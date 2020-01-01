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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ লিকুইড রিস্টেকড ইটিএইচ টোকেনসমূহ

লিকুইড রিস্টেকড ইটিএইচ সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Renzo Restaked LST
Renzo Restaked LST
PZETH
$ 2,751.42
0.00%
--
+18.39%
$ 69.21M
$ 304.75
2
Mantle Restaked ETH
Mantle Restaked ETH
CMETH
$ 2,496.47
-0.50%
+0.19%
+21.18%
$ 39.19M
$ 40.32K
3
ynETH MAX
ynETH MAX
YNETHX
$ 1,984.25
0.00%
--
+1.67%
$ 7.58M
$ 533.39

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

লিকুইড রিস্টেকড ইটিএইচ টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
লিকুইড রিস্টেকড ইটিএইচ টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 3 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $115.98M।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা লিকুইড রিস্টেকড ইটিএইচ টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা লিকুইড রিস্টেকড ইটিএইচ টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 0.18% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে CMETH সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো লিকুইড রিস্টেকড ইটিএইচ টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 3 লিকুইড রিস্টেকড ইটিএইচ টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় লিকুইড রিস্টেকড ইটিএইচ টোকেনগুলোর মধ্যে PZETH, CMETH, YNETHX অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
লিকুইড রিস্টেকড ইটিএইচ বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব লিকুইড রিস্টেকড ইটিএইচ টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $115.98M। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

লিকুইড রিস্টেকড ইটিএইচ সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।