড ইটিএইচ টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা লিকুইড স্টেকড ইটিএইচ টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 19.13% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে STETH সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো লিকুইড স্টেকড ইটিএইচ টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 20 লিকুইড স্টেকড ইটিএইচ টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় লিকুইড স্টেকড ইটিএইচ টোকেনগুলোর মধ্যে STETH, RSETH, RETH অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
লিকুইড স্টেকড ইটিএইচ বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব লিকুইড স্টেকড ইটিএইচ টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $24.90B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

লিকুইড স্টেকড ইটিএইচ সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।