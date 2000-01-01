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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ ডেক্স অ্যাগ্রিগেটর টোকেনসমূহ

ডেক্স অ্যাগ্রিগেটর সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Jupiter
Jupiter
JUP
$ 0.1886
+0.79%
+13.80%
+14.97%
$ 632.52M
$ 1.94M
2
1INCH
1INCH
1INCH
$ 0.08731
+0.14%
+5.23%
+5.98%
$ 123.62M
$ 822.00K
3
Talus
Talus
US
$ 0.01695
-1.46%
-1.52%
-18.11%
$ 37.11M
$ 871.78K
4
Defi App
Defi App
HOME
$ 0.006172
-0.26%
+2.84%
-43.70%
$ 25.00M
$ 13.92M
5
SwftCoin
SwftCoin
SWFTC
$ 0.002363
0.00%
+7.29%
+1.12%
$ 23.54M
$ 24.78M
6
CETUS
CETUS
CETUS
$ 0.0234
+0.95%
+10.63%
+19.74%
$ 22.19M
$ 6.07M
7
JOE
JOE
JOE
$ 0.02911
+0.96%
+9.31%
+4.11%
$ 13.42M
$ 2.00M
8
Dolomite
Dolomite
DOLO
$ 0.02378
+0.25%
+5.79%
+10.40%
$ 10.50M
$ 4.57M
9
Hera Finance
Hera Finance
HERA
$ 1.2
0.00%
+0.01%
-0.83%
$ 5.58M
$ 2.01K
10
ShapeShift FOX
ShapeShift FOX
FOX
$ 0.00440741
+0.19%
+0.15%
+7.75%
$ 3.53M
$ 202.52K
11
Piteas
Piteas
PTS
$ 0.04692541
+0.58%
+0.04%
+40.49%
$ 3.28M
$ 3.38K
12
BlockTrader365
BlockTrader365
BT365
$ 0.01823151
-0.01%
-0.00%
-3.67%
$ 1.82M
$ 1.63K
13
Odos
Odos
ODOS
$ 0.00074472
-0.27%
+0.05%
+0.59%
$ 1.19M
$ 395.91K
14
GoPulse
GoPulse
GO
$ 0.066592
+0.74%
+0.05%
+36.92%
$ 1.15M
$ 132.11
15
ParaSwap
ParaSwap
PSP
$ 0.00112075
+0.42%
+0.18%
+18.22%
$ 1.09M
$ 191.86
16
Obsidian
Obsidian
OBS
$ 3.715E-5
+3.14%
+3.40%
+5.54%
$ 369.42K
--
17
MUTE SWAP by Virtuals
MUTE SWAP by Virtuals
MUTE
$ 0.0007582
+1.01%
+0.24%
+23.62%
$ 303.26K
$ 4.24K
18
Hummingbot
Hummingbot
HBOT
$ 0.00037442
+0.31%
+0.08%
-38.49%
$ 231.52K
$ 788.31
19
Haystack
Haystack
HAY
$ 0.00737873
0.00%
-0.02%
-6.04%
$ 202.03K
$ 1.46K
20
Fly
Fly
FLY
$ 0.00462094
+0.08%
+0.01%
+2.27%
$ 79.67K
$ 2.27K
21
Ooga Booga
Ooga Booga
OOGA
$ 0.00059972
0.00%
--
+0.64%
$ 17.76K
$ 76.78
22
edgeX
edgeX
EDGE
$ 0.3457
+1.78%
+30.88%
+15.02%
--
$ 680.70K

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

ডেক্স অ্যাগ্রিগেটর টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
ডেক্স অ্যাগ্রিগেটর টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 22 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $906.75M।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা ডেক্স অ্যাগ্রিগেটর টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা ডেক্স অ্যাগ্রিগেটর টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 30.88% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে EDGE সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো ডেক্স অ্যাগ্রিগেটর টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 22 ডেক্স অ্যাগ্রিগেটর টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় ডেক্স অ্যাগ্রিগেটর টোকেনগুলোর মধ্যে JUP, 1INCH, US অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
ডেক্স অ্যাগ্রিগেটর বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব ডেক্স অ্যাগ্রিগেটর টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $906.75M। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

ডেক্স অ্যাগ্রিগেটর সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।