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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ লিকুইড রিস্টেকিং টোকেন টোকেনসমূহ

লিকুইড রিস্টেকিং টোকেন সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,529.73
0.00%
+21.24%
+23.33%
$ 4.13B
$ 0.14
2
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,458.3
+0.35%
+0.19%
+21.89%
$ 1.04B
$ 29.38K
3
Lombard BTC
Lombard BTC
LBTC
$ 72,505
+0.59%
+0.12%
+14.87%
$ 743.34M
$ 3.80M
4
Renzo Restaked ETH
Renzo Restaked ETH
EZETH
$ 2,475.66
+0.57%
+0.19%
+21.94%
$ 104.94M
$ 67.03K
5
Renzo Restaked LST
Renzo Restaked LST
PZETH
$ 2,751.42
0.00%
--
+18.39%
$ 69.21M
$ 304.75
6
Bedrock BTC
Bedrock BTC
BRBTC
$ 62,482
0.00%
--
0.00%
$ 50.03M
$ 127.66
7
Mantle Restaked ETH
Mantle Restaked ETH
CMETH
$ 2,496.47
-0.50%
+0.19%
+21.18%
$ 39.19M
$ 40.32K
8
Restaked Swell ETH
Restaked Swell ETH
RSWETH
$ 2,451.87
+0.45%
+0.19%
+21.67%
$ 28.13M
$ 17.21K
9
Kyros Restaked SOL
Kyros Restaked SOL
KYSOL
$ 113.44
+0.12%
+0.14%
+16.02%
$ 9.41M
$ 227.36
10
Solayer Staked SOL
Solayer Staked SOL
SSOL
$ 102.24
+0.70%
+0.14%
+16.37%
$ 7.98M
$ 21.43K
11
ynETH MAX
ynETH MAX
YNETHX
$ 1,984.25
0.00%
--
+1.67%
$ 7.58M
$ 533.39
12
Renzo Restaked SOL
Renzo Restaked SOL
EZSOL
$ 113.77
+0.73%
+0.14%
+16.34%
$ 3.24M
$ 8.22K
13
YieldNest Restaked ETH
YieldNest Restaked ETH
YNETH
$ 1,992.15
0.00%
--
+2.86%
$ 338.26K
$ 267.63
14
Restaked sAVAX
Restaked sAVAX
RSAVAX
$ 8.3
0.00%
--
0.00%
$ 333.46K
$ 63.63

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

লিকুইড রিস্টেকিং টোকেন টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
লিকুইড রিস্টেকিং টোকেন টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 14 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $6.23B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা লিকুইড রিস্টেকিং টোকেন টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা লিকুইড রিস্টেকিং টোকেন টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 21.24% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে WEETH সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো লিকুইড রিস্টেকিং টোকেন টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 14 লিকুইড রিস্টেকিং টোকেন টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় লিকুইড রিস্টেকিং টোকেন টোকেনগুলোর মধ্যে WEETH, RSETH, LBTC অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
লিকুইড রিস্টেকিং টোকেন বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব লিকুইড রিস্টেকিং টোকেন টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $6.23B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

লিকুইড রিস্টেকিং টোকেন সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।