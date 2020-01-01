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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ স্তর 3 (L3) টোকেনসমূহ

স্তর 3 (L3) সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Orbs
Orbs
ORBS
$ 0.00538177
0.00%
+0.06%
+3.65%
$ 26.75M
$ 910.46K
2
Cartesi
Cartesi
CTSI
$ 0.02585446
+0.50%
+0.06%
+4.46%
$ 24.14M
$ 3.33M
3
Xai
Xai
XAI
$ 0.007324
+0.05%
+4.16%
+5.03%
$ 15.15M
$ 14.73M
4
Yellow
Yellow
YELLOW
$ 0.04334406
+12.04%
+0.11%
+6.42%
$ 7.59M
$ 2.38M
5
WINR Protocol
WINR Protocol
WINR
$ 0.00386796
+2.74%
+0.12%
-15.82%
$ 3.43M
$ 9.71K
6
Aavegotchi
Aavegotchi
GHST
$ 0.0441953
+0.39%
+0.04%
+3.37%
$ 2.32M
$ 36.31K
7
Dream Machine Token
Dream Machine Token
DMT
$ 2.15
0.00%
+0.26%
+31.10%
$ 1.93M
$ 8.71K
8
TN100x
TN100x
TN100X
$ 1.846E-5
+0.93%
+16.70%
+14.23%
$ 158.33K
--
9
zkLink
zkLink
ZKL
$ 0.00020392
+0.86%
+0.01%
+2.48%
$ 123.03K
$ 64.53K
10
RCADE Network
RCADE Network
RCADE
$ 1.439E-5
+13.13%
-1.50%
+351.10%
$ 119.16K
--
11
Privashh
Privashh
SHH
$ 2.08569E-7
0.00%
+5.90%
0.00%
$ 20.86K
--

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

স্তর 3 (L3) টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
স্তর 3 (L3) টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 11 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $81.74M।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা স্তর 3 (L3) টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা স্তর 3 (L3) টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 16.70% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে TN100X সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো স্তর 3 (L3) টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 11 স্তর 3 (L3) টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় স্তর 3 (L3) টোকেনগুলোর মধ্যে ORBS, CTSI, XAI অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
স্তর 3 (L3) বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব স্তর 3 (L3) টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $81.74M। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

স্তর 3 (L3) সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।