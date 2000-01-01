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$1,000,000 TradFi Gala
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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ গেমিং প্ল্যাটফর্ম টোকেনসমূহ

গেমিং প্ল্যাটফর্ম সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Gala
Gala
GALA
$ 0.001444
-0.07%
+7.90%
-11.11%
$ 70.36M
$ 462.43M
2
DEAPcoin
DEAPcoin
DEP
$ 0.0009909
-0.04%
+0.99%
-0.39%
$ 29.60M
$ 101.57M
3
PlaysOut
PlaysOut
PLAY
$ 0.03739
-0.40%
+0.24%
+6.55%
$ 28.69M
$ 2.68M
4
Unipoly Coin
Unipoly Coin
UNP
$ 0.10708
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 23.48M
$ 439.88K
5
Portal
Portal
PORTAL
$ 0.011
+0.32%
-21.84%
+3.57%
$ 9.23M
$ 15.47M
6
READY
READY
READY
$ 0.008259
-2.61%
+43.11%
+56.53%
$ 7.83M
$ 8.97M
7
CRETA
CRETA
CRETA
$ 0.001951
-0.96%
+19.83%
+47.32%
$ 5.71M
$ 13.15M
8
CONX
CONX
CONX
$ 0.00382798
-0.15%
+0.02%
-1.92%
$ 3.85M
$ 27.48K
9
Nakamoto Games
Nakamoto Games
NAKA
$ 0.03638
-0.52%
+15.49%
+6.94%
$ 3.18M
$ 3.61M
10
$ 0.0017645
+0.63%
+19.42%
+24.47%
$ 3.11M
$ 33.46M
11
Altura
Altura
ALU
$ 0.002849
+0.54%
+6.27%
+4.68%
$ 2.77M
$ 16.54M
12
Metacade
Metacade
MCADE
$ 0.00092533
+0.10%
+0.16%
+14.97%
$ 1.74M
$ 171.22K
13
Phantasma Phoenix
Phantasma Phoenix
SOUL
$ 0.01087151
-0.35%
-0.00%
+0.55%
$ 1.49M
$ 37.57K
14
Hooked Protocol
Hooked Protocol
HOOK
$ 0.00359568
+0.27%
+0.02%
-4.20%
$ 1.03M
$ 126.26K
15
PortugalNationalTeam
PortugalNationalTeam
POR
$ 0.07634
-0.03%
-0.16%
-5.48%
$ 986.72K
$ 820.60K
16
Vulcan Forged PYR
Vulcan Forged PYR
PYR
$ 0.01795
-1.04%
+0.10%
-63.23%
$ 951.25K
$ 4.00M
17
MimboGameGroup
MimboGameGroup
MGG
$ 4.858E-5
-0.04%
+0.30%
+0.12%
$ 631.47K
--
18
PlayDapp
PlayDapp
PDA
$ 0.00089733
+0.01%
+0.05%
+4.91%
$ 589.10K
$ 22.95K
19
Elympics
Elympics
ELP
$ 0.00036588
+0.33%
-0.00%
-0.76%
$ 588.39K
$ 7.58K
20
Super Champs
Super Champs
CHAMP
$ 0.00060905
+1.52%
+0.29%
+18.03%
$ 583.23K
$ 6.70K
21
Tevaera
Tevaera
TEVA
$ 0.00051231
-0.01%
+0.05%
+11.02%
$ 575.47K
$ 5.62K
22
Myria
Myria
MYRIA
$ 1.179E-5
+9.67%
+34.40%
+8.26%
$ 571.34K
--
23
GAIMIN
GAIMIN
GMRX
$ 9.22E-6
-1.28%
-2.40%
+4.42%
$ 531.27K
--
24
Creo Engine
Creo Engine
CREO
$ 0.0006474
+0.03%
+4.22%
+3.96%
$ 446.19K
$ 53.50M
25
QORPO
QORPO
QORPO
$ 0.000688
+2.52%
-5.21%
-4.82%
$ 431.21K
$ 17.80M
26
Imaginary Ones
Imaginary Ones
BUBBLE
$ 8.716E-5
+2.47%
+18.70%
+13.71%
$ 353.86K
--
27
Bitcoin Cats
Bitcoin Cats
1CAT
$ 6.627E-5
+0.05%
+12.10%
+12.44%
$ 331.34K
--
28
HYBUX
HYBUX
HYBUX
$ 3.905E-5
+0.96%
+33.30%
+50.60%
$ 170.04K
--
29
GameSwift
GameSwift
GSWIFT
$ 0.00035652
-0.04%
+0.06%
+0.29%
$ 166.97K
$ 2.43K
30
TON Station
TON Station
MRSOON
$ 2.17E-6
+1.88%
+3.70%
+3.83%
$ 142.75K
--
31
Bario Entertainment System
Bario Entertainment System
$BAES
$ 1.3E-6
+0.78%
+173.00%
+182.97%
$ 130.00K
--
32
Catheon Gaming
Catheon Gaming
CATHEON
$ 6.906E-5
-1.27%
+1.90%
-2.36%
$ 110.51K
--
33
Octo Gaming
Octo Gaming
OTK
$ 0.0001918
0.00%
-0.16%
-16.13%
$ 93.89K
$ 31.59M
34
Imagine Game Studio
Imagine Game Studio
IMAGINE
$ 4.815E-5
+15.50%
+6.80%
-72.59%
$ 45.63K
--
35
HyperChainX
HyperChainX
HPX
$ 3.663E-5
0.00%
-0.90%
-0.33%
$ 36.63K
--
36
PPKAS
PPKAS
PPKAS
$ 1.08E-5
0.00%
-19.10%
0.00%
$ 26.41K
--
37
DEGA
DEGA
DEGA
$ 2.35E-6
0.00%
-6.40%
0.00%
$ 22.94K
--
38
GG
GG
GGTK
$ 0.00058763
0.00%
--
0.00%
$ 21.04K
$ 5.74
39
MXS Games
MXS Games
XSEED
$ 1.12E-6
0.00%
0.00%
-14.50%
$ 16.14K
--
40
E4C
E4C
E4C
$ 6.347E-5
+2.49%
+9.30%
+12.44%
$ 14.71K
--
41
Matr1x
Matr1x
MAX
$ 7.165E-5
0.00%
-0.50%
0.00%
$ 12.34K
--
42
PMG
PMG
PMG
$ 0.0011413
0.00%
+1.26%
+0.42%
--
$ 10.81K
43
SQUID MEME
SQUID MEME
GAME
$ 27.2253
+1.61%
+20.09%
+18.79%
--
$ 1.50K
44
YOM
YOM
YOM
$ 0.06898
-0.30%
-21.28%
-31.99%
--
$ 786.39K
45
Rain Protocol
Rain Protocol
RAIN
$ 0.0139426
+0.02%
+6.50%
+7.77%
--
$ 263.80M
46
SPCM
SPCM
SPCM
$ 0.0003802
+0.90%
-1.19%
-0.86%
--
$ 582.23M

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

গেমিং প্ল্যাটফর্ম টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
গেমিং প্ল্যাটফর্ম টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 46 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $200.65M।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা গেমিং প্ল্যাটফর্ম টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা গেমিং প্ল্যাটফর্ম টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 173.00% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে $BAES সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো গেমিং প্ল্যাটফর্ম টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 46 গেমিং প্ল্যাটফর্ম টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় গেমিং প্ল্যাটফর্ম টোকেনগুলোর মধ্যে GALA, DEP, PLAY অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
গেমিং প্ল্যাটফর্ম বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব গেমিং প্ল্যাটফর্ম টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $200.65M। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

গেমিং প্ল্যাটফর্ম সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।