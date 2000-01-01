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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ চিলিজ বাস্তুতন্ত্র টোকেনসমূহ

চিলিজ বাস্তুতন্ত্র সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Chiliz
Chiliz
CHZ
$ 0.0128
-0.62%
+8.50%
+5.40%
$ 134.22M
$ 11.96M
2
OG
OG
OG
$ 2.625
+0.69%
+3.60%
+7.11%
$ 12.35M
$ 27.61K
3
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid
ATM
$ 1.3546
-0.59%
+1.00%
-18.73%
$ 11.46M
$ 41.48K
4
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
PSG
$ 0.4827
-0.25%
+2.96%
-0.27%
$ 7.84M
$ 119.84K
5
Galatasaray Fan Token
Galatasaray Fan Token
GAL
$ 0.927529
+0.20%
+0.00%
-2.87%
$ 7.77M
$ 1.66M
6
AS Roma
AS Roma
ASR
$ 0.8714
+0.23%
+3.34%
+2.63%
$ 7.56M
$ 64.43K
7
FC Barcelona FT
FC Barcelona FT
BAR
$ 0.2697
-0.41%
+1.27%
+3.48%
$ 6.84M
$ 284.06K
8
Juventus
Juventus
JUV
$ 0.3116
0.00%
+3.32%
+4.66%
$ 4.91M
$ 174.75K
9
Manchester City Fan
Manchester City Fan
CITY
$ 0.3574
-0.20%
+1.24%
+0.45%
$ 4.84M
$ 172.12K
10
1000PEPPER
1000PEPPER
1000PEPPER
$ 4.61149E-7
-1.82%
+6.40%
+6.16%
$ 4.03M
--
11
AC Milan Fan Token
AC Milan Fan Token
ACM
$ 0.283
-0.25%
-1.93%
+8.38%
$ 3.88M
$ 248.93K
12
Arsenal Fan Token
Arsenal Fan Token
AFC
$ 0.1694
-0.53%
+2.10%
+4.80%
$ 3.82M
$ 471.86K
13
InterMilanFanToken
InterMilanFanToken
INTER
$ 0.2114
+0.14%
+2.72%
+4.14%
$ 2.62M
$ 267.12K
14
Trabzonspor Fan Token
Trabzonspor Fan Token
TRA
$ 0.215128
+0.42%
+0.01%
+1.15%
$ 1.83M
$ 337.38K
15
Argentine Football
Argentine Football
ARG
$ 0.06719
-0.84%
+0.71%
-9.90%
$ 1.26M
$ 881.14K
16
Napoli Fan Token
Napoli Fan Token
NAP
$ 0.2071
-0.19%
+1.07%
+0.73%
$ 1.20M
$ 280.42K
17
PortugalNationalTeam
PortugalNationalTeam
POR
$ 0.07618
-0.03%
-0.16%
-5.48%
$ 986.72K
$ 820.60K
18
Spain
Spain
SPAIN
$ 0.139794
-1.19%
-0.04%
-14.18%
$ 909.93K
$ 154.16K
19
Italian National Football Team Fan Token
Italian National Football Team Fan Token
ITA
$ 0.06198
+1.38%
+0.01%
+2.95%
$ 821.18K
$ 28.46K
20
Tottenham Hotspur FC Fan Token
Tottenham Hotspur FC Fan Token
SPURS
$ 0.058002
-0.55%
0.00%
-38.11%
$ 778.57K
$ 114.45K
21
SL Benfica Fan Token
SL Benfica Fan Token
BENFICA
$ 0.089942
-0.73%
+0.02%
-9.04%
$ 738.25K
$ 28.49K
22
Aston Villa Fan Token
Aston Villa Fan Token
AVL
$ 0.068868
+0.92%
+0.01%
-3.68%
$ 541.34K
$ 210.73K
23
Belgium Fan Token
Belgium Fan Token
BELG
$ 0.106261
+0.92%
-0.00%
-21.19%
$ 520.24K
$ 117.17K
24
Everton FC Fan Token
Everton FC Fan Token
EFC
$ 0.05391
-0.50%
+3.37%
+2.21%
$ 413.35K
$ 1.09M
25
Sevilla Fan Token
Sevilla Fan Token
SEVILLA
$ 0.052797
+0.01%
+0.03%
+0.62%
$ 410.15K
$ 630.96K
26
Scotland Fan Token
Scotland Fan Token
SFA
$ 0.150865
-1.73%
-0.05%
-31.27%
$ 394.65K
$ 116.95K
27
AS Monaco
AS Monaco
ASM
$ 0.06064
-0.82%
+6.37%
+0.12%
$ 388.17K
$ 953.74K
28
Samsunspor Fan Token
Samsunspor Fan Token
SAM
$ 0.148377
-0.41%
+0.00%
-0.73%
$ 387.08K
$ 52.74K
29
Blockasset
Blockasset
BLOCK
$ 0.00120145
+0.08%
-0.01%
-0.17%
$ 374.56K
$ 419.55
30
Valencia CF Fan Token
Valencia CF Fan Token
VCF
$ 0.052175
-1.17%
+0.04%
-1.72%
$ 358.07K
$ 22.48K
31
South Africa Fan Token
South Africa Fan Token
SAFA
$ 0.093944
-0.02%
-0.03%
-18.30%
$ 357.32K
$ 133.23K
32
Flamengo Fan Token
Flamengo Fan Token
MENGO
$ 0.01781
-0.50%
+6.38%
-9.21%
$ 321.70K
$ 3.12M
33
Atlas Navi
Atlas Navi
NAVI
$ 0.001938
+0.52%
+19.19%
+24.63%
$ 313.39K
$ 14.12M
34
Sauber FT
Sauber FT
SAUBER
$ 0.1089
-1.27%
+1.96%
+1.02%
$ 311.84K
$ 525.62K
35
Aston Martin Cognizant Fan Token
Aston Martin Cognizant Fan Token
AM
$ 0.100673
-0.31%
+0.01%
+0.33%
$ 278.88K
$ 13.58K
36
Alanyaspor Fan Token
Alanyaspor Fan Token
ALA
$ 0.067056
-0.01%
+0.05%
+11.67%
$ 156.60K
$ 735.43
37
UFC Fan Token
UFC Fan Token
UFC
$ 0.063192
-0.63%
-0.12%
-8.83%
$ 153.35K
$ 1.70K
38
Professional Fighters League Fan Token
Professional Fighters League Fan Token
PFL
$ 0.062587
-11.99%
-0.20%
-17.06%
$ 150.98K
$ 19.21K
39
Sao Paulo FC Fan Token
Sao Paulo FC Fan Token
SPFC
$ 0.01566658
-0.02%
+0.01%
-37.57%
$ 106.82K
$ 0.41
40
S.C. Corinthians FT
S.C. Corinthians FT
SCCP
$ 0.0154
-0.13%
+1.54%
-17.89%
$ 106.32K
$ 3.83M
41
Palmeiras Fan Token
Palmeiras Fan Token
VERDAO
$ 0.01336298
-0.32%
-0.04%
-24.69%
$ 68.34K
$ 226.91
42
Legia Warsaw Fan Token
Legia Warsaw Fan Token
LEG
$ 0.04354964
0.00%
--
+5.13%
$ 66.48K
$ 50.87
43
Vasco da Gama Fan Token
Vasco da Gama Fan Token
VASCO
$ 0.01010684
-0.63%
+0.02%
-24.91%
$ 63.09K
$ 1.50K
44
Tigres Fan Token
Tigres Fan Token
TIGRES
$ 0.01094191
-0.70%
+0.11%
-5.17%
$ 52.71K
$ 8.63
45
Team Heretics Fan Token
Team Heretics Fan Token
TH
$ 0.01962141
-0.68%
+0.02%
-18.17%
$ 52.00K
$ 59.09
46
Alliance Fan Token
Alliance Fan Token
ALL
$ 0.01635979
-0.67%
+0.02%
+3.43%
$ 50.33K
$ 497.52
47
Fluminense FC Fan Token
Fluminense FC Fan Token
FLU
$ 0.01190331
-1.02%
+0.04%
-27.39%
$ 49.36K
$ 1.22K
48
Ninjas in Pyjamas
Ninjas in Pyjamas
DOJO
$ 0.068263
0.00%
--
-1.46%
$ 47.84K
$ 17.20
49
SC Internacional Fan Token
SC Internacional Fan Token
SACI
$ 0.01112117
+1.53%
-0.12%
-25.94%
$ 37.74K
$ 812.50
50
DiviSwap
DiviSwap
DSWAP
$ 0.05751
-1.02%
--
+4.39%
$ 35.20K
$ 4.79

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

চিলিজ বাস্তুতন্ত্র টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
চিলিজ বাস্তুতন্ত্র টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 56 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $227.37M।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা চিলিজ বাস্তুতন্ত্র টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা চিলিজ বাস্তুতন্ত্র টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 19.19% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে NAVI সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো চিলিজ বাস্তুতন্ত্র টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 56 চিলিজ বাস্তুতন্ত্র টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় চিলিজ বাস্তুতন্ত্র টোকেনগুলোর মধ্যে CHZ, OG, ATM অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
চিলিজ বাস্তুতন্ত্র বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব চিলিজ বাস্তুতন্ত্র টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $227.37M। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

চিলিজ বাস্তুতন্ত্র সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।