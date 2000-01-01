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$1,000,000 TradFi Gala
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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ দাতব্য টোকেনসমূহ

দাতব্য সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Cardano
Cardano
ADA
$ 0.1885
+1.01%
+9.60%
+5.89%
$ 6.94B
$ 44.96M
2
OFFICIAL TRUMP
OFFICIAL TRUMP
TRUMP
$ 1.661
-0.59%
+18.63%
+20.85%
$ 397.67M
$ 7.47M
3
Araracoin
Araracoin
ARARA
$ 0.00044225
-0.04%
-0.00%
+0.02%
$ 16.04M
$ 14.07K
4
GIVEBACK
GIVEBACK
GBACK
$ 0.00797112
-0.38%
+0.38%
+329.70%
$ 7.97M
$ 127.21K
5
Ski Mask Dog
Ski Mask Dog
SKI
$ 0.00464652
-0.01%
+0.50%
+38.15%
$ 4.65M
$ 67.17K
6
Forest Protocol
Forest Protocol
FOREST
$ 0.0171
+0.35%
+2.27%
-11.20%
$ 1.91M
$ 2.78M
7
Giant Token
Giant Token
GTAN
$ 4.121E-9
+1.80%
+9.60%
+11.47%
$ 1.53M
--
8
San Chan
San Chan
SAN
$ 0.00144904
-0.26%
+0.16%
-8.02%
$ 1.44M
$ 12.09K
9
Rebel Cars
Rebel Cars
RC
$ 0.006694
-2.42%
-3.11%
-2.65%
$ 1.41M
$ 982.54K
10
My Lovely Planet
My Lovely Planet
MLC
$ 0.01211
-3.57%
+5.92%
-0.82%
$ 1.28M
$ 879.60K
11
KindSoul
KindSoul
KNS
$ 0.00072155
-0.02%
+0.12%
+9.34%
$ 692.24K
$ 382.50
12
AEROBUD
AEROBUD
AEROBUD
$ 0.00068222
-0.37%
+0.15%
+7.82%
$ 682.22K
$ 5.95K
13
boob
boob
BOOB
$ 0.00044266
+0.21%
+0.22%
-7.86%
$ 441.65K
$ 51.40K
14
Veterans for the Cause
Veterans for the Cause
VETS
$ 0.00373328
-0.17%
+0.13%
+15.95%
$ 373.33K
$ 9.62
15
Leslie
Leslie
LESLIE
$ 3.133E-5
+1.42%
+17.80%
-7.01%
$ 312.77K
--
16
Feed The World
Feed The World
FW
$ 0.00010813
-0.71%
--
+6.22%
$ 162.20K
$ 149.83
17
KIATOKEN
KIATOKEN
KIA
$ 0.00013621
+0.21%
+0.02%
+2.21%
$ 136.21K
$ 12.17K
18
Gently Used Lada
Gently Used Lada
LADA
$ 3.587E-5
+2.02%
+5.50%
-5.36%
$ 35.81K
--
19
TheSpaceShibaInu
TheSpaceShibaInu
ASTROID
$ 2.925E-5
+3.21%
+12.40%
+2.24%
$ 29.21K
--
20
KindnessCoin
KindnessCoin
KIND
$ 2.541E-5
+1.93%
+10.60%
+6.81%
$ 25.40K
--
21
Annika
Annika
ANI
$ 2.96E-5
+2.03%
+7.40%
+12.38%
$ 25.18K
--
22
Minecraft Grandma Fund
Minecraft Grandma Fund
GRANDMA
$ 2.507E-5
+0.89%
+14.00%
+13.49%
$ 25.07K
--
23
Africa Kids Token
Africa Kids Token
AKIDS
$ 1.444E-5
0.00%
+12.60%
+12.64%
$ 14.38K
--
24
FinnDuck
FinnDuck
FDUCK
$ 1.611E-5
0.00%
+4.00%
-1.23%
$ 13.98K
--
25
Newton On Base
Newton On Base
NEWB
$ 1.296E-5
0.00%
+20.80%
+20.33%
$ 12.96K
--
26
ASTEROID SHIBA
ASTEROID SHIBA
ASTEROID
$ 0.00006399
+2.22%
+5.45%
+1.88%
--
$ 3.85B
27
Trusta.AI
Trusta.AI
TA
$ 0.05335
+1.08%
-3.31%
-11.31%
--
$ 1.54M
28
Echo
Echo
ECHO
$ 0.003467
+0.06%
+4.84%
+3.65%
--
$ 16.64M
29
KASPY
KASPY
KASPY
$ 0.0000013
0.00%
0.00%
+0.78%
--
$ 4.65B

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

দাতব্য টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
দাতব্য টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 29 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $7.37B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা দাতব্য টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা দাতব্য টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 20.80% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে NEWB সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো দাতব্য টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 29 দাতব্য টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় দাতব্য টোকেনগুলোর মধ্যে ADA, TRUMP, ARARA অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
দাতব্য বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব দাতব্য টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $7.37B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

দাতব্য সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।