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$1,000,000 TradFi Gala
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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ সম্প্রীতি বাস্তুতন্ত্র টোকেনসমূহ

সম্প্রীতি বাস্তুতন্ত্র সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 10.654
-0.05%
+9.12%
+21.21%
$ 7.01B
$ 147.88K
2
Cardano
Cardano
ADA
$ 0.1919
+1.01%
+9.60%
+5.89%
$ 6.94B
$ 44.96M
3
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.733
+0.78%
+13.16%
+9.50%
$ 2.32B
$ 289.10K
4
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 98.07
+0.17%
+11.68%
+13.16%
$ 1.52B
$ 2.73K
5
Wrapped One
Wrapped One
WONE
$ 0.175587
0.00%
--
0.00%
$ 858.46M
$ 172.53
6
Compound
Compound
COMP
$ 18.76
+0.43%
+6.43%
+18.60%
$ 188.70M
$ 3.72K
7
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.9338
+0.66%
+8.94%
+8.20%
$ 160.85M
$ 78.46K
8
Graph Token
Graph Token
GRT
$ 0.01449
+1.12%
+10.04%
+7.74%
$ 157.03M
$ 5.60M
9
BAT
BAT
BAT
$ 0.06352
+0.44%
+8.31%
+13.70%
$ 95.34M
$ 931.38K
10
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 2,131.1
+0.58%
+8.14%
+12.10%
$ 76.90M
$ 33.64
11
SNX
SNX
SNX
$ 0.2072
+0.24%
+8.53%
+6.47%
$ 71.42M
$ 362.67K
12
Livepeer
Livepeer
LPT
$ 1.269
+0.71%
+7.51%
+6.43%
$ 63.30M
$ 48.13K
13
Holo Token
Holo Token
HOT
$ 0.0003466
+1.13%
+7.36%
+9.45%
$ 61.45M
$ 225.58M
14
SUSHI
SUSHI
SUSHI
$ 0.1767
+0.68%
+10.33%
+14.91%
$ 50.86M
$ 386.27K
15
Enjin
Enjin
ENJ
$ 0.02549
+0.36%
+8.35%
+7.52%
$ 50.23M
$ 2.74M
16
Solayer
Solayer
LAYER
$ 0.06464
+0.70%
+7.91%
+7.84%
$ 29.49M
$ 903.40K
17
Wrapped CRO
Wrapped CRO
WCRO
$ 0.051118
-0.13%
+0.11%
+4.57%
$ 29.34M
$ 372.09K
18
Orbs
Orbs
ORBS
$ 0.00540074
+0.86%
+0.06%
+3.70%
$ 26.77M
$ 895.77K
19
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.3004
-0.07%
+7.62%
+4.74%
$ 26.53M
$ 223.85K
20
STORJ
STORJ
STORJ
$ 0.04092
+1.24%
+3.60%
-4.35%
$ 17.76M
$ 1.99M
21
Keep Network
Keep Network
KEEP
$ 0.01635676
+0.36%
+0.07%
-5.66%
$ 15.79M
$ 2.12K
22
Yield Guild Games
Yield Guild Games
YGG
$ 0.02042
-0.39%
+3.41%
+9.85%
$ 15.47M
$ 2.94M
23
Aave WETH
Aave WETH
AWETH
$ 2,291.72
+0.51%
+0.19%
+22.46%
$ 14.59M
--
24
Huobi
Huobi
HT
$ 0.113603
-0.29%
+0.12%
+10.78%
$ 12.43M
$ 77.15K
25
MAI
MAI
MIMATIC
$ 0.975182
+0.02%
+0.00%
-0.60%
$ 11.59M
$ 10.65K
26
Harmony
Harmony
ONE
$ 0.000734
+0.22%
+2.47%
+11.70%
$ 11.03M
$ 88.79M
27
Wise
Wise
WISE
$ 0.124462
+0.41%
+0.18%
+21.44%
$ 10.81M
$ 5.53K
28
Rupiah Token
Rupiah Token
IDRT
$ 5.488E-5
-0.15%
-0.30%
-2.80%
$ 9.53M
--
29
balancer
balancer
BAL
$ 0.11381
+0.49%
+6.24%
+5.22%
$ 7.88M
$ 557.46K
30
Badger
Badger
BADGER
$ 0.366344
+0.05%
+0.10%
+7.71%
$ 7.15M
$ 122.83K
31
renBTC
renBTC
RENBTC
$ 17,832.76
+0.35%
+0.15%
+12.28%
$ 5.43M
$ 14.04K
32
Solar
Solar
SXP
$ 0.00672567
+1.12%
+0.16%
+192.62%
$ 4.53M
$ 230.92
33
Ampleforth
Ampleforth
AMPL
$ 1.44
+0.70%
0.00%
+18.03%
$ 4.13M
$ 12.45K
34
Ren
Ren
REN
$ 0.00338092
+0.10%
+0.07%
+3.27%
$ 3.38M
$ 225.51K
35
Bridged WBNB
Bridged WBNB
WBNB
$ 641.46
+0.29%
+0.07%
-96.89%
$ 2.33M
$ 23.84
36
Reef
Reef
REEF
$ 0.00005218
-0.30%
+2.91%
+0.44%
$ 1.93M
$ 1.11B
37
Chain Games
Chain Games
CHAIN
$ 0.00459486
+1.50%
+0.16%
+33.08%
$ 1.78M
$ 31.24K
38
Frontier
Frontier
FRONT
$ 0.01524506
+0.75%
--
+16.56%
$ 1.37M
$ 30.71
39
Kyber Network Crystal Legacy
Kyber Network Crystal Legacy
KNCL
$ 0.117176
+0.68%
--
+18.53%
$ 1.27M
$ 35.70
40
Unistake
Unistake
UNISTAKE
$ 0.00162479
0.00%
--
+1.54%
$ 417.62K
$ 6.00
41
Celsius Network
Celsius Network
CEL
$ 0.0112996
+2.70%
+0.03%
+2.56%
$ 403.60K
$ 2.07K
42
DSLA Protocol
DSLA Protocol
DSLA
$ 4.724E-5
+11.49%
+13.60%
+45.35%
$ 268.74K
--
43
BakerySwap
BakerySwap
BAKE
$ 0.00073094
+0.39%
+0.09%
+0.18%
$ 211.03K
$ 2.00K
44
SparkPoint
SparkPoint
SRK
$ 1.267E-5
+1.36%
+17.20%
+50.65%
$ 165.04K
--
45
Digital Reserve Currency
Digital Reserve Currency
DRC
$ 0.0001231
-1.05%
0.00%
+0.15%
$ 123.10K
$ 10.59
46
OpenxAI Network
OpenxAI Network
OPENX
$ 0.01075
0.00%
+8.80%
-1.19%
$ 107.63K
$ 2.33M
47
Furucombo
Furucombo
COMBO
$ 0.0002604
0.00%
--
0.00%
$ 26.04K
$ 3.89
48
Crypto Royale
Crypto Royale
ROY
$ 0.00013555
-0.05%
+0.04%
-1.05%
$ 16.37K
$ 29.18
49
BELUGA
BELUGA
BELUGA
$ 104.3876
+1.65%
+3.40%
+6.40%
--
$ 230.32

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

সম্প্রীতি বাস্তুতন্ত্র টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
সম্প্রীতি বাস্তুতন্ত্র টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 49 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $19.89B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা সম্প্রীতি বাস্তুতন্ত্র টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা সম্প্রীতি বাস্তুতন্ত্র টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 17.20% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে SRK সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো সম্প্রীতি বাস্তুতন্ত্র টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 49 সম্প্রীতি বাস্তুতন্ত্র টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় সম্প্রীতি বাস্তুতন্ত্র টোকেনগুলোর মধ্যে LINK, ADA, UNI অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
সম্প্রীতি বাস্তুতন্ত্র বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব সম্প্রীতি বাস্তুতন্ত্র টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $19.89B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

সম্প্রীতি বাস্তুতন্ত্র সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।