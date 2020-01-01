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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ হাঁস-থিমযুক্ত টোকেনসমূহ

হাঁস-থিমযুক্ত সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
HAROLD
HAROLD
HAROLD
$ 0.001611
+0.56%
+6.63%
+10.81%
$ 1.27M
$ 11.59M
2
DuckCoin
DuckCoin
DUCK
$ 8.243E-5
+1.92%
+6.10%
+1.12%
$ 82.43K
--
3
Duck Token
Duck Token
DUCK
$ 0.03242293
0.00%
--
+5.16%
$ 32.42K
$ 1.11
4
Gugo
Gugo
GUGO
$ 1.851E-5
0.00%
-5.00%
-15.01%
$ 18.33K
--
5
Dolan Duk
Dolan Duk
DOLAN
$ 1.383E-5
0.00%
-7.30%
+0.14%
$ 13.83K
--
6
The Duck
The Duck
DUCK
$ 1.153E-5
0.00%
-10.60%
+6.76%
$ 11.53K
--

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

হাঁস-থিমযুক্ত টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
হাঁস-থিমযুক্ত টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 6 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $1.42M।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা হাঁস-থিমযুক্ত টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা হাঁস-থিমযুক্ত টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 6.63% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে HAROLD সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো হাঁস-থিমযুক্ত টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 6 হাঁস-থিমযুক্ত টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় হাঁস-থিমযুক্ত টোকেনগুলোর মধ্যে HAROLD, DUCK, DUCK অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
হাঁস-থিমযুক্ত বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব হাঁস-থিমযুক্ত টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $1.42M। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

হাঁস-থিমযুক্ত সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।