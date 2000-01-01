ক্রিপ্টো কিনুনমার্কেটস্পটফিউচারBTCআয় করুনইভেন্ট সেন্টাররিওয়ার্ড হাব
আরও
$1,000,000 TradFi Gala
সাইন আপ করুন

মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ BONK.fun ইকোসিস্টেম টোকেনসমূহ

BONK.fun ইকোসিস্টেম সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

#
কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Peanut the Squirrel
Peanut the Squirrel
PNUT
$ 0.05107
+2.06%
+24.15%
+24.12%
$ 50.98M
$ 1.42M
2
USELESS COIN
USELESS COIN
USELESS
$ 0.048802
+0.55%
+32.85%
+29.79%
$ 48.72M
$ 3.73M
3
Lorenzo Protocol
Lorenzo Protocol
BANK
$ 0.03604
0.00%
+0.98%
-1.34%
$ 42.24M
$ 30.67M
4
Wojak
Wojak
WOJAK
$ 0.00000006869
+0.86%
+25.04%
+3.68%
$ 22.59M
$ 2.86T
5
Animecoin
Animecoin
ANIME
$ 0.002556
+0.31%
+7.44%
+8.26%
$ 14.16M
$ 21.32M
6
fih
fih
FIH
$ 0.00763125
-0.71%
-0.00%
+0.24%
$ 7.60M
$ 237.23K
7
Freya Protocol
Freya Protocol
FREYA
$ 0.00343335
-2.01%
-0.00%
+8.83%
$ 1.88M
$ 48.99
8
Scamcoin
Scamcoin
SCAM
$ 0.00174065
+0.63%
+0.40%
+114.61%
$ 1.74M
$ 204.40K
9
Kori
Kori
KORI
$ 0.00144993
-0.41%
+0.14%
+1.50%
$ 1.45M
$ 46.74K
10
Aircoin
Aircoin
AIRCOIN
$ 0.0007644
0.00%
+0.10%
+0.05%
$ 763.25K
$ 58.16K
11
Hosico
Hosico
HOSICO
$ 0.00071681
-1.17%
+0.06%
-2.30%
$ 716.72K
$ 2.57K
12
1 Coin Can Change Your Life
1 Coin Can Change Your Life
1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE
$ 0.00058361
+0.12%
+0.29%
+81.09%
$ 583.51K
$ 417.57K
13
Bag on Bonk
Bag on Bonk
BAG
$ 0.00052163
-0.03%
+0.13%
-10.16%
$ 521.50K
$ 213.02
14
REST
REST
REST
$ 0.00081996
+5.03%
+0.36%
+52.49%
$ 409.92K
$ 4.89K
15
Dollar Cost Average
Dollar Cost Average
DCA
$ 0.00036338
-2.25%
+0.21%
+23.42%
$ 363.19K
$ 2.99K
16
Capybara
Capybara
CAPY
$ 3.52104E-7
+4.05%
+10.00%
+69.59%
$ 351.89K
--
17
Ani Grok Companion
Ani Grok Companion
ANI
$ 0.00035074
-0.28%
-0.26%
+50.16%
$ 350.71K
$ 1.16M
18
BEPE
BEPE
BEPE
$ 0.00031641
-0.23%
+0.35%
+154.43%
$ 313.62K
$ 168.16K
19
Momo
Momo
MOMO
$ 0.00022083
+0.45%
+0.06%
+4.82%
$ 219.64K
$ 93.63K
20
Organic
Organic
ORG
$ 0.00168887
+0.51%
+0.12%
+3.47%
$ 208.28K
$ 799.32
21
Shit Piss Skin Can
Shit Piss Skin Can
SPSC
$ 0.00020173
+0.01%
+0.16%
+28.63%
$ 201.05K
$ 41.30K
22
Bucky
Bucky
BUCKY
$ 0.0001583
+0.27%
+0.30%
+49.02%
$ 158.28K
$ 2.31K
23
Bonk Level Saviour
Bonk Level Saviour
SAVIOUR
$ 0.00710259
-0.13%
--
+10.82%
$ 120.73K
$ 30.96
24
Ibiza Final Boss
Ibiza Final Boss
BOSS
$ 0.00011099
-0.04%
+0.11%
+7.37%
$ 103.30K
$ 185.50
25
IKUN
IKUN
IKUN
$ 9.643E-5
-0.63%
+1.50%
-3.28%
$ 96.43K
--
26
Rhetor
Rhetor
RT
$ 9.253E-5
0.00%
+0.40%
0.00%
$ 92.53K
--
27
Grassito
Grassito
GRASSITO
$ 2.18351E-7
-0.14%
+16.60%
+21.12%
$ 90.55K
--
28
Valentine Grok Companion
Valentine Grok Companion
VALENTINE
$ 6.952E-5
-0.81%
+9.30%
+63.19%
$ 69.46K
--
29
SOLLE
SOLLE
SOLLE
$ 5.536E-5
-0.68%
+19.00%
+32.28%
$ 55.33K
--
30
Lizard
Lizard
LIZARD
$ 5.241E-5
-1.00%
+9.10%
+10.06%
$ 52.39K
--
31
just memecoin
just memecoin
MEMECOIN
$ 4.695E-5
-0.68%
+10.80%
+8.20%
$ 46.61K
--
32
Make Memes Great Again
Make Memes Great Again
MMGA
$ 3.804E-5
+8.10%
+13.40%
+14.51%
$ 38.04K
--
33
rudi
rudi
RUDI
$ 3.589E-5
-0.66%
+6.80%
+37.35%
$ 35.85K
--
34
gib
gib
GIB
$ 3.499E-5
-0.03%
+9.00%
+19.42%
$ 34.74K
--
35
Andrea Von Speed
Andrea Von Speed
ANDREA
$ 3.439E-5
-0.92%
+11.80%
+36.04%
$ 34.38K
--
36
Bestcoin
Bestcoin
BEST
$ 4.87545E-7
-0.47%
-22.10%
-32.89%
$ 32.77K
--
37
I AM OUT
I AM OUT
IMOUT
$ 3.273E-5
0.00%
+13.90%
-45.37%
$ 32.73K
--
38
Blue Chip
Blue Chip
BLUECHIP
$ 3.195E-5
-0.68%
+12.20%
+32.08%
$ 31.91K
--
39
TONIC
TONIC
$TONIC
$ 3.299E-5
-0.66%
+11.20%
+13.72%
$ 31.67K
--
40
FARTLESS COIN
FARTLESS COIN
FARTLESS
$ 3.011E-5
-0.76%
+26.30%
+15.41%
$ 30.10K
--
41
Funless
Funless
FUNLESS
$ 5.32E-5
-0.24%
+12.80%
+13.82%
$ 26.57K
--
42
VALA CAPITAL MARKETS
VALA CAPITAL MARKETS
VCM
$ 3.2E-6
-0.62%
+9.70%
-9.09%
$ 25.62K
--
43
PairPunk
PairPunk
PAIR
$ 2.244E-5
-0.66%
+9.90%
+14.08%
$ 22.42K
--
44
BARKcoin
BARKcoin
BARKCOIN
$ 2.206E-5
-0.68%
+17.60%
+23.93%
$ 22.04K
--
45
Horny Jail
Horny Jail
JAIL
$ 1.807E-5
0.00%
+12.30%
+12.38%
$ 18.07K
--
46
Sombrero Memes
Sombrero Memes
SOMBRERO
$ 1.723E-5
0.00%
+1.10%
+0.35%
$ 17.15K
--
47
Itty Bitty
Itty Bitty
ITTY
$ 1.675E-5
-0.65%
+18.10%
+20.50%
$ 16.74K
--
48
HODL Coin
HODL Coin
HODL
$ 1.65E-5
-0.66%
+14.30%
+16.69%
$ 16.48K
--
49
Bonkyo
Bonkyo
BONKYO
$ 1.544E-5
-0.71%
+25.80%
+28.99%
$ 15.35K
--
50
The American Dream
The American Dream
DREAM
$ 1.34E-5
0.00%
+6.50%
+1.36%
$ 13.40K
--

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

BONK.fun ইকোসিস্টেম টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
BONK.fun ইকোসিস্টেম টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 59 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $197.81M।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা BONK.fun ইকোসিস্টেম টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা BONK.fun ইকোসিস্টেম টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 32.85% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে USELESS সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো BONK.fun ইকোসিস্টেম টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 59 BONK.fun ইকোসিস্টেম টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় BONK.fun ইকোসিস্টেম টোকেনগুলোর মধ্যে PNUT, USELESS, BANK অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
BONK.fun ইকোসিস্টেম বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব BONK.fun ইকোসিস্টেম টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $197.81M। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

BONK.fun ইকোসিস্টেম সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।