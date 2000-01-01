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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ ক্ল্যাঙ্কার বাস্তুতন্ত্র টোকেনসমূহ

ক্ল্যাঙ্কার বাস্তুতন্ত্র সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0.06092
+0.20%
+7.54%
+16.38%
$ 1.43B
$ 1.25M
2
FARTCOIN
FARTCOIN
FARTCOIN
$ 0.15428
+0.26%
+10.42%
+13.09%
$ 156.54M
$ 2.03M
3
BNKR
BNKR
BNKR
$ 0.0002424
-0.08%
+5.08%
+0.83%
$ 24.05M
$ 258.16M
4
tokenbot
tokenbot
CLANKER
$ 12.86
+0.23%
+7.28%
+5.79%
$ 12.79M
$ 7.54K
5
Hey Anon
Hey Anon
ANON
$ 0.3269
-0.09%
-2.97%
+34.43%
$ 4.49M
$ 182.17K
6
FWOG
FWOG
FWOG
$ 0.004538
-0.86%
+15.78%
+12.23%
$ 4.39M
$ 13.98M
7
DebtReliefBot
DebtReliefBot
DRB
$ 3.973E-5
+2.71%
+37.40%
+43.27%
$ 3.97M
--
8
NEXA
NEXA
NEXA
$ 0.0000005257
+1.16%
+0.90%
-6.76%
$ 3.07M
$ 118.56B
9
noice
noice
NOICE
$ 1.076E-5
+0.47%
+3.10%
+7.06%
$ 957.50K
--
10
TurboUSD Unstablecoin
TurboUSD Unstablecoin
₸USD
$ 4.71E-6
+1.29%
+18.40%
+21.71%
$ 454.37K
--
11
CODY
CODY
CODY
$ 4.19E-6
+1.21%
+16.20%
+22.16%
$ 416.72K
--
12
D1ckGPT
D1ckGPT
DICK
$ 0.00594559
+2.23%
+0.25%
+27.28%
$ 388.69K
$ 3.61K
13
Dickbutt
Dickbutt
DICKBUTT
$ 3.49E-6
+0.58%
+8.50%
+18.71%
$ 349.32K
--
14
Regent
Regent
REGENT
$ 5.77E-6
+0.70%
-0.10%
-14.39%
$ 346.10K
--
15
Faircaster
Faircaster
FAIR
$ 5.7E-6
-1.38%
+11.00%
+25.27%
$ 275.46K
--
16
Luminous
Luminous
LUM
$ 0.22351
-5.43%
+0.26%
+15.21%
$ 216.22K
$ 6.30K
17
A0x
A0x
A0X
$ 1.59E-6
-0.63%
+7.90%
-8.09%
$ 158.96K
--
18
x420
x420
X420
$ 1.52E-6
+0.66%
+18.00%
+20.63%
$ 152.02K
--
19
BankrWallet
BankrWallet
BNKRW
$ 1.42E-6
+0.71%
+19.20%
+24.56%
$ 142.51K
--
20
FELIX
FELIX
FELIX
$ 1.36E-6
+1.49%
+11.30%
+5.43%
$ 130.71K
--
21
Zoe
Zoe
ZOE
$ 1.3E-6
0.00%
+0.20%
-2.26%
$ 104.07K
--
22
Warplet
Warplet
WARP
$ 1.05E-6
+0.96%
+10.80%
+52.47%
$ 90.59K
--
23
Mneme
Mneme
MNEME
$ 9.01198E-7
0.00%
+16.50%
+18.78%
$ 90.12K
--
24
Gitbank
Gitbank
GITBANK
$ 8.69435E-7
0.00%
+20.70%
+33.87%
$ 86.94K
--
25
Indexy
Indexy
I
$ 8.18269E-7
+0.36%
+15.60%
+16.15%
$ 81.75K
--
26
Base Strategy
Base Strategy
BASTR
$ 8.28472E-7
0.00%
+19.10%
+18.50%
$ 79.10K
--
27
Siyana
Siyana
SYYN
$ 8.73907E-7
0.00%
+17.80%
+18.13%
$ 76.03K
--
28
glonkybot
glonkybot
GLANKER
$ 7.08585E-7
0.00%
+18.00%
+13.55%
$ 70.86K
--
29
BETRMINT
BETRMINT
BETR
$ 7.1515E-7
+0.64%
+18.60%
+14.16%
$ 70.79K
--
30
Sequel
Sequel
MOVIE
$ 1.14E-6
0.00%
+2.00%
+1.79%
$ 68.60K
--
31
VitaStem
VitaStem
VITASTEM
$ 0.00696717
+0.80%
+0.13%
-7.45%
$ 59.21K
$ 1.57K
32
Native
Native
NATIVE
$ 5.95034E-7
+1.18%
+19.40%
+22.35%
$ 58.83K
--
33
HEIR
HEIR
HEIR
$ 5.85575E-7
+1.18%
+16.10%
+21.79%
$ 58.24K
--
34
StarkBot
StarkBot
STARKBOT
$ 5.71114E-7
+1.18%
+19.70%
+19.49%
$ 56.81K
--
35
RIPS
RIPS
RIPS
$ 1.29E-6
+0.78%
+16.90%
+16.22%
$ 56.46K
--
36
RUNNER
RUNNER
RUNNER
$ 0.050539
-0.24%
+0.04%
+42.20%
$ 51.51K
$ 811.12
37
ghffb47yii2rteeyy10op
ghffb47yii2rteeyy10op
GHFFB47YII2RTEEYY10OP
$ 4.92724E-7
0.00%
+9.40%
+11.19%
$ 49.27K
--
38
LUKSOAgent
LUKSOAgent
LUKSO
$ 4.5292E-7
+0.64%
+21.60%
+22.03%
$ 45.29K
--
39
BRACKY
BRACKY
BRACKY
$ 4.39454E-7
+1.18%
+18.40%
+24.11%
$ 43.08K
--
40
Tiny Fren
Tiny Fren
SMOL
$ 4.22984E-7
0.00%
+1.70%
+2.08%
$ 42.30K
--
41
Solvr
Solvr
SOLVR
$ 3.95706E-7
+0.64%
+20.10%
+10.68%
$ 39.57K
--
42
aaigotchi
aaigotchi
AAI
$ 3.75563E-7
0.00%
+17.00%
+17.26%
$ 37.56K
--
43
wintermolt
wintermolt
WINTERMOLT
$ 4.12917E-7
0.00%
+0.20%
0.00%
$ 35.47K
--
44
Mindstate
Mindstate
MIND
$ 3.72252E-7
0.00%
-0.20%
0.00%
$ 35.36K
--
45
Molten
Molten
MOLTEN
$ 3.4295E-7
+1.18%
+21.20%
+23.80%
$ 34.09K
--
46
Butler
Butler
BUTLER
$ 3.33391E-7
+1.18%
+20.40%
+23.38%
$ 33.16K
--
47
Gitly
Gitly
GITLY
$ 3.10469E-7
0.00%
+16.90%
+17.00%
$ 31.05K
--
48
Clankermon
Clankermon
CLANKERMON
$ 3.125E-5
0.00%
+1.00%
+1.33%
$ 29.80K
--
49
Uniclaw
Uniclaw
UNICLAW
$ 2.97192E-7
+1.18%
+18.50%
+18.61%
$ 29.56K
--
50
degenOS
degenOS
DEGENOS
$ 2.89203E-7
0.00%
-2.70%
0.00%
$ 28.92K
--

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

ক্ল্যাঙ্কার বাস্তুতন্ত্র টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
ক্ল্যাঙ্কার বাস্তুতন্ত্র টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 77 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $1.65B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা ক্ল্যাঙ্কার বাস্তুতন্ত্র টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা ক্ল্যাঙ্কার বাস্তুতন্ত্র টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 37.40% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে DRB সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো ক্ল্যাঙ্কার বাস্তুতন্ত্র টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 77 ক্ল্যাঙ্কার বাস্তুতন্ত্র টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় ক্ল্যাঙ্কার বাস্তুতন্ত্র টোকেনগুলোর মধ্যে SKY, FARTCOIN, BNKR অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
ক্ল্যাঙ্কার বাস্তুতন্ত্র বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব ক্ল্যাঙ্কার বাস্তুতন্ত্র টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $1.65B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

ক্ল্যাঙ্কার বাস্তুতন্ত্র সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।