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$1,000,000 TradFi Gala
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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ সেলিব্রিটি-থিমযুক্ত টোকেনসমূহ

সেলিব্রিটি-থিমযুক্ত সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
YZY
YZY
YZY
$ 0.293898
-0.01%
0.00%
+0.21%
$ 87.86M
$ 2.41K
2
BULLA
BULLA
BULLA
$ 0.018793
+0.53%
+0.50%
+13.13%
$ 18.00M
$ 3.70M
3
Kekius Maximus
Kekius Maximus
KEKIUS
$ 0.008394
+0.30%
+42.56%
+36.73%
$ 8.57M
$ 26.18M
4
Energy
Energy
$NRG
$ 0.00262626
+0.27%
+0.14%
+14.20%
$ 2.58M
$ 14.38K
5
RNT
RNT
RNT
$ 0.00126509
-0.31%
+0.11%
+30.04%
$ 1.24M
$ 10.29K
6
Million
Million
MM
$ 0.991636
0.00%
+0.01%
-0.39%
$ 991.64K
$ 2.19K
7
Mother Iggy
Mother Iggy
MOTHER
$ 0.00085726
-0.28%
+0.14%
+15.76%
$ 827.55K
$ 2.18K
8
Swasticoin
Swasticoin
YZY
$ 0.00057739
-0.19%
+0.13%
+3.88%
$ 577.37K
$ 821.72
9
N3on
N3on
N3ON
$ 0.00039439
0.00%
--
-0.41%
$ 394.39K
$ 779.12
10
FAFO
FAFO
FAFO
$ 0.00025914
+0.64%
+0.15%
+14.25%
$ 259.03K
$ 814.04
11
Woman Yelling At Cat
Woman Yelling At Cat
WYAC
$ 0.00024623
-0.38%
+0.20%
-28.23%
$ 243.82K
$ 13.55K
12
HAMI
HAMI
$HAMI
$ 0.00020962
-0.08%
+0.13%
+14.94%
$ 209.56K
$ 365.44
13
Top G
Top G
TOPG
$ 0.00017349
-0.22%
+0.11%
+12.96%
$ 173.49K
$ 1.16K
14
Elons Pet Snail
Elons Pet Snail
GARY
$ 0.00233899
+0.76%
--
+11.13%
$ 102.82K
$ 1.38K
15
Jason Derulo
Jason Derulo
JASON
$ 3.71E-5
-3.21%
+12.70%
+5.73%
$ 37.08K
--
16
WAP
WAP
WAP
$ 2.474E-5
-4.70%
+8.10%
+3.51%
$ 24.73K
--
17
Waka Flocka
Waka Flocka
FLOCKA
$ 2.065E-5
+2.08%
+5.50%
-0.96%
$ 20.64K
--
18
Ronaldinho Coin
Ronaldinho Coin
STAR10
$ 5.602E-5
+1.69%
+9.10%
+7.81%
$ 17.24K
--
19
FIT
FIT
FIT
$ 0.00004812
+0.15%
-0.06%
+0.04%
--
$ 128.37M

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

সেলিব্রিটি-থিমযুক্ত টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
সেলিব্রিটি-থিমযুক্ত টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 19 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $122.13M।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা সেলিব্রিটি-থিমযুক্ত টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা সেলিব্রিটি-থিমযুক্ত টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 42.56% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে KEKIUS সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো সেলিব্রিটি-থিমযুক্ত টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 19 সেলিব্রিটি-থিমযুক্ত টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় সেলিব্রিটি-থিমযুক্ত টোকেনগুলোর মধ্যে YZY, BULLA, KEKIUS অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
সেলিব্রিটি-থিমযুক্ত বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব সেলিব্রিটি-থিমযুক্ত টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $122.13M। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

সেলিব্রিটি-থিমযুক্ত সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।