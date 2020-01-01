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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ কাতানা বাস্তুতন্ত্র টোকেনসমূহ

কাতানা বাস্তুতন্ত্র সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 10.658
-0.05%
+9.12%
+21.21%
$ 7.01B
$ 147.88K
2
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,529.73
+1.39%
+21.24%
+21.55%
$ 4.13B
$ 0.14
3
MORPHO
MORPHO
MORPHO
$ 2.2244
+0.88%
+10.03%
+14.84%
$ 1.12B
$ 45.68K
4
Jito Staked SOL
Jito Staked SOL
JITOSOL
$ 113.58
-0.04%
+0.14%
+16.36%
$ 876.32M
$ 36.57M
5
Polygon Ecosystem
Polygon Ecosystem
POL
$ 0.08207
+0.02%
+0.49%
+12.38%
$ 873.16M
$ 3.25M
6
Lombard BTC
Lombard BTC
LBTC
$ 72,082
+0.27%
+0.12%
+14.34%
$ 738.84M
$ 3.68M
7
AUSD
AUSD
AUSD
$ 0.999388
+0.01%
0.00%
+0.05%
$ 212.54M
$ 16.94M
8
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.999985
+0.04%
0.00%
+0.02%
$ 114.38M
$ 6.91M
9
Wrapped Savings rUSD
Wrapped Savings rUSD
WSRUSD
$ 1.094
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 67.81M
--
10
SUSHI
SUSHI
SUSHI
$ 0.1764
+0.68%
+10.33%
+14.91%
$ 50.86M
$ 386.27K
11
Frax Staked frxUSD
Frax Staked frxUSD
SFRXUSD
$ 1.21
0.00%
0.00%
0.00%
$ 34.21M
$ 624.83K
12
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.298046
-0.03%
+0.07%
+4.26%
$ 16.14M
$ 190.78K
13
YieldFi yToken
YieldFi yToken
YUSD
$ 0.998454
0.00%
0.00%
0.00%
$ 10.86M
--
14
Katana Network
Katana Network
KAT
$ 0.004518
+0.31%
+7.78%
+7.04%
$ 10.61M
$ 57.68M
15
dTRINITY USD
dTRINITY USD
DUSD
$ 0.99849
-0.04%
0.00%
-0.07%
$ 1.19M
$ 11.62K
16
Autocompounding Voting KAT
Autocompounding Voting KAT
AVKAT
$ 0.00578286
+0.22%
+0.10%
+9.09%
$ 1.15M
$ 551.14
17
Bitcoin on Katana
Bitcoin on Katana
BTCK
$ 71,894
+0.45%
--
+14.55%
$ 364.21K
$ 3.84K
18
Reservoir rUSD
Reservoir rUSD
RUSD
$ 1.001
0.00%
-0.00%
-0.60%
$ 277.82K
$ 5.90K
19
Woofy
Woofy
WOOFY
$ 0.0021143
+0.41%
--
+10.55%
$ 38.38K
$ 13.41K

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

কাতানা বাস্তুতন্ত্র টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
কাতানা বাস্তুতন্ত্র টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 19 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $15.26B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা কাতানা বাস্তুতন্ত্র টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা কাতানা বাস্তুতন্ত্র টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 21.24% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে WEETH সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো কাতানা বাস্তুতন্ত্র টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 19 কাতানা বাস্তুতন্ত্র টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় কাতানা বাস্তুতন্ত্র টোকেনগুলোর মধ্যে LINK, WEETH, MORPHO অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
কাতানা বাস্তুতন্ত্র বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব কাতানা বাস্তুতন্ত্র টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $15.26B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

কাতানা বাস্তুতন্ত্র সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।