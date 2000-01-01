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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ লিনিয়া বাস্তুতন্ত্র টোকেনসমূহ

লিনিয়া বাস্তুতন্ত্র সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00076
-0.01%
0.00%
-0.02%
$ 74.86B
$ 85.28M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 72,024.91
+0.50%
+12.07%
+14.90%
$ 8.42B
$ 4.43
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 10.662
-0.07%
+9.06%
+20.70%
$ 7.00B
$ 146.83K
4
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0007
-0.01%
0.00%
-0.02%
$ 4.49B
$ 1.45M
5
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,529.73
0.00%
+21.24%
+23.33%
$ 4.13B
$ 0.14
6
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.729
+0.08%
+11.09%
+15.24%
$ 2.32B
$ 290.38K
7
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.35B
$ 6.21M
8
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,458.3
+0.35%
+0.19%
+21.89%
$ 1.04B
$ 29.38K
9
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.629
+0.06%
+5.08%
+15.65%
$ 574.59M
$ 812.99K
10
Frax Ether
Frax Ether
FRXETH
$ 2,281.69
+0.05%
+0.19%
+21.68%
$ 141.55M
$ 706.08K
11
1INCH
1INCH
1INCH
$ 0.08713
-0.02%
+4.99%
+6.57%
$ 123.43M
$ 824.37K
12
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.999779
+0.01%
0.00%
-0.01%
$ 114.36M
$ 7.02M
13
Renzo Restaked ETH
Renzo Restaked ETH
EZETH
$ 2,475.66
+0.57%
+0.19%
+21.94%
$ 104.94M
$ 67.03K
14
Stargate Finance
Stargate Finance
STG
$ 0.1507
+0.53%
+3.50%
+6.05%
$ 99.61M
$ 419.64K
15
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 71,768
+0.78%
+0.12%
+11.92%
$ 70.22M
$ 4.64
16
Wrapped rsETH
Wrapped rsETH
WRSETH
$ 2,429.35
-0.30%
+0.20%
+21.26%
$ 43.02M
$ 209.75
17
AnkrNetwork
AnkrNetwork
ANKR
$ 0.003557
+0.31%
+7.10%
+6.27%
$ 35.59M
$ 17.80M
18
LINEA
LINEA
LINEA
$ 0.002252
+0.31%
+7.17%
+7.17%
$ 34.96M
$ 52.48M
19
Monerium EUR emoney
Monerium EUR emoney
EURE
$ 1.17
0.00%
+0.01%
+1.74%
$ 32.53M
$ 913.81K
20
MetaMask USD
MetaMask USD
MUSD
$ 0.999305
0.00%
0.00%
-0.07%
$ 26.73M
$ 1.82M
21
Kyber Network
Kyber Network
KNC
$ 0.1066
+0.19%
+5.95%
+7.01%
$ 22.35M
$ 463.75K
22
Wootrade Network
Wootrade Network
WOO
$ 0.01131
+0.62%
+8.01%
+10.11%
$ 21.40M
$ 7.29M
23
Wrapped POL
Wrapped POL
WPOL
$ 0.082077
+0.29%
+0.01%
+11.65%
$ 20.42M
$ 6.62M
24
Ryze
Ryze
RYZE
$ 0.073265
+0.30%
+0.05%
+5.53%
$ 19.33M
$ 18.19K
25
Ankr Staked ETH
Ankr Staked ETH
ANKRETH
$ 2,770.1
0.00%
+0.17%
+19.11%
$ 18.89M
$ 1.20
26
Alchemix ETH
Alchemix ETH
ALETH
$ 2,230.59
+0.01%
+0.19%
+21.06%
$ 18.47M
$ 185.54K
27
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.298561
+0.12%
+0.07%
+4.85%
$ 16.14M
$ 193.10K
28
Fantom Bomb
Fantom Bomb
FBOMB
$ 0.01251701
-0.08%
+0.10%
+12.42%
$ 4.70M
$ 137.00K
29
evaUSDT
evaUSDT
EVAUSDT
$ 0.99798
0.00%
--
-0.04%
$ 2.92M
$ 112.48K
30
evaUSDC
evaUSDC
EVAUSDC
$ 0.999079
0.00%
--
-0.29%
$ 2.34M
$ 90.56K
31
Ethos Reserve Note
Ethos Reserve Note
ERN
$ 0.999369
-0.06%
+0.00%
+0.81%
$ 2.20M
$ 2.23K
32
Symbiosis
Symbiosis
SIS
$ 0.02068
+0.63%
+3.03%
+0.39%
$ 2.01M
$ 4.55M
33
CAD Coin
CAD Coin
CADC
$ 0.721225
-0.29%
+0.01%
+0.95%
$ 996.71K
$ 73.41K
34
Etherex Liquid Staking Token
Etherex Liquid Staking Token
REX33
$ 0.0063793
+0.02%
+0.05%
-1.56%
$ 690.66K
$ 1.46K
35
iZUMi Finance
iZUMi Finance
IZI
$ 0.00070204
+0.01%
+0.04%
+1.26%
$ 552.79K
$ 7.38K
36
Wefi
Wefi
WEFI
$ 0.0115795
0.00%
--
0.00%
$ 484.99K
$ 1.23
37
Bazaars
Bazaars
BZR
$ 68.503
+0.10%
+8.25%
+10.77%
$ 427.72K
$ 4.06K
38
Foxy
Foxy
FOXY
$ 5.736E-5
+0.56%
+4.10%
+1.34%
$ 335.99K
--
39
ScamFari
ScamFari
SCM
$ 3.21E-6
+0.31%
+11.40%
+13.43%
$ 320.15K
--
40
Etherex
Etherex
REX
$ 0.00495516
+0.02%
+0.15%
+4.20%
$ 285.46K
$ 1.15K
41
Impermax
Impermax
IBEX
$ 0.00224971
0.00%
--
+16.97%
$ 162.54K
$ 3.14
42
Croak
Croak
$CROAK
$ 7.596E-5
-1.38%
+7.40%
+14.28%
$ 153.07K
--
43
Linda
Linda
LINDA
$ 1.51E-6
0.00%
+8.10%
+3.42%
$ 145.48K
--
44
Donald Toad Coin
Donald Toad Coin
DTC
$ 0.00169956
-0.02%
+0.18%
+17.75%
$ 117.34K
$ 4.24
45
Yellow Duckies
Yellow Duckies
DUCKIES
$ 0.00215599
0.00%
0.00%
+0.08%
$ 101.04K
$ 1.03
46
Sidus
Sidus
SIDUS
$ 3.88E-6
0.00%
+13.40%
+28.05%
$ 73.32K
--
47
Metavault Trade
Metavault Trade
MVX
$ 0.02516509
+0.87%
+0.09%
+11.87%
$ 63.23K
$ 245.36
48
SpartaDEX
SpartaDEX
SPARTA
$ 0.00149316
0.00%
--
-0.04%
$ 59.31K
$ 1.33
49
Lynex
Lynex
LYNX
$ 0.00054262
+0.36%
+0.14%
+11.69%
$ 59.21K
$ 749.65
50
evaETH
evaETH
EVAETH
$ 1,929.05
0.00%
--
0.00%
$ 29.03K
$ 367.55

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

লিনিয়া বাস্তুতন্ত্র টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
লিনিয়া বাস্তুতন্ত্র টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 58 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $105.17B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা লিনিয়া বাস্তুতন্ত্র টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা লিনিয়া বাস্তুতন্ত্র টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 21.24% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে WEETH সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো লিনিয়া বাস্তুতন্ত্র টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 58 লিনিয়া বাস্তুতন্ত্র টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় লিনিয়া বাস্তুতন্ত্র টোকেনগুলোর মধ্যে USDC, WBTC, LINK অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
লিনিয়া বাস্তুতন্ত্র বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব লিনিয়া বাস্তুতন্ত্র টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $105.17B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

লিনিয়া বাস্তুতন্ত্র সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।