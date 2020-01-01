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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ ইন্টারনেট অফ থিংস (IoT) টোকেনসমূহ

IoT ব্লকচেইনগুলো আন্তঃসংযুক্ত ভৌত ডিভাইস এবং স্মার্ট মেশিনগুলোর মধ্যে সুরক্ষিত, ট্রাস্টলেস ডেটা ট্রান্সফার সহজতর করে। এই নেটওয়ার্কগুলো ডেটার অখণ্ডতা নিশ্চিত করতে এবং মেশিন-টু-মেশিন (M2M) অর্থনীতিতে স্বয়ংক্রিয় মাইক্রো-ট্রানজ্যাকশন সক্ষম করতে ডিসেন্ট্রালাইজড লেজার ব্যবহার করে। এই সেক্টরের টোকেনগুলো নেটওয়ার্ক ব্যান্ডউইথের জন্য অর্থ প্রদান, ডেটা শেয়ারিংকে উৎসাহিত করতে এবং স্মার্ট সিটির অবকাঠামোকে শক্তি জোগাতে ব্যবহৃত হয়।

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গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
VeChain
VeChain
VET
$ 0.004953
+1.37%
+12.44%
+11.46%
$ 427.35M
$ 13.05M
2
Jasmy
Jasmy
JASMY
$ 0.003729
-0.03%
+8.68%
-8.01%
$ 185.17M
$ 26.49M
3
DigiByte
DigiByte
DGB
$ 0.00405132
+0.68%
+0.03%
+0.07%
$ 74.76M
$ 2.94M
4
IO
IO
IO
$ 0.12534
+0.57%
+10.15%
+14.72%
$ 44.06M
$ 2.26M
5
XYO
XYO
XYO
$ 0.00301
0.00%
+4.12%
+2.71%
$ 41.82M
$ 18.18M
6
Helium Network Token
Helium Network Token
HNT
$ 0.1754
-0.06%
+4.59%
+2.51%
$ 32.66M
$ 350.47K
7
IoTeX Network
IoTeX Network
IOTX
$ 0.002681
+0.04%
+6.61%
+0.22%
$ 25.44M
$ 21.17M
8
MVL
MVL
MVL
$ 0.00076617
+2.10%
+0.05%
+7.08%
$ 21.30M
$ 101.68K
9
NATIX Network
NATIX Network
NATIX
$ 0.0000619
-0.64%
+1.29%
+5.37%
$ 2.51M
$ 79.41M
10
OCTA
OCTA
OCTA
$ 0.05049
-0.90%
+0.87%
+7.95%
$ 2.08M
$ 111.64K
11
Skey Network
Skey Network
SKEY
$ 0.0020475
+0.23%
+0.12%
+14.88%
$ 1.68M
$ 508.22K
12
XNET Mobile
XNET Mobile
XNET
$ 0.00156575
-0.19%
+0.07%
+5.43%
$ 628.69K
$ 1.93K
13
Chirp
Chirp
CHIRP
$ 0.005726
-0.04%
+12.51%
+26.73%
$ 586.49K
$ 3.51M
14
Matrix AI Network
Matrix AI Network
MAN
$ 0.00113
-5.26%
-2.70%
-30.77%
$ 515.90K
$ 2.49M
15
Streamr XDATA
Streamr XDATA
XDATA
$ 0.00021469
+0.08%
--
-3.62%
$ 211.89K
$ 36.68
16
Rowan Coin
Rowan Coin
RWN
$ 0.00090239
0.00%
--
0.00%
$ 175.97K
$ 0.18
17
Empulser Enterprises
Empulser Enterprises
$CPT
$ 0.01380889
-0.01%
+0.29%
-27.83%
$ 96.66K
$ 3.78K

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

ইন্টারনেট অফ থিংস (IoT) ক্রিপ্টোকারেন্সি সেক্টরটি কী?
ইন্টারনেট অফ থিংস (IoT) ক্রিপ্টোকারেন্সি সেক্টরটি আন্তঃসংযুক্ত ভৌত ডিভাইস এবং স্মার্ট মেশিনগুলোর মধ্যে নিরাপদ, ট্রাস্টলেস ডেটা ট্রান্সফার এবং স্বয়ংক্রিয় মাইক্রো-ট্রানজ্যাকশন সহজতর করার জন্য ডিজাইন করা ব্লকচেইন নেটওয়ার্কগুলোর উপর ফোকাস করে।
ব্লকচেইন প্রযুক্তি কীভাবে ইন্টারনেট অফ থিংস (IoT) নেটওয়ার্কগুলোকে উন্নত করে?
ব্লকচেইন প্রযুক্তি একটি ডিসেন্ট্রালাইজড, অপরিবর্তনীয় লেজার প্রদানের মাধ্যমে ইন্টারনেট অফ থিংস (IoT) নেটওয়ার্কগুলোর উন্নতি করে যা ডেটা ম্যানিপুলেশন বা টেম্পারিং প্রতিরোধ করে এবং বিশাল মেশিন-টু-মেশিন যোগাযোগ ব্যবস্থায় একক পয়েন্টের ব্যর্থতা দূর করে।
IoT ক্রিপ্টোকারেন্সি টোকেনগুলো মূলত কীসের জন্য ব্যবহৃত হয়?
IoT ক্রিপ্টোকারেন্সি টোকেনগুলো প্রধানত নেটওয়ার্ক ব্যান্ডউইথের অর্থ প্রদান, ব্যবহারকারীদের ডিভাইস সেন্সর ডেটা শেয়ার করতে উৎসাহিত করতে এবং মানুষের হস্তক্ষেপ বা প্রথাগত ব্যাংকিং সিস্টেমের প্রয়োজন ছাড়াই স্বয়ংক্রিয় মেশিন-টু-মেশিন পেমেন্ট সম্পাদন করতে ব্যবহৃত হয়।
IoT সেক্টরে একটি ডিসেন্ট্রালাইজড ফিজিক্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার নেটওয়ার্ক (DePIN) কী?
একটি ডিসেন্ট্রালাইজড ফিজিক্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার নেটওয়ার্ক (DePIN) বিশ্বব্যাপী মানুষদের ওয়্যারলেস রাউটার বা স্টোরেজ ড্রাইভের মতো ভৌত হার্ডওয়্যার স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে আর্থিকভাবে উৎসাহিত করার জন্য IoT টোকেন ব্যবহার করে, যা একটি কমিউনিটি-মালিকানাধীন অবকাঠামোর গ্রিড তৈরি করে।

ডিসক্লেইমার

ইন্টারনেট অফ থিংস (আইওটি) সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।