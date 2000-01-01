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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ চীনা মিম টোকেনসমূহ

চীনা মিম সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Binance Life
Binance Life
币安人生
$ 0,48158
+3,70%
-0,81%
-0,33%
$ 462,84M
$ 179,74K
2
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 2.130,6
+0,58%
+8,14%
+12,10%
$ 76,90M
$ 33,64
3
MEME HORSE
MEME HORSE
MHORSE
$ 0,0605
-0,01%
0,00%
+0,04%
$ 60,50M
$ 234,95K
4
OSK
OSK
OSK
$ 37,25
-0,77%
-0,01%
-1,84%
$ 39,43M
$ 117,48
5
CZ S DOG
CZ S DOG
BROCCOLI
$ 0,0172
-1,25%
+8,15%
+12,71%
$ 16,81M
$ 11,84M
6
DORA
DORA
DORA
$ 0,00783272
+0,10%
-0,00%
-0,20%
$ 7,83M
$ 304,69K
7
PeiPei
PeiPei
PEIPEI
$ 0,000000006722
-0,09%
+12,50%
+13,29%
$ 2,81M
$ 1,40T
8
Palu
Palu
PALU
$ 0,0013027
+0,53%
-0,03%
-9,48%
$ 1,30M
$ 429,00K
9
Joss Money
Joss Money
JMONEY
$ 0,00091802
+0,41%
+0,14%
+17,29%
$ 916,71K
$ 2,45K
10
NianNian
NianNian
NIANNIAN
$ 0,00070112
+0,05%
-0,03%
-16,92%
$ 639,65K
$ 4,00K
11
Niuma
Niuma
NIUMA
$ 0,00043916
-4,22%
-0,20%
-23,71%
$ 427,03K
$ 10,73K
12
Buttcoin2026
Buttcoin2026
BUTTCOIN2026
$ 0,00030332
+13,28%
-0,02%
-9,71%
$ 297,91K
$ 30,53K
13
Biaoqing
Biaoqing
BIAO
$ 7,964E-5
0,00%
-6,00%
-5,93%
$ 79,64K
--
14
gugugaga
gugugaga
咕咕嘎嘎
$ 7,504E-5
+3,70%
+10,90%
-7,72%
$ 74,72K
--
15
Brettwu
Brettwu
BRETTWU
$ 1,47488E-10
+1,42%
+20,70%
+21,33%
$ 61,00K
--
16
Biaoqing TRON
Biaoqing TRON
BIAO
$ 4,706E-5
0,00%
0,00%
0,00%
$ 47,06K
--
17
Crypto winter
Crypto winter
CRYPTO WINTER
$ 2,634E-5
+1,74%
+2,00%
+1,78%
$ 26,34K
--
18
CyberWishing
CyberWishing
CYBERWISH
$ 2,359E-5
+1,72%
+3,60%
+4,47%
$ 23,59K
--
19
air coin
air coin
空气币 /
$ 2,147E-5
+1,71%
+6,20%
-0,28%
$ 21,46K
--
20
Shamatte
Shamatte
杀马特
$ 2,02E-5
+1,66%
+5,20%
+2,43%
$ 20,19K
--
21
Biao on BNBChain
Biao on BNBChain
BIAO
$ 1,787E-5
0,00%
-3,30%
-3,41%
$ 17,32K
--
22
Czlu
Czlu
CZLU
$ 1,478E-5
0,00%
+0,40%
-0,54%
$ 14,78K
--
23
FlapVault
FlapVault
蝴蝶金库
$ 2,728E-5
+1,72%
+6,30%
+1,72%
$ 14,61K
--
24
FinnDuck
FinnDuck
FDUCK
$ 1,611E-5
0,00%
+4,00%
-1,23%
$ 13,98K
--
25
NiHao Coin
NiHao Coin
NIHAO
$ 1,638E-5
0,00%
+3,50%
+2,76%
$ 12,83K
--
26
Bull Coming
Bull Coming
牛来
$ 0,060066
+9,37%
+50,79%
+1.489,89%
--
$ 19,42M
27
Wo Ta Ma Lai Le
Wo Ta Ma Lai Le
我踏马来了
$ 0,009311
+0,18%
+2,41%
+7,03%
--
$ 6,53M

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

চীনা মিম টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
চীনা মিম টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 27 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $671.14M।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা চীনা মিম টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা চীনা মিম টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 50.79% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে 牛来 সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো চীনা মিম টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 27 চীনা মিম টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় চীনা মিম টোকেনগুলোর মধ্যে 币安人生, YFI, MHORSE অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
চীনা মিম বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব চীনা মিম টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $671.14M। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

চীনা মিম সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।