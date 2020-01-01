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$1,000,000 TradFi Gala
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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ জুয়া (GambleFi) টোকেনসমূহ

জুয়া (GambleFi) সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Shuffle
Shuffle
SHFL
$ 0.299905
-0.08%
+0.01%
-2.89%
$ 139.91M
$ 867.12K
2
Rollbit Coin
Rollbit Coin
RLB
$ 0.077082
-0.04%
-0.02%
+2.68%
$ 122.73M
$ 449.34K
3
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.08475
+0.85%
+13.21%
+16.23%
$ 115.90M
$ 3.64M
4
G Coin
G Coin
GCOIN
$ 0.0024198
+1.97%
+1.89%
+33.52%
$ 60.92M
$ 74.52M
5
WINK
WINK
WIN
$ 0.00003179
+0.28%
+7.91%
+2.35%
$ 31.57M
$ 2.13B
6
Pixels
Pixels
PIXEL
$ 0.005184
+0.47%
+5.81%
+10.90%
$ 17.38M
$ 13.76M
7
Overtime
Overtime
OVER
$ 0.226634
-0.47%
+0.04%
+21.12%
$ 12.51M
$ 45.86K
8
Opinion
Opinion
OPN
$ 0.05455
-0.66%
-2.01%
+17.73%
$ 9.78M
$ 1.18M
9
Limitless
Limitless
LMTS
$ 0.06432
+0.33%
+4.77%
+3.73%
$ 8.46M
$ 927.42K
10
Stoked
Stoked
STK
$ 0.059743
+0.39%
+0.18%
+17.97%
$ 5.97M
$ 7.95K
11
LUMI Credits
LUMI Credits
LUMI
$ 0.04031108
0.00%
--
-1.35%
$ 5.16M
$ 171.43
12
Hey Anon
Hey Anon
ANON
$ 0.3241
-0.09%
-2.97%
+34.43%
$ 4.49M
$ 182.17K
13
Sport.Fun
Sport.Fun
FUN
$ 0.02493
-0.28%
+4.58%
+18.92%
$ 4.39M
$ 2.35M
14
Solcasino Token
Solcasino Token
SCS
$ 0.00129869
+0.04%
+0.08%
+4.55%
$ 3.98M
$ 34.35K
15
SIX
SIX
SIX
$ 0.00409
0.00%
+3.27%
+1.73%
$ 3.50M
$ 29.15M
16
WINR Protocol
WINR Protocol
WINR
$ 0.00382774
+1.32%
+0.08%
-16.68%
$ 3.39M
$ 6.85K
17
BFG Token
BFG Token
BFG
$ 0.0046015
-0.04%
+0.01%
-3.22%
$ 3.15M
$ 1.74K
18
B-Lucky
B-Lucky
LUCKY
$ 0.001838
-0.49%
+3.27%
-8.21%
$ 1.83M
$ 11.56M
19
Chain Games
Chain Games
CHAIN
$ 0.00459486
+1.50%
+0.16%
+33.08%
$ 1.78M
$ 31.24K
20
BETTER
BETTER
BETTER
$ 0.00200391
0.00%
--
0.00%
$ 1.32M
$ 969.80
21
GOAT Network
GOAT Network
GOATED
$ 0.008326
+0.04%
+0.68%
+2.51%
$ 869.32K
$ 6.67M
22
EarnBet
EarnBet
EBET
$ 0.00019181
0.00%
--
-1.91%
$ 794.97K
$ 26.96
23
ARC
ARC
ARC
$ 0.000676
+10.82%
+31.52%
+30.00%
$ 696.28K
$ 6.77M
24
HILO
HILO
HILO
$ 0.00545054
+0.71%
+0.17%
+20.38%
$ 656.10K
$ 1.83K
25
Bag on Bonk
Bag on Bonk
BAG
$ 0.00052213
-0.19%
+0.12%
-10.00%
$ 522.01K
$ 225.32
26
BlockChip
BlockChip
BCP
$ 0.00046333
0.00%
--
0.00%
$ 463.33K
$ 202.61
27
Knockout Games
Knockout Games
GG
$ 0.00043812
-0.03%
+0.11%
+13.45%
$ 438.12K
$ 543.87
28
JetTon Game
JetTon Game
JETTON
$ 0.02129
+0.24%
+1.29%
+0.14%
$ 426.38K
$ 3.12M
29
Blockasset
Blockasset
BLOCK
$ 0.00120145
+0.08%
-0.01%
-0.17%
$ 374.56K
$ 419.55
30
Solama
Solama
SOLAMA
$ 0.0005306
-0.01%
-0.00%
+0.02%
$ 358.28K
$ 2.24K
31
Lucky Block
Lucky Block
LBLOCK
$ 3.31E-6
+1.53%
+18.00%
+22.59%
$ 330.61K
--
32
Atlas Navi
Atlas Navi
NAVI
$ 0.001946
+0.52%
+19.19%
+24.63%
$ 313.39K
$ 14.12M
33
Polkamarkets
Polkamarkets
POLK
$ 0.00281223
+2.09%
+0.20%
+21.79%
$ 281.22K
$ 3.99K
34
DICE
DICE
$DICE
$ 0.000811
-0.18%
+0.02%
+7.99%
$ 241.35K
$ 2.90K
35
Ridotto
Ridotto
RDT
$ 0.00089433
0.00%
--
-0.44%
$ 229.43K
$ 2.34
36
MasterBOT
MasterBOT
$BOT
$ 0.00020813
-0.27%
+0.14%
+21.01%
$ 208.09K
$ 232.67
37
Bazed Games
Bazed Games
BAZED
$ 0.00259782
+0.75%
--
+21.35%
$ 198.27K
$ 97.48
38
Exeedme
Exeedme
XED
$ 0.00182433
0.00%
--
0.00%
$ 182.43K
$ 1.17
39
Sports Bet
Sports Bet
SBET
$ 0.00018911
-0.01%
0.00%
+0.03%
$ 171.33K
$ 6.22K
40
ROLLHUB
ROLLHUB
RHUB
$ 0.00016815
0.00%
--
+8.53%
$ 168.14K
$ 218.87
41
Blockchain Bets
Blockchain Bets
BCB
$ 0.00015763
+0.24%
--
+21.09%
$ 138.35K
$ 10.82
42
BoxBet
BoxBet
BXBT
$ 0.00133066
0.00%
--
-0.37%
$ 126.98K
$ 2.96
43
Polyfactual
Polyfactual
POLYFACTS
$ 0.0001239
-0.42%
+0.15%
-13.68%
$ 123.90K
$ 874.58
44
Bag
Bag
BAG
$ 1.501E-5
0.00%
+18.60%
+18.56%
$ 88.33K
--
45
Decentral Games ICE
Decentral Games ICE
ICE
$ 0.00030528
0.00%
--
0.00%
$ 68.90K
$ 1.52
46
HYPERSTITIONS
HYPERSTITIONS
HST
$ 0.00015031
0.00%
--
0.00%
$ 64.62K
$ 122.73
47
Decentral Games
Decentral Games
DG
$ 6.436E-5
0.00%
+50.50%
-1.12%
$ 59.74K
--
48
RIPS
RIPS
RIPS
$ 1.29E-6
+0.78%
+16.90%
+16.22%
$ 56.46K
--
49
Hyperbet by Virtuals
Hyperbet by Virtuals
HBET
$ 0.00010906
0.00%
--
+4.16%
$ 55.38K
$ 114.22
50
Triadmarkets
Triadmarkets
TRIAD
$ 0.00011318
-0.17%
+0.13%
+9.23%
$ 50.23K
$ 66.71

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

জুয়া (GambleFi) টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
জুয়া (GambleFi) টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 66 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $567.15M।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা জুয়া (GambleFi) টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা জুয়া (GambleFi) টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 50.50% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে DG সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো জুয়া (GambleFi) টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 66 জুয়া (GambleFi) টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় জুয়া (GambleFi) টোকেনগুলোর মধ্যে SHFL, RLB, REAL অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
জুয়া (GambleFi) বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব জুয়া (GambleFi) টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $567.15M। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

জুয়া (GambleFi) সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।