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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ ফ্যান টোকেন টোকেনসমূহ

ফ্যান টোকেন সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Fractal Bitcoin
Fractal Bitcoin
FB
$ 0.3451
-0.40%
-0.32%
-1.35%
$ 35.87M
$ 182.06K
2
Croatian Football Federation Token
Croatian Football Federation Token
VATRENI
$ 1.27
-0.78%
+0.14%
+17.92%
$ 23.18M
$ 2.93K
3
OG
OG
OG
$ 2.625
+0.69%
+3.60%
+7.11%
$ 12.35M
$ 27.61K
4
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid
ATM
$ 1.3565
-0.59%
+1.00%
-18.73%
$ 11.46M
$ 41.48K
5
Santos FC Fan Token
Santos FC Fan Token
SANTOS
$ 0.5046
+0.28%
+4.52%
+5.75%
$ 7.99M
$ 126.63K
6
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
PSG
$ 0.4853
-0.25%
+2.96%
-0.27%
$ 7.84M
$ 119.84K
7
Galatasaray Fan Token
Galatasaray Fan Token
GAL
$ 0.927529
+0.20%
+0.00%
-2.87%
$ 7.77M
$ 1.66M
8
AS Roma
AS Roma
ASR
$ 0.8715
+0.23%
+3.34%
+2.63%
$ 7.56M
$ 64.43K
9
FIGHT
FIGHT
FIGHT
$ 0.003585
+0.79%
+2.54%
-10.18%
$ 7.36M
$ 23.54M
10
AlpineF1TeamFanToken
AlpineF1TeamFanToken
ALPINE
$ 0.3306
+0.06%
-1.93%
+5.26%
$ 7.04M
$ 429.15K
11
FC Barcelona FT
FC Barcelona FT
BAR
$ 0.2706
-0.41%
+1.27%
+3.48%
$ 6.84M
$ 284.06K
12
FC Porto Fan Token
FC Porto Fan Token
PORTO
$ 0.4356
+0.18%
+4.01%
+2.45%
$ 5.70M
$ 124.86K
13
Juventus
Juventus
JUV
$ 0.3126
0.00%
+3.32%
+4.66%
$ 4.91M
$ 174.75K
14
Manchester City Fan
Manchester City Fan
CITY
$ 0.3587
-0.20%
+1.24%
+0.45%
$ 4.84M
$ 172.12K
15
S.S. Lazio Fan Token
S.S. Lazio Fan Token
LAZIO
$ 0.3628
+0.08%
+3.73%
+5.66%
$ 4.77M
$ 174.82K
16
AC Milan Fan Token
AC Milan Fan Token
ACM
$ 0.2836
-0.25%
-1.93%
+8.38%
$ 3.88M
$ 248.93K
17
Arsenal Fan Token
Arsenal Fan Token
AFC
$ 0.1692
-0.53%
+2.10%
+4.80%
$ 3.82M
$ 471.86K
18
InterMilanFanToken
InterMilanFanToken
INTER
$ 0.2113
+0.14%
+2.72%
+4.14%
$ 2.62M
$ 267.12K
19
Trabzonspor Fan Token
Trabzonspor Fan Token
TRA
$ 0.215128
+0.42%
+0.01%
+1.15%
$ 1.83M
$ 337.38K
20
BlockchainSpace
BlockchainSpace
GUILD
$ 0.00285214
0.00%
--
+1.20%
$ 1.30M
$ 121.87
21
Argentine Football
Argentine Football
ARG
$ 0.06751
-0.84%
+0.71%
-9.90%
$ 1.26M
$ 881.14K
22
Napoli Fan Token
Napoli Fan Token
NAP
$ 0.2067
-0.19%
+1.07%
+0.73%
$ 1.20M
$ 280.42K
23
PortugalNationalTeam
PortugalNationalTeam
POR
$ 0.07649
-0.03%
-0.16%
-5.48%
$ 986.72K
$ 820.60K
24
Spain
Spain
SPAIN
$ 0.139794
-1.19%
-0.04%
-14.18%
$ 909.93K
$ 154.16K
25
Italian National Football Team Fan Token
Italian National Football Team Fan Token
ITA
$ 0.06198
+1.38%
+0.01%
+2.95%
$ 821.18K
$ 28.46K
26
Tottenham Hotspur FC Fan Token
Tottenham Hotspur FC Fan Token
SPURS
$ 0.058002
-0.55%
0.00%
-38.11%
$ 778.57K
$ 114.45K
27
SL Benfica Fan Token
SL Benfica Fan Token
BENFICA
$ 0.089942
-0.73%
+0.02%
-9.04%
$ 738.25K
$ 28.49K
28
Aston Villa Fan Token
Aston Villa Fan Token
AVL
$ 0.068868
+0.92%
+0.01%
-3.68%
$ 541.34K
$ 210.73K
29
Belgium Fan Token
Belgium Fan Token
BELG
$ 0.106261
+0.92%
-0.00%
-21.19%
$ 520.24K
$ 117.17K
30
Everton FC Fan Token
Everton FC Fan Token
EFC
$ 0.05386
-0.50%
+3.37%
+2.21%
$ 413.35K
$ 1.09M
31
Sevilla Fan Token
Sevilla Fan Token
SEVILLA
$ 0.052797
+0.01%
+0.03%
+0.62%
$ 410.15K
$ 630.96K
32
Scotland Fan Token
Scotland Fan Token
SFA
$ 0.150865
-1.73%
-0.05%
-31.27%
$ 394.65K
$ 116.95K
33
AS Monaco
AS Monaco
ASM
$ 0.06056
-0.82%
+6.37%
+0.12%
$ 388.17K
$ 953.74K
34
Samsunspor Fan Token
Samsunspor Fan Token
SAM
$ 0.148377
-0.41%
+0.00%
-0.73%
$ 387.08K
$ 52.74K
35
Valencia CF Fan Token
Valencia CF Fan Token
VCF
$ 0.052175
-1.17%
+0.04%
-1.72%
$ 358.07K
$ 22.48K
36
South Africa Fan Token
South Africa Fan Token
SAFA
$ 0.093944
-0.02%
-0.03%
-18.30%
$ 357.32K
$ 133.23K
37
TeamPL Token
TeamPL Token
TMPL
$ 0.00239787
0.00%
--
0.00%
$ 334.92K
$ 1.48
38
Flamengo Fan Token
Flamengo Fan Token
MENGO
$ 0.01784
-0.50%
+6.38%
-9.21%
$ 321.70K
$ 3.12M
39
Atlas Navi
Atlas Navi
NAVI
$ 0.00194
+0.52%
+19.19%
+24.63%
$ 313.39K
$ 14.12M
40
Sauber FT
Sauber FT
SAUBER
$ 0.109
-1.27%
+1.96%
+1.02%
$ 311.84K
$ 525.62K
41
Aston Martin Cognizant Fan Token
Aston Martin Cognizant Fan Token
AM
$ 0.100673
-0.31%
+0.01%
+0.33%
$ 278.88K
$ 13.58K
42
Alanyaspor Fan Token
Alanyaspor Fan Token
ALA
$ 0.067056
-0.01%
+0.05%
+11.67%
$ 156.60K
$ 735.43
43
UFC Fan Token
UFC Fan Token
UFC
$ 0.063192
-0.63%
-0.12%
-8.83%
$ 153.35K
$ 1.70K
44
Professional Fighters League Fan Token
Professional Fighters League Fan Token
PFL
$ 0.062587
-11.99%
-0.20%
-17.06%
$ 150.98K
$ 19.21K
45
Sao Paulo FC Fan Token
Sao Paulo FC Fan Token
SPFC
$ 0.01566658
-0.02%
+0.01%
-37.57%
$ 106.82K
$ 0.41
46
S.C. Corinthians FT
S.C. Corinthians FT
SCCP
$ 0.01533
-0.13%
+1.54%
-17.89%
$ 106.32K
$ 3.83M
47
Luka Modric
Luka Modric
MODRIC
$ 0.00011559
0.00%
--
+0.48%
$ 101.13K
$ 3.66
48
Palmeiras Fan Token
Palmeiras Fan Token
VERDAO
$ 0.01336298
-0.32%
-0.04%
-24.69%
$ 68.34K
$ 226.91
49
Legia Warsaw Fan Token
Legia Warsaw Fan Token
LEG
$ 0.04354964
0.00%
--
+5.13%
$ 66.48K
$ 50.87
50
Vasco da Gama Fan Token
Vasco da Gama Fan Token
VASCO
$ 0.01010684
-0.63%
+0.02%
-24.91%
$ 63.09K
$ 1.50K

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

ফ্যান টোকেন টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
ফ্যান টোকেন টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 63 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $182.43M।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা ফ্যান টোকেন টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা ফ্যান টোকেন টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 19.19% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে NAVI সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো ফ্যান টোকেন টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 63 ফ্যান টোকেন টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় ফ্যান টোকেন টোকেনগুলোর মধ্যে FB, VATRENI, OG অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
ফ্যান টোকেন বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব ফ্যান টোকেন টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $182.43M। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

ফ্যান টোকেন সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।