ক্রিপ্টো কিনুনমার্কেটস্পটফিউচারBTCআয় করুনইভেন্ট সেন্টাররিওয়ার্ড হাব
আরও
$1,000,000 TradFi Gala
সাইন আপ করুন

মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ স্তর 0 (L0) টোকেনসমূহ

স্তর 0 (L0) সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

#
কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0.8051
+0.14%
+4.44%
+6.34%
$ 1.36B
$ 2.73M
2
Internet Computer
Internet Computer
ICP
$ 2.346
+0.17%
+7.31%
+5.96%
$ 1.30B
$ 167.22K
3
COSMOS
COSMOS
ATOM
$ 1.494
+0.27%
+6.90%
-3.90%
$ 772.15M
$ 588.61K
4
LayerZero
LayerZero
ZRO
$ 0.9049
+1.91%
+7.31%
+16.95%
$ 313.28M
$ 1.16M
5
Data Network
Data Network
DATA
$ 0.1793
+0.06%
+4.07%
-7.10%
$ 63.85M
$ 585.30K
6
AtomOne
AtomOne
ATONE
$ 0.13977
+0.37%
-0.01%
+15.52%
$ 21.36M
$ 11.07K
7
Constellation
Constellation
DAG
$ 0.006787
+0.46%
+3.07%
+2.98%
$ 19.97M
$ 8.40M
8
Openverse Network
Openverse Network
BTG
$ 0.582157
-0.11%
+0.06%
-5.22%
$ 1.11M
$ 21.78K
9
Cellframe
Cellframe
CELL
$ 0.03776
-0.13%
+7.69%
+2.76%
$ 1.08M
$ 2.31M
10
GEEQ
GEEQ
GEEQ
$ 0.00296524
+0.65%
+0.13%
+21.85%
$ 201.64K
$ 2.78K
11
Analog
Analog
ANLOG
$ 1.137E-5
0.00%
-3.10%
-2.15%
$ 102.98K
--
12
Photon
Photon
PHOTON
$ 0.02275319
-0.22%
-0.02%
+16.86%
$ 40.77K
$ 1.71K
13
Naoris Protocol
Naoris Protocol
NAORIS
$ 0.02904
-0.14%
-2.23%
-9.25%
--
$ 2.86M
14
Metal Blockchain
Metal Blockchain
METAL
$ 0.11657
0.00%
+7.01%
+19.22%
--
$ 89.07K

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

স্তর 0 (L0) টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
স্তর 0 (L0) টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 14 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $3.85B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা স্তর 0 (L0) টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা স্তর 0 (L0) টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 7.69% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে CELL সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো স্তর 0 (L0) টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 14 স্তর 0 (L0) টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় স্তর 0 (L0) টোকেনগুলোর মধ্যে DOT, ICP, ATOM অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
স্তর 0 (L0) বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব স্তর 0 (L0) টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $3.85B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

স্তর 0 (L0) সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।