IoT ব্লকচেইনগুলো আন্তঃসংযুক্ত ভৌত ডিভাইস এবং স্মার্ট মেশিনগুলোর মধ্যে সুরক্ষিত, ট্রাস্টলেস ডেটা ট্রান্সফার সহজতর করে। এই নেটওয়ার্কগুলো ডেটার অখণ্ডতা নিশ্চিত করতে এবং মেশিন-টু-মেশিন (M2M) অর্থনীতিতে স্বয়ংক্রিয় মাইক্রো-ট্রানজ্যাকশন সক্ষম করতে ডিসেন্ট্রালাইজড লেজার ব্যবহার করে। এই সেক্টরের টোকেনগুলো নেটওয়ার্ক ব্যান্ডউইথের জন্য অর্থ প্রদান, ডেটা শেয়ারিংকে উৎসাহিত করতে এবং স্মার্ট সিটির অবকাঠামোকে শক্তি জোগাতে ব্যবহৃত হয়।
ইন্টারনেট অফ থিংস (আইওটি) সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।