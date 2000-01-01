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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ ব্যাঙ-থিমযুক্ত টোকেনসমূহ

ব্যাঙ-থিমযুক্ত সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0.000003091
+1.82%
+23.45%
+21.06%
$ 1.32B
$ 204.16B
2
APE and PEPE
APE and PEPE
APEPE
$ 0.0000009674
-0.01%
+1.50%
+4.54%
$ 203.11M
$ 156.41B
3
BOOK OF MEME
BOOK OF MEME
BOME
$ 0.001234
+3.74%
+55.20%
+56.45%
$ 80.30M
$ 217.95M
4
Turbo
Turbo
TURBO
$ 0.0008749
+0.59%
+13.04%
+11.18%
$ 59.71M
$ 134.71M
5
Brett
Brett
BRETT
$ 0.00431003
+1.16%
+0.17%
+13.10%
$ 42.73M
$ 3.66M
6
PEP
PEP
PEP
$ 0.0001784
+2.69%
+26.40%
+174.16%
$ 17.69M
$ 380.50M
7
HARRY
HARRY
HARRY
$ 0.015627
+5.26%
+22.11%
+21.25%
$ 15.92M
$ 4.22M
8
PepeCoin
PepeCoin
PEPECOIN
$ 0.08906
+1.09%
+18.18%
+28.05%
$ 9.49M
$ 680.47K
9
Kekius Maximus
Kekius Maximus
KEKIUS
$ 0.008476
+0.30%
+42.56%
+36.73%
$ 8.57M
$ 26.18M
10
PepeFork
PepeFork
PORK
$ 1.9145E-8
+1.53%
+26.00%
+45.32%
$ 8.05M
--
11
Apu Apustaja
Apu Apustaja
APU
$ 0.00002176
+2.30%
+25.27%
+16.99%
$ 7.35M
$ 286.43M
12
Toby ToadGod
Toby ToadGod
TOBY
$ 1.4905E-8
+0.77%
+1.00%
+35.05%
$ 5.63M
--
13
SUPERFORTUNE
SUPERFORTUNE
GUA
$ 0.04425
-0.89%
-0.18%
+14.09%
$ 5.54M
$ 2.04M
14
FWOG
FWOG
FWOG
$ 0.004535
-0.86%
+15.78%
+12.23%
$ 4.39M
$ 13.98M
15
PURPLE PEPE
PURPLE PEPE
PURPE
$ 9.0E-6
+2.97%
+24.20%
+22.62%
$ 3.79M
--
16
Major
Major
MAJOR
$ 0.04174
+0.96%
-4.96%
-5.68%
$ 3.51M
$ 1.90M
17
PeiPei
PeiPei
PEIPEI
$ 0.000000006682
-0.09%
+12.50%
+13.29%
$ 2.81M
$ 1.40T
18
Taboshi
Taboshi
TABOSHI
$ 26.62
-0.63%
+0.21%
-5.44%
$ 2.69M
$ 2.48K
19
LOXI
LOXI
LOXI
$ 0.00214908
+1.29%
+0.06%
-7.65%
$ 2.15M
$ 2.45K
20
Hoppy
Hoppy
HOPPY
$ 3.41E-6
+1.79%
+22.50%
+27.72%
$ 1.43M
--
21
Froge
Froge
FROGE
$ 2.189E-9
+0.92%
+19.20%
+14.79%
$ 1.42M
--
22
Wall Street Pepe
Wall Street Pepe
WEPE
$ 5.97E-6
+1.53%
+18.30%
+20.36%
$ 1.16M
--
23
Mind of Pepe
Mind of Pepe
MIND
$ 3.693E-5
-0.11%
+16.60%
+15.91%
$ 969.36K
--
24
FRIC
FRIC
FRIC
$ 0.0007569
-0.08%
+0.23%
+28.96%
$ 756.84K
$ 7.59K
25
BNB Frog Inu
BNB Frog Inu
BNBFROG
$ 0.0
--
+0.03%
--
$ 598.08K
$ 1.25K
26
Baby Pepe
Baby Pepe
BABYPEPE
$ 1.16E-6
+0.87%
+24.10%
+28.79%
$ 489.74K
--
27
Trog
Trog
TROG
$ 1.12E-6
+1.82%
+18.70%
+19.76%
$ 471.26K
--
28
Frodo the Virtual Samurai
Frodo the Virtual Samurai
FROG
$ 9.142E-5
+1.74%
+6.30%
+5.21%
$ 457.17K
--
29
Skull of Pepe Token
Skull of Pepe Token
SKOP
$ 0.00223633
-0.06%
+0.11%
+11.70%
$ 335.45K
$ 16.29K
30
Mystery
Mystery
MYSTERY
$ 7.15458E-10
+0.98%
+22.20%
+22.20%
$ 301.39K
--
31
Young Peezy AKA Pepe
Young Peezy AKA Pepe
PEEZY
$ 0.00028799
-0.37%
+0.18%
+22.03%
$ 292.66K
$ 807.07
32
pepe in a memes world
pepe in a memes world
PEW
$ 2.75251E-7
+0.97%
+21.00%
+21.37%
$ 275.28K
--
33
Pumpfun Pepe
Pumpfun Pepe
PFP
$ 0.0002668
-0.38%
+0.05%
+0.02%
$ 267.69K
$ 36.88K
34
Virgen
Virgen
VIRGEN
$ 0.00022576
+0.34%
+0.10%
+37.72%
$ 225.62K
$ 181.12
35
Peezy
Peezy
PEEZY
$ 6.51118E-7
+1.42%
+18.50%
+22.21%
$ 207.37K
--
36
HOOD PEPE
HOOD PEPE
HPEPE
$ 0.00020226
+1.95%
+0.03%
-24.48%
$ 196.74K
$ 19.46K
37
Pepoclown
Pepoclown
HONK
$ 4.3169E-10
+1.86%
+22.80%
+21.98%
$ 181.63K
--
38
Fefe
Fefe
FEFE
$ 0.00038641
+0.65%
+0.33%
+19.56%
$ 162.56K
$ 3.39K
39
History of Pepe
History of Pepe
HOPE
$ 0.0001623
+2.24%
+0.27%
+31.77%
$ 162.30K
$ 1.21K
40
Strawberry In Bloom
Strawberry In Bloom
BERRY
$ 0.00038501
+0.43%
+0.21%
+16.75%
$ 161.97K
$ 26.66K
41
Okayeg
Okayeg
OKAYEG
$ 3.16237E-7
+0.64%
+18.70%
+15.46%
$ 133.04K
--
42
BULL FROG
BULL FROG
BOA
$ 0.00064341
+0.17%
--
+6.11%
$ 130.28K
$ 140.40
43
Donald Toad Coin
Donald Toad Coin
DTC
$ 0.0017064
+0.61%
+0.19%
+18.22%
$ 117.63K
$ 4.26
44
Based Froc
Based Froc
FROC
$ 1.12E-6
+0.90%
+16.10%
+18.24%
$ 111.84K
--
45
Krex
Krex
KREX
$ 4.81E-6
0.00%
-2.00%
-6.05%
$ 101.11K
--
46
Froggy
Froggy
FROG
$ 9.899E-5
0.00%
-6.80%
-5.04%
$ 98.99K
--
47
Kroak on Kaspa
Kroak on Kaspa
KROAK
$ 0.00014126
+0.63%
+0.07%
+9.21%
$ 97.47K
$ 217.54
48
Apu Gurl
Apu Gurl
APUGURL
$ 2.21686E-7
+1.42%
+20.00%
+20.91%
$ 93.27K
--
49
JEJE
JEJE
JJ
$ 2.19001E-10
0.00%
+1.50%
+1.27%
$ 92.13K
--
50
Yellow Pepe
Yellow Pepe
YEPE
$ 8.621E-5
+1.71%
+6.20%
+5.04%
$ 86.22K
--

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

ব্যাঙ-থিমযুক্ত টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
ব্যাঙ-থিমযুক্ত টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 92 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $1.82B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা ব্যাঙ-থিমযুক্ত টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা ব্যাঙ-থিমযুক্ত টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 55.20% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে BOME সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো ব্যাঙ-থিমযুক্ত টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 92 ব্যাঙ-থিমযুক্ত টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় ব্যাঙ-থিমযুক্ত টোকেনগুলোর মধ্যে PEPE, APEPE, BOME অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
ব্যাঙ-থিমযুক্ত বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব ব্যাঙ-থিমযুক্ত টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $1.82B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

ব্যাঙ-থিমযুক্ত সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।