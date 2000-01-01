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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ স্বাস্থ্যসেবা টোকেনসমূহ

স্বাস্থ্যসেবা সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
ApeX Protocol
ApeX Protocol
APEX
$ 0.2147
+0.81%
+7.97%
+3.10%
$ 29.50M
$ 648.86K
2
Medibloc
Medibloc
MED
$ 0.0012626
+0.03%
-0.00%
+2.55%
$ 14.57M
$ 608.41K
3
Dynachain
Dynachain
DYNA
$ 0.0341983
0.00%
--
0.00%
$ 13.24M
$ 826.83
4
HAVA
HAVA
HAVA
$ 2.22
0.00%
0.00%
+0.45%
$ 8.87M
$ 5.60K
5
HP
HP
HP
$ 0.00644
+0.65%
+5.37%
+3.86%
$ 8.86M
$ 3.47M
6
BabyBoomToken
BabyBoomToken
BBT
$ 0.04601498
+0.20%
-0.02%
-0.73%
$ 7.91M
$ 93.73K
7
MediTechX
MediTechX
MTX
$ 0.051516
0.00%
--
0.00%
$ 1.39M
$ 106.29K
8
XRP Healthcare
XRP Healthcare
XRPH
$ 0.01334
+0.53%
+12.25%
+3.10%
$ 939.72K
$ 1.97M
9
CTOC
CTOC
CTOC
$ 0.054687
-0.07%
0.00%
-0.44%
$ 500.33K
$ 434.00K
10
AIMX
AIMX
AIMX
$ 0.00015412
0.00%
+0.00%
+1.00%
$ 81.37K
$ 1.36
11
Cardio
Cardio
CARDIO
$ 8.261E-5
+1.27%
-1.30%
+50.89%
$ 73.30K
--
12
Innovosens
Innovosens
ISENS
$ 6.277E-5
0.00%
+0.90%
-0.81%
$ 62.14K
--
13
ZAYA AI
ZAYA AI
ZAI
$ 0.00133516
-0.02%
--
+24.08%
$ 53.53K
$ 3.56
14
SOLVE
SOLVE
SOLVE
$ 5.044E-5
+1.43%
+21.60%
+21.72%
$ 50.45K
--
15
BitDoctorAI
BitDoctorAI
AIDD
$ 3.399E-5
+2.23%
+12.00%
+13.49%
$ 33.77K
--
16
Muhdo Hub
Muhdo Hub
DNA
$ 3.3E-6
0.00%
-9.20%
0.00%
$ 15.72K
--
17
Pharmachain AI
Pharmachain AI
PHAI
$ 1.932E-5
+2.06%
+13.10%
+9.52%
$ 11.94K
--
18
Medifakt
Medifakt
FAKT
$ 0.0005461
-0.04%
0.00%
-0.02%
--
$ 8.27M
19
XRP Healthcare AI
XRP Healthcare AI
XRPHAI
$ 0.00477
-0.21%
+7.88%
+6.21%
--
$ 3.82M

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

স্বাস্থ্যসেবা টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
স্বাস্থ্যসেবা টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 19 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $86.15M।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা স্বাস্থ্যসেবা টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা স্বাস্থ্যসেবা টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 21.60% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে SOLVE সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো স্বাস্থ্যসেবা টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 19 স্বাস্থ্যসেবা টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় স্বাস্থ্যসেবা টোকেনগুলোর মধ্যে APEX, MED, DYNA অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব স্বাস্থ্যসেবা টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $86.15M। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

স্বাস্থ্যসেবা সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।