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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ দেশ-ভিত্তিক মিম টোকেনসমূহ

দেশ-ভিত্তিক মিম সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
UnifAI
UnifAI
UAI
$ 0.2681
-0.15%
+2.46%
+6.28%
$ 64.67M
$ 328.42K
2
Espresso
Espresso
ESP
$ 0.08412
-1.76%
+8.98%
+12.59%
$ 43.89M
$ 1.79M
3
Central African Republic Meme
Central African Republic Meme
CAR
$ 0.00289374
-0.06%
+0.11%
+13.64%
$ 2.87M
$ 1.62K
4
American Coin
American Coin
USA
$ 1.54712E-7
-1.06%
+9.90%
+13.80%
$ 1.80M
--
5
Argentine Football
Argentine Football
ARG
$ 0.06722
-0.84%
+0.71%
-9.90%
$ 1.26M
$ 881.14K
6
The Patriots
The Patriots
PATRIOTS
$ 0.0002171
-0.17%
+0.05%
+1.08%
$ 162.76K
$ 16.19K
7
Based USA
Based USA
USA
$ 4.363E-5
+2.71%
+3.80%
+7.54%
$ 43.63K
--
8
Freedom
Freedom
FREE
$ 1.819E-5
0.00%
+3.40%
+3.06%
$ 18.09K
--

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

দেশ-ভিত্তিক মিম টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
দেশ-ভিত্তিক মিম টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 8 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $114.72M।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা দেশ-ভিত্তিক মিম টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা দেশ-ভিত্তিক মিম টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 9.90% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে USA সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো দেশ-ভিত্তিক মিম টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 8 দেশ-ভিত্তিক মিম টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় দেশ-ভিত্তিক মিম টোকেনগুলোর মধ্যে UAI, ESP, CAR অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
দেশ-ভিত্তিক মিম বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব দেশ-ভিত্তিক মিম টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $114.72M। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

দেশ-ভিত্তিক মিম সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।